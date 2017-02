Messi compró la casa de sus vecinos porque le molestaba el ruido que hacían

Ivan Rakitic ha revelado en una entrevista para el diario croata 'Novilist' un aspecto desconocido de Messi. Según el centrocampista del FC Barcelona, el astro argentino compró la casa a sus vecinos porque le molestaba el ruido que hacían.

Rakitic: "En Sevilla todo el mundo te saluda y en Barcelona ni se miran el uno al otro"

"Con los vecinos nunca he tenido ningún problema, no como, por ejemplo, Messi cuando compró una casa en Castelldefels. Sus vecinos eran un poco ruidosos, así que Leo tuvo que comprarles su casa para estar solo, ja, ja, ja... Por suerte, yo no he tenido ese tipo de problemas", cuenta el ex del Sevilla.