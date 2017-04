La hora de volver a reinar en Europa

El mundo de los eGames no para de crecer y sus protagonistas son cada vez más conocidos a nivel mundial. Un 'gamer' profesional normalmente es una persona joven que te puedes encontrar en el supermercado, en la farmacia o en la universidad. Para la mayoría de la población será difícil de identificar pero en un contexto como el actual, en el que la industria del videojuego está extendida a nivel mundial, cabe la posibilidad de que la misma persona con la que te has cruzado en el bus sin percibir su presencia sea un ídolo para miles de ciudadanos que admiran su talento con el mando o con el teclado en países como Perú, Japón o Estados Unidos.

Alejandro Alguacil (Granada, 1997) vive en La Zubia como cualquier chaval de su edad, pero este mes de abril tiene una cita tremendamente importante marcada en su calendario: la final regional europea del Pro Evolution Soccer 2017, que le puede abrir las puertas de la final de Cardiff en la que en junio se coronará al campeón mundial.

Este estudiante de Finanzas y Contabilidad ha jugado al Pro «toda la vida» con amigos y familiares, aunque «en casa no me dejaron tener consola hasta que fui bastante mayor, cosa que agradezco ahora». En 2012, con 15 años, empezó a jugar de manera más profesional junto a un amigo de La Zubia. «En 2013 ya empezamos a competir para la PES League en España y a partir de 2014 llegaron los resultados. Logré clasificarme para la final nacional, que es el primer objetivo básico de cualquier jugador, tuve la oportunidad de ir a jugar un campeonato a Suiza y en 2015 ya llegó el campeonato de España, que gané y gracias al cual pude jugar la final mundial. En 2016, por así decirlo, globalicé mi juego. Fui campeón de Europa en París, acudí a varios eventos internacionales y así estamos hasta ahora, que he podido jugar en Francia y en Perú (fue invitado a un torneo latinoamericano donde quedó subcampeón), y me estoy preparando para llegar a la final europea y a la final mundial», un reto que define como «clave» en su carrera.

Alguacil tomó partido siendo muy joven en esa rivalidad entre los dos gigantes del deporte rey en el mundo de los videojuegos: la saga FIFA de EA Sports y la saga PES (Pro Evolution Soccer) de Konami. Es por eso que el resto de juegos quedan aparcados en su estantería durante los momentos previos a torneos importantes como la final europea que disputará en Anfield (Liverpool) el sábado, para la que llega a practicar «hasta cinco o seis horas diarias». Eso sí, haber ganado el Europeo de París en 2016 ha provocado que Álex Alguacil 'fiche' por el club Artic Gaming y pueda contar «con importantes patrocinios» que lo respaldan económicamente.

La vida de un profesional del PES tiene muchas similitudes con la de un 'mánager' de fútbol. Y es que para llegar a lo más alto no basta con jugar bien sino que conviene tener un estilo propio, jugadores que se adapten a él y referencias de los rivales que intentarán impedir tu éxito. «Cada año hay un equipo que predomina sobre el resto -explica Alguacil-. El año pasado era el Bayern, pero ahora es el Barcelona y en Liverpool seguramente jugaré con el Barça, que es el más fuerte. El Madrid es un equipazo por su buen juego aéreo, pero la gente que domina y mueve el balón por el suelo te hace más daño con el Barça».