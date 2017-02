Sarri: «Hay un partido de vuelta y tendremos que jugárnosla»

Maurizio Sarri no pierde la esperanza de remontar la eliminatoria. “Hay un partido de vuelta y tendremos que jugárnosla”, manifestó durante la rueda de prensa tras caer por 3-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eso sí, el técnico napolitano hizo autocrítica. “Hemos perdido muchísimos balones saliendo. Conceder el balón en nuestra mitad a delanteros del nivel de los del Madrid es un problema”, reconoció. “En general, cometemos menos errores que hoy”, abundó Sarri. “Si no hubiésemos cometido todos esos errores, hubiéramos perdido menos balones y hubiésemos tenido más espacios” y en ese caso “el partido hubiese sido un poco distinto”.

Subrayó el entrenador transalpino que “a veces en un partido sólo se consigue hacer lo que el rival te deja hacer”, reconociendo así las virtudes exhibidas por el Real Madrid, equipo que, dijo, jugó “su mejor partido de los últimos tres meses” mientras que ellos no hicieron un buen encuentro. “Esperamos jugar mejor y conceder menos oportunidades”,agregó ya de cara a la vuelta.

Acerca de su planteamiento, manifestó que sabían que “con los contraataques podían encontrar espacios y ser peligrosos” pero que no pudieron hacerlo “por la fuerza del Real Madrid”.Y quiso poner en valor que el de este miércoles es el primer encuentro que pierde el Nápoles en los últimos cuatro meses. “No conseguimos expresarnos al cien por cien pero esto no tiene que quitarnos moral”, prosiguió Sarri, quien no se mostró tan enfadado por el resultado sino por la sensación de que pudieron hacer “algo más”.

Se refirió también el técnico napolitano a la charla que Maradona dio a sus jugadores. “Diego, con nosotros, habló 30 segundos, pero es una leyenda del Nápoles y ha tenido un impacto. Puede que no haya sido casualidad que nuestros primeros 15 o 20 minutos hayan sido los mejores”, indicó.

Volvió a incidir nuevamente Sarri en los fallos de su equipo. “No supimos contraatacar porque no tuvimos cojones o porque cometimos errores” que fueron “técnicos y no de carácter”, consideró.

Mirando a la vuelta de nuevo, indicó que “lo importante es que lo intentemos de verdad”. “Quiero salir de nuestro estadio de San Paolo sabiendo que en esos 180 minutos hicimos todo lo que pudimos”, continuó, para finalizar expresando su convicción de que “San Paolo será un infierno” para recibir al Real Madrid.