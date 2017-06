La FIFA mantiene que los resultados del VAR «son muy positivos»

La FIFA sigue su particular luna de miel con el videoarbitraje, una ayuda a los árbitros que sigue contando con detractores, incluidos muchos jugadores, pero cuyos resultados «son muy positivos», aseguró este jueves el jefe del arbitraje de la institución, Massimo Busacca. «Frente al vídeo seguimos siendo seres humanos y hay jugadas interpretables; no es como la tecnología del gol en la que un reloj te dice claramente si ha sido o no ha sido gol», declaró Busacca a dos días de la inauguración de la Copa de las Confederaciones.

El máximo responsable arbitral de la FIFA defendió que «las nuevas herramientas necesitan tiempo para implantarse pero los resultados son muy positivos». Y para argumentarlo, Busacca tiró de cifras extraídas del pasado Mundial sub-20 disputado en Corea del Sur: «En 52 partidos jugados, se cambiaron 12 decisiones con el VAR y en 7 de ellas el resultado (del partido) cambió». «Queremos evitar los errores graves que puedan suponer la eliminación de un equipo. ¿Qué supone tomar 10 o 20 segundos en revisar una acción si con ello evitamos la eliminación injusta de un equipo?», lanzó el responsable a los periodistas.

Busacca también avisó a los jugadores que la FIFA quiere que tengan un comportamiento correcto en el terreno de juego, «así que tienen que saber que deben tener cuidado porque una cámara les está siguiendo». El árbitro suizo, puso como ejemplo, el tema de los agarrones, «uno de los mayores problemas del fútbol actual». Pero gracias a la acción de VAR, «en Corea hubo muchos menos agarrones al final del torneo que al principio, porque los jugadores lo entendieron».

Se usará en la Confederaciones

El asistente de video (VAR por sus siglas en inglés) se seguirá probando en la Copa de las Confederaciones, del 17 de junio al 2 de julio y la FIFA tomará una decisión final a principios de 2018 con el fin de que, si el sistema es finalmente adoptado, aplicarlo en el Mundial de Rusia-2018. El VAR consiste en un sistema de cámaras de televisión que siguen el juego desde diferentes ángulos y un equipo de árbitros-asistentes avisan al colegiado principal cuando detectan una jugada dudosa para que revise las imágenes y pueda tomar la decisión correcta.

Busacca recordó que seguirán siendo los colegiados principales los que «tengan la decisión final». El responsable arbitral estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Marco van Basten, el legendario exdelantero holandés que ahora es uno de los más estrechos colaboradores del presidente de la FIFA Gianni Infantino. Van Basten recordó que la estrategia de la FIFA con el VAR es «mejorar el comportamiento y el respeto de los jugadores y aumentar el tiempo efectivo de juego para hacer el fútbol más atractivo».