«Podría haber seguido muchos años tocándome las narices y cobrando un magnífico sueldo»

Después de trabajar desde 1990 a las órdenes de Ángel María Villar, primero como responsable de Relaciones Externas y luego como secretario general de la Federación Española de Fútbol (FEF), Jorge Pérez Arias (Tetuán, 1956) ahora lucha la carrera electoral contra el jefe que le despidió. Se postula como el candidato de la «transparencia» y el «diálogo» frente al «endiosamiento» y el «mirar hacia otro lado» del «prepotente» Villar

¿Cómo puede decir que representa el cambio cuando ha estado tanto tiempo en la FEF?

He trabajado 26 años allí y creo que esa experiencia es positiva. Conozco a sus empleados, los problemas fundamentales y a todo el fútbol. Represento la renovación con un proyecto que descansa en la transparencia y el trabajo en equipo. La FEF necesita una regeneración y yo puedo liderarla.

Todo eso está muy bien, pero usted ha sido la mano derecha del presidente. ¿Qué ha cambiado para que ahora trate de derrotarle?

Quiero dejar de ejecutar decisiones de mis superiores y tomarlas yo con mi equipo.

¿Qué es lo peor de Villar?

Practicamente todo. Le ha sobrado la última legislatura. Ha perdido la capacidad de diálogo, no puede ser que quiera ganar siempre por goleada y personalismos y es aberrante, por ejemplo, que pida sanciones a la UEFA para los clubes de su país. Villar no se habla con el fútbol profesional y durante muchos años tampoco con el CSD. Hace falta unión y consenso.

¿Cuál es su prioridad?

Ayudar al fútbol aficionado porque tiene mucha necesidad. Los jugadores profesionales son estrellas y los de abajo héroes, personas que llevan mucho tiempo sufriendo, a los que su oficio les cuesta dinero y que están dejados de la mano de Dios. Sin ese fútbol se acaba todo.

Hablando de clubes modestos. ¿Qué le parece que en el escándalo del 'caso Eldense' la FEF haya sido la última en salir a la palestra?

Todo es así. La lucha contra los amaños la tendría que liderar la FEF y no lo hace. Cada vez que toma una decisión es tarde, mal y nunca. No se puede ser autocomplaciente y hay que darse una vuelta por España.

¿No cree que los amaños han existido siempre?

Estas prácticas pueden acabar con el futbol. Si se pierde la incertidumbre por el resultado, se muere este deporte. Todos tenemos que unirnos de forma urgente para erradicar esa lacra, igual que la de la violencia en el fútbol base, que va a más. Hay que trabajar con la Administración por la educación e ir a los colegios para hablar con niños y padres y tomar medidas. Pero no mirar hacia otro lado como hace la FEF.

A vueltas con la educación, ¿le avergüenza que en España se silben los himnos nacionales?

Los himnos son sagrados y hay que escucharlos con respeto. No ocurre así en finales de Copa y también en partidos internacionales. En la final Eurocopa de Austria y Suiza, por ejemplo, se silbó el himno alemán. La gente de esos países no se lo puede creer.

Ya que habla de la Copa de España, ¿cuál es su propuesta para potenciar esta competición?

Quiero revolucionarla. Que participen todos los clubes de Tercera y Segunda B y suprimir la Copa Federación. Apuesto por el formato inglés, a partido único, con sorteo puro y que las finales sean siempre en Madrid, de forma alterna en el Bernabéu y el Wanda Metropolinato. A Jesús Gil (risas tras el lapsus porque lo confundió con Luis Gil), mi mano derecha, le gusta el modelo tipo 'Final Four'; es muy atractivo pero muy difícil de encajar. Decidiremos la sede con gran antelación, no el sainete de todos los años.

¿Sería conveniente conocer también mucho antes el calendario de Liga, como en la Premier?

Parto de la base de que hay que modificar no sólo el calendario, ya que si lo pueden hacer los ingleses nosotros también, sino incluso el sorteo; queremos organizar algo bonito por diferentes ciudades.

Ya que admira tanto la organización que existe en Inglaterra ¿Le gustaría que aquí hubiera Liga en Navidad?

En el convenio se refleja que los jugadores deben descansar en esas fechas y respeto lo que digan.

Apoyo de Tebas

Le acusan de ser una especie de marioneta de Javier Tebas, el presidente de LaLiga.

No soy el hombre de Javier Tebas, ni me maneja nadie, pero sí es importante tener el apoyo del fútbol profesional y eso me honra, aunque se trata de una gran responsabilidad. Hay que considerar que LaLiga paga a la FEF 63 millones de un presupuesto de 140.

¿Es cierto que LaLiga financia su campaña contra Villar?

Sí, nos ayuda económicamente junto a amigos, colaboradores y patrocinadores. Este proyecto no es barato y es tarea de todos.

Villar, de momento, puede con todos y sale airoso de los juicios. Derrotó en su guerra a Miguel Cardenal, exsecretario de Estado para el Deporte, y ahora desean implicarle a usted en los casos Recreativo, Marino y Haití.

No es agradable, pero no me preocupa. Villar, junto con sus abogados, que paga la FEF, quiere tratar de eludir su responsabilidad y achacarme sus decisiones a mí y a otros empleados. Siempre se le ha llenado la boca diciendo que los dirigentes están para decidir y los empleados para trabajar, pero ahora parece que es al revés. Tengo la conciencia tranquila. Si hubiera cometido alguna ilegalidad, no embarcaría en esto a 40 ó 50 personas.

«El toro que mató a Manolete»

La FEF renunció a la subvención del CSD muchos años y resulta que en 2010 presuntamente se quedó con fondos destinados a fines solidarios.

No conozco muy bien el tema porque los asuntos internacionales lo ha llevado siempre Villar, algo lógico si se están 300 días al año en FIFA y UEFA. No he participado en esas cuestiones, pero ahora parece que soy el toro que mató a Manolete. Ya me tocará defenderme.

Jorge Pérez, candidato a presidente de la Federación Esañola de Fútbol. / Colpisa

¿Se puso usted un bonus de más de 400.000 euros en 2014 sin contar con nadie de la FEF?

Bueno... Tengo un contrato y en él figuran esos bonus porque cuando me dijeron que iba a ser el secretario general cambió la situación. Mi antecesor tenía un blindaje y cobraba un porcentaje de los acuerdos de patrocinio. Yo llegué en un momento más delicado y no cobraba nada de eso, pero me dijeron que cuando las cosas mejorasen se me aplicaría un bonus y eso es lo que ha ocurrido.

¿Llegó a deprimirse por la falta de apertura de la FEF y su falta de capacidad?

Mi cargo lo habían vaciado de contenido desde hace más de dos años y Villar dejó de hablarme al trascender que me iba a presentar a las elecciones. Podría haber seguido en la Federación cobrando un magnífico sueldo y tocándome las narices durante muchos años, pero no me sentía bien. Me dolía estar de espaldas a la sociedad, no hablar con los medios, abandonar las nuevas tecnologías, que nos pasara LaLiga por todos los lados. Me ha venido bien el retraso en las elecciones aunque ha sido una aberración. He podido viajar por toda España para hablar de fútbol y pedir participación. Les digo a todos que voten sin miedo.

Voto del miedo

Cuesta creer que a estas alturas el fútbol le tenga miedo a Villar.

Creía que estábamos en 2017, pero en fútbol no. Me he quedado desagradablemente sorprendido, sobre todo en algunos territorios donde me dicen los clubes que hay asambleas donde no hay ni votación y nadie se atreve a decir que está en contra.

¿Por qué tienen ese miedo?

Hay amenazas veladas. Ten cuidado que te juegas el ascenso, que puedes descender... Ten cuidadín que ahora se hacen los pagos. Pido el voto electrónico para que la gente pueda elegir con privacidad y libertad. Eso es la democracia.

Eso se llama corrupción incluso arbitral.

Es prepotencia y menospreciar a los árbitros. Cuando Villar dice que están con él es hasta ofensivo para los colegiados. Son personas muy bien preparadas, inteligentes y mayorcitas. Entiendo que los árbitros mirarán bien los programas y decidirán en consecuencia.

¿Está a favor del sistema de videorbitraje VAR?

Sí. Por lo menos hay que hablar y estudiarlo. No puede ser que LaLiga lo pida y la FEF se niegue por sistema, sin ofrecer explicación alguna.

¿Deben sancionar los comités acciones graves, como agresiones o insultos, que no ha observado el árbitro?

Soy partidario de entrar de oficio en determinadas cuestiones, pero no de rearbitrar un partido.

¿Se mueven los hilos del país en el palco del Bernabéu, tal y como dijo Gerard Piqué?

Lo que se mueven son los nervios

¿Hay Villarato, como sostienen muchos madridistas?

En cuando al arbitraje, no creo.

¿Hay dopaje en el fútbol?

Creo que no.

¿Y en las instituciones?

(Risas) Habría que hacer controles.