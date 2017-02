Luis Enrique estalla contra un periodista tras la humillación en París

El pitido final del colegiado polaco Szymon Marciniak puso fin a la escabechina que hizo el París Sant Germain con el FC Barcelona sobre el césped del parisino estadio Parque de los Príncipes. Pero todo no acabó ahí. Los goles de Di María, Julian Draxler y Cavani hicieron sucumbir a los azulgranas que pasaron una noche aciaga este pasado martes 14 de febrero. La situación de enfado fue tal que tuvo su máximo exponente en el técnico barcelonista Luis Enrique, el cual protagonizó una situación de tensión con el periodista de TV3 Jordi Grau en su paso por los micrófonos a la conclusión del choque. Tanto que debieron incluso sujetarle para que la cosa no fuera a más.

Grau cuestionó al asturiano por el planteamiento para este enfrentamiento de ida de los octavos de final de la Champions League. ‘Lucho’ criticó la apreciación del comunicador: “Se ve que no veis muy bien el partido, porque hemos cambiado de posicionamiento. Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 intentado cambiar y fijar a sus jugadores. Queríamos tener a Leo más por dentro, con más libertad. Podíamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. Si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh?”.

Además, el entrenador insistió en asumir la responsabilidad de la derrota, pero quiso hacer un matiz en el encuentro con el periodista: “También cuando se gana aceptaría el mismo trato y el mismo trato personal en las entrevistas. Este tono que te veo aquí ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera cuando ganamos los partidos”.

Las declaraciones de Luis Enrique no pasaron desapercibidas y comenzaron a llover las críticas por sus respuestas al periodista de TV3 Jordi Grau. Poco después, Susana Guasch en Mega, durante el programa ‘Champions Total’, confirmaba lo que había vivido mientras entrevistaba a Edinson Cavani.

“La imagen potente se ha producido después, cuando ha concluido la entrevista que habéis visto. Han tenido que agarrar a Luis Enrique entre tres porque iba directo otra vez a por Jordi Grau diciendo, “no me toquéis, no me toquéis. A ver si usas otra vez este tonito cuando ganemos”, informó la comunicadora antes de añadir que el preparador no quiso atender a los micrófonos de Atresmedia