Mendizorroza dictará sentencia

El estadio de Balaídos acogerá este jueves un duelo entre dos equipos a los que pocos esperaban ver en semifinales de la Copa del Rey pero que no renuncian a nada una vez alcanzada esta cota. Celta y Alavés se medirán 16 años después de que ambos rozasen la gloria en competiciones distintas. Los gallegos disputaron en 2001 la final del torneo del K.O., cayendo en el partido disputado en el Estadio Olímpico de La Cartuja por 1-3 ante el Real Zaragoza. Los vascos claudicaron ese mismo año frente al Liverpool en la final de la Copa de la UEFA por 5-4, choque que resolvieron los británicos en la prórroga con un tanto de Delfí Geli en propia puerta. Figuraban en aquel equipo Jordi Cruyff y Hermes Desio, ambos con pasado celtiña. Otros futbolistas como Richard Dutruel, Dan Eggen, Deva Arrizabalo, Jandro Castro, José María Mena, Nenê Carvalho y Quique de Lucas vistieron también en el pasado ambas elásticas. Igual que Aleksandr Mostovoi, quien tras ocho temporadas en Vigo se marchó a Vitoria para incorporarse a un equipo que por entonces presidía Dimitri Piterman y con el que actuó en un único encuentro, frente al Cádiz. Salió desde el banquillo en el minuto 78 y anotó un gol, el último de su carrera.

La mitad de tiempo, casi ocho años, han pasado desde que los dos equipos disputasen un partido en condiciones mucho menos dulces. Tocaba a su fin la campaña 2008-2009 cuando Celta y Alavés se vieron las caras en Balaídos en un choque en el que les iba la vida. Restaban dos jornadas y el Celta ocupaba la decimoctava plaza en Segunda, con 43 puntos; el Alavés era decimonoveno con 40. Los vitorianos pudieron desnivelar el encuentro en la primera parte, pero perdonaron. En la segunda dio entrada Eusebio Sacristán, por entonces técnico celtiña, a Iago Aspas, que debutaba en el estadio local. Veintiún minutos tardó el de Moaña en marcar su primer gol con la camiseta celeste. Empató el Alavés, pero cuando el partido estaba a punto de morir el hoy internacional por España embocó un rechace del portero y selló la salvación con su segundo tanto en Balaídos.

El encuentro de este jueves será, a priori, una confrontación de estilos. La contención del Alavés frente a la fantasía del Celta, el orden del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino frente a la verticalidad del equipo al que entrena su compatriota Eduardo 'Toto' Berizzo. Diferentes filosofías que han dado enormes réditos en la presente Copa del Rey. Los gallegos alcanzaron las semifinales tras deshacerse del Real Madrid en cuartos. Previamente habían dejado en la cuneta al Valencia, en octavos, y al UCAM Murcia en dieciseisavos. Sólo el conjunto de Zinedine Zidane logró sacarle un empate, en la vuelta disputada en Balaídos. El resto de partidos se contaron por victorias celtiñas. Los vitorianos apearon al Nástic en dieciseisavos, al Deportivo de La Coruña en octavos y al Alcorcón en cuartos. En total, tres victorias y otros tantos empates en los seis encuentros disputados.

Octavo en la Liga, el conjunto de Berizzo quiere evitar una repetición de lo ocurrido en la campaña 2015-2016, cuando el Sevilla sentenció la semifinal ante los gallegos con una goleada en el Sánchez Pizjuán que convirtió en intrascendente la vuelta en Balaídos. Quizás por ello, y aprovechando su desahogada situación en la tabla, el técnico argentino dio descanso a algunos de sus jugadores más destacados en el partido del pasado fin de semana frente al Leganés. Ante el Alavés regresarán al once piezas clave como Cabral, Roncaglia, Marcelo Díaz, Wass, Bongonda o Iago Aspas. Mantiene en alerta al conjunto gallego lo sucedido en la jornada 18, cuando el Alavés estuvo a punto de sacar un punto en su visita a Balaídos. Lo evitó Radoja con un tanto en el minuto 89, el primer gol del serbio desde su llegada a Vigo en 2014.

Un buen precedente para el Alavés que acude a Vigo sin bajas, por lo que Pellegrino podrá alinear a su once de gala, con la salvedad de la entrada de Ortolá, habitual en la portería en Copa, por Pacheco. Aunque es a otro dato al que se agarran los vascos: jamás han perdido en el torneo del K.O. frente a los gallegos. Cinco eliminatorias y otras tantas clasificaciones del 'Glorioso'. Cuatro finales de Copa ha disputado el Celta, que busca la quinta. El Alavés, por su parte, persigue la primera de su historia. «La Copa es un sueño que perseguimos todos. Y las cosas para que sucedan primero hay que soñarlas», señaló en la víspera Berizzo. «Somos los primeros que queremos transformar este sueño en realidad», manifestó Pellegrino. Mantenerlo vivo dependerá, en uno y otro caso, de lo que suceda en Balaídos.

Celta y Alavés se dejaron los deberes por hacer en un choque en Balaídos en el que los celestes desperdiciaron la primera parte, carentes de la verticalidad de que suelen hacer gala, para gozar de una retahíla de ocasiones en la segunda que no hallaron el premio que tal vez hubiesen merecido. Un partido en el que la prudencia se impuso al fútbol y del que salen ambos conjuntos con el sueño de alcanzar la final vivo, aunque mejor parados los vitorianos que gozarán del apoyo de su afición en un encuentro que puede ser histórico para los de Mauricio Pellegrino.

No difirió en demasía el inicio del partido del guión previsto. El Celta quería la pelota y se mostraba intenso en la presión, con Radoja encima de Marcos Llorente para intentar negar al Alavés la salida por medio de su centrocampista de mejor toque. No perdía pese a ello el conjunto vitoriano la cara al choque, sólido atrás y pausado cuando disponía del esférico, consciente de que en el ala izquierda tenía su mejor baza con Theo Hernández. Recuperaba Berizzo a Daniel Wass, clave para intentar frenar las incursiones del lateral zurdo. Dispuso Pellegrino a su once de gala, dejando a Ortolá, su portero en las rondas anteriores, en el banquillo en beneficio de Pacheco.

Pesaba en el ánimo celtiña lo ocurrido el año pasado cuando tras eliminar al Atlético de Madrid se les fueron las semifinales ante el Sevilla en el partido de ida disputado en el Sánchez Pizjuán por una alocada segunda parte en la que no tuvieron el temple necesario para minimizar daños tras el gol encajado poco antes del descanso y volver a Vigo con el sueño de la final vivo. Pecaba quizás por ello de un exceso de cautela, olvidándose de ese eléctrico ataque que constituye uno de sus signos distintivos. No lograban conectar los vigeses con Bongonda, una auténtica pesadilla para Kiko Femenía en el encuentro que ambos conjuntos disputaron el pasado 15 de enero en la decimoctava jornada de Liga. El belga recibía además una amarilla transcurrida la primera media hora que le obligaba a extremar las precauciones. Tampoco entraba en juego Iago Aspas, que recorría más metros tras los zagueros rivales que a la caza de ocasiones.

Fue el Alavés el que tuvo la mejor oportunidad de la primera parte tras un medido centro desde la derecha que tocó Manu García para que Sergio sacase una mano milagrosa. El plan de Pellegrino funcionaba mejor que el de Berizzo.

Arreciaba la lluvia en Balaídos coincidiendo con los peores minutos del Celta. El césped iba volviéndose más pesado a medida que recogía el agua, lo que tampoco beneficiaba a los locales, a los que les faltaba una marcha. Sembró el terror Theo con una incursión en el área en el minuto 9 de la segunda parte. Los vigueses estaban atenazados y a Berizzo se le torcía el gesto.

A falta de juego, el Celta dio el susto a balón parado. Iago Aspas recogió la pelota a la salida de un córner y su golpeo lo repelió firme Pacheco. La primera aproximación de verdadero peligro de los gallegos se había demorado hasta el minuto 58. Demasiado poco para jugar en casa. El remate, no obstante, espoleó a los celestes. El genio de Moaña andaba inquieto y poco después estrellaba el cuero en el larguero. Casi sin respiro, el internacional peinaba un centro que se marchaba a la derecha de Pacheco. Era el momento de los locales, que jaleados por su afición perseguían un gol que acrecentase sus opciones antes de viajar a Mendizorroza. Volvía a probar fortuna el '10' con un espectacular remate de chilena que tampoco encontró la malla.

Replicó el Alavés con una internada de Édgar por la izquierda que sacó Sergio con el cuerpo. Los esquemas se desdibujaban y el gol podía caer de cualquier lado. Lo buscó también Radoja, artífice del tanto que doblegó al Alavés en Liga, su primero con la camiseta celeste, pero tampoco tuvo premio. Más cerca estuvo Guidetti al botar una falta que cerca estuvo de comerse Pacheco después de que el balón le hiciese un extraño. Y más aún el 'Tucu' Hernández con un disparo que acabó en el palo. Acoso, mas no derribo. El Alavés logró salir vivo de las embestidas celtiñas. Mendizorroza dictará sentencia dentro de una semana.