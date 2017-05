En directo, desde Balaídos

Ilusión contra necesidad. El Celta se enfrenta este jueves (21.05 horas, Balaídos) al Manchester United de José Mourinho en la ida de las semifinales de las Europa League. Es la penúltima piedra de un camino que cada vez es más corto y al que ya no le quedan apenas etapas. El horizonte de la final está muy cerca pero todavía habrá que afrontar el último gran desafía. Porque los vigueses, buscando meterse por primera vez en su historia en una final de este torneo continental, no lo tendrán fácil ante un equipo icono del fútbol europeo. El mítico United viene acompañado de años convulsos, en los que ha dejado de ser un referente entre los grandes del viejo continente incluso en la Premier, no solo en la 'Champions'. Ahora con el nuevo técnico, ex del Real Madrid, y mediático allá por donde pasa, Mourinho tiene la vitola de convertir clubes desahuciados en memorables una vez más. Al menos así lo vendió su agente a los dueños del Manchester este verano y quiere demostrarlo en la segunda competición continental.

«Ellos son claros favoritos y tienen la presión. Nosotros estamos cumpliendo un sueño y lo vamos a dar todo por pasar», recuerda el portero del Celta, Sergio Álvarez. Lo peor para el portugués es que enfrente tendrá un plantilla que no se deja impresionar. Ni por grandes cantidades de dinero, ni tampoco por estrellas que cada vez parecen más fugaces. Cuando a los jugadores celestes se les pregunta por los nombres que tendrán delante sobre el tapete, todos ellos responden que más valen los valores de una entidad como la gallega que los cheques en blanco. De esta forma, poco le importa a Berizzo, como comandante en jefe de la nave del Celta, que su homólogo en el banquillo rival pueda contar con Pogba, el fichaje más caro del balompié que aún no ha demostrado valer tal desembolso de cien millones de euros. Habrá que ver cómo sale la retaguardia visitante, ya que Marcos Rojo, Luke Shaw y Eric Bailly también están tocados.

El técnico argentino no espera sorpresas en el once ni en la forma de jugar de su adversario. «Todo el mundo conoce a Mourinho» es la frase más repetida en todas las tertulias. Porque a nadie cogerá de sorpresa el fútbol aguerrido, falto de calidad pero no exento de sacrificio y defensivo que practican los equipos del entrenador luso. De ahí que hombres como Aspas, máxima goleador vigente en la Europa League, y Guidetti, el gran revulsivo de este año, vayan a ser los profesionales claves para afrontar el doble partido de semifinales. Lo importante, como siempre, será no encajar goles en casa. «Si ellos marcan se nos complicará un poco más el pase a la final», dijo Jonny. Es la clave cuando se llega a esta parte de la competición, ahora es cuando los detalles realmente sí cuentan para seguir avanzando.

Será Balaídos la primera piedra de toque en una eliminatoria que se presume irá a más de 180 minutos. Toca paciencia y cabeza fría. Saber jugar con el tiempo y el marcador. También con las prisas que pueda tener un United al que en la competición local no le va tan bien -sufriendo por un puesto 'Champions'- y que incluso 'Mou' empieza a ser cuestionado por la afición. «Sé que los jugadores que elija lo darán todo», aseguró el técnico después de haber cuestionado la profesionalidad de algunos de sus jugadores como Jones o Smalling. No toda hinchada inglesa es igual de fiel que la de 'su' amado Chelsea. En Manchester avisan que un título compensaría el desánimo de su propuesta futbolística. Empero, olvidan en tierras británicas, que en Vigo la ilusión por alcanzar la gloria pesa siempre más. La tierra de la magia, en Galicia, será de nuevo determinante. Quien golpee primero, obtendrá ventaja pensando en Estocolmo, en la final del 24 de mayo. Que el sueño no se transforme en pesadilla.

Árbitro: Sergei Karasev (Ruso).

Hora. 21.05.

TV: BeIN Sports.