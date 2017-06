Las lágrimas de Manolo el del Bombo tras el robo: "Estoy muy mal, es la 1ª vez que entro sin él"

Era un simple partido amistoso, pero habrá alguien que no lo olvidará en la vida por el disgusto que se llevó. Manolo el del Bombo se deshizo en lágrimas tras conocer que, en las horas previas al duelo que disputaron este pasado miércoles España y Colombia en la Nueva Condomina, se enteró que un desalmado le había robado su conocido instrumento. El celebrado en territorio murciano sería el primero en que el reconocido aficionado entraría al estadio sin él. No pudo reprimir las lágrimas.

“Llevo cuarenta y cuatro años con la Selección, nueve mundiales, siete eurocopas, casi cuatrocientos partidos y voy a seguir hasta que el público quiera. Me quieren muchísimo en todos los sitios a los que voy”

“Fui a un hotel ayer y unas chicas de Murcia, que van con la Selección a eurocopas y mundiales se ofrecieron para traerme el bombo hasta aquí. Hace un cuarto de hora me han dicho que les han forzado el coche y que se lo han llevado junto con las gorras y todo”, dijo entre lágrimas ante las cámaras de ‘El Chiringuito’.

El reconocido aficionado contó que había sido operado hace cuatro meses y que el disgusto ocasionado “no hay quien me lo quite”. “Llevo cuarenta y cuatro años con la Selección, nueve mundiales, siete eurocopas, casi cuatrocientos partidos y voy a seguir hasta que el público quiera. Me quieren muchísimo en todos los sitios a los que voy”, relató.

Pero Manolo estaba “muy disgustado”. Quiso encontrar explicación a algo inexplicable y pidió ayuda para encontrar el instrumento: “No entiendo para qué quiere este señor o un chico el bombo. Estoy muy mal. Gracias a toda España por el apoyo. Siento muchísimo no poder tocarlo hoy. Quiero que se entere todo el país de lo que me ha ocurrido. Preferiría no entrar y tenerlo”, afirmó.

A su salida del estadio, Manolo el del Bombo recibió el apoyo de todo el público que se dio cita en la Nueva Condomina. Aficionados españoles y colombianos mostraron su cariño a un hombre que, a pesar del incidente, dijo que “Murcia se ha portado de maravilla”.