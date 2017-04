«Son unos cabrones, me hicieron creer que tenía un hijo negro»

El lateral del Levante UD Pedro López desveló recientemente una situación que a día de hoy puede resultar ciertamente cómica, aunque partiese de un susto. El defensa narró, ante los micrófonos de la cadena SER en Valencia, una anécdota sufrida con sus compañeros tras el aparatoso choque que le dejó noqueado sobre el terreno de juego y por el que tuvo que ser trasladado al hospital: “Mis compañeros son unos cabrones, me hicieron creer que debía dinero y que tenía un hijo negro”.

El pasado 1 de abril, Levante y Mirandés se enfrentaron en el Ciudad de Valencia en partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga 123. Con el marcador reflejando el 1-0, gracias al tanto conseguido por Chema, López chocó con el visitante Usero y cayó desplomado al suelo. Tuvo que ser sustituido y trasladado a un hospital de Valencia para ser sometido a pruebas. Todo quedó en un susto: “Baixauli -preparador físico- me preguntaba que si sabía contra qué equipo estábamos jugando y yo respondí que Numancia. En ese momento miró al banquillo y pidió el cambio”.

El defensa granota aseguró no haber recordado absolutamente nada del momento en que abandonó el terreno de juego por su propio pie. Retomó la conciencia en la camilla del vestuario y ahí fue cuando los compañeros empezaron a cebarse.

“Estos cabrones no respetan ni a los malitos. Empezaron a putearme. Uno decía, “eh Pedro, ¿te acuerdas de los 2000 ‘pavos’ que te dejé la semana pasada? Y yo preguntaba por ese dinero porque no recordaba nada. Luego bajó Lerma, con su hijo negrito, y me decía que era hijo mío. Yo miraba al niño y decía que no se parecía a mí. Al final el doctor echó a todos de allí y dejaron entrar a mi mujer, que era la única seria que había allí”, relató.

A pesar del susto de Pedro López, el Levante consiguió ganar ese partido que empató el Mirandés con un gol de Sangalli a la hora de partido. Lo hizo con un penalti que transformó Roger, el máximo goleador de la categoría, en el tiempo de descuento. Una victoria que contribuyó a un más que posible ascenso a Primera que se puede consumar en este fin de semana.