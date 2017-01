«Sería un sueño poder ganar la Liga y jugar con España la Eurocopa»

La gran explosión del fútbol femenino en España está teniendo lugar mientras una granadina se abre paso en la cúspide. Se trata de la delantera Esther González (08/12/1992), quien no sólo se trata con nueve tantos de la segunda máxima realizadora del Atlético de Madrid, el líder invicto de la Liga Iberdrola, sino que también, de unas de las bazas del seleccionador Jorge Vilda de cara a la duodécima edición de la Eurocopa que se celebrará en Países Bajos del 16 de julio al 6 de agosto. Aprovechando la lesión de la extremo maña del Barça Bárbara Latorre la atacante de Huéscar acabó teniendo cabida en la concentración que la selección española absoluta realizó la pasada semana. E incluso lo pudo celebrar con un tanto en el partido amistoso frente a Suiza (8-1) que este domingo sirvió para clausurarla.

¿Cree que se encuentra en el mejor momento de su carrera?

Pienso que mi equipo está muy bien y que así es mucho más fácil que se note mi crecimiento a nivel individual. Estoy disfrutando mucho dentro del campo, entreno para conseguir grandes objetivos y la verdad es que me encuentro en un buen estado de forma. Pero creo que todavía tengo mucho margen de mejora. De modo que voy a seguir trabajando para superarme.

¿Qué objetivos se marca a corto plazo?

Con el Atlético de Madrid me encantaría ganar la Liga y volver a conseguir el título de la Copa de la Reina. Aparte, me encantaría estar en la lista de las veintitrés futbolistas elegidas para disputar la Eurocopa. Lograr todo eso sería un sueño.

Ya lleva dos partidos con España. ¿Le ha comentado algo el selecionador Jorge Vilda al respecto del gran torneo continental?

No, lo normal. Que siga trabajando, que tengo muchas opciones de entrar en su lista. Pero que por encima de todo esté tranquila porque estoy haciéndolo bien. Marcarle a Suiza fue una gran alegría y orgullo.

¿Qué le dice el hecho de tratarse de la única granadina que hay compitiendo en la Primera división?

Me produce orgullo. En la última concentración de la selección española me encantó decir que soy de Granada. Y bueno, me llama la atención que sea la única representante de la ciudad. Imaginaba que había pocas, pues cuando descendió el Granada CF a Segunda se tuvo que reducir el cupo. Pero desconocía el dato de que era la única.

«Nos piden fotos por la calle»

¿Qué ha supuesto para el fútbol femenino la apuesta realizada por la compañía energética Iberdrola y otras empresas?

Ha sido muy importante. Muchas de las jugadoras ya tenemos una salida económica. Por ejemplo, desde esta temporada las del Atlético de Madrid nos dedicamos a esto de forma profesional, mientras en la anterior había chicas en la plantilla que trabajaban. Los hábitos también han cambiado. Antes entrenábamos por la tarde y ahora lo hacemos por la mañana después de desayunar, lo que propicia que desde que te levantes pienses en fútbol. Ahora vivimos para este deporte.

Es de suponer también que se habrá notado que Gol TV y beIN retransmitan varios partidos de Primera cada fin de semana.

Sí. Esto está haciendo que la gente disfrute con un fútbol que engancha. Y que tengamos un mayor reconocimiento. Ahora sales por las calles de Madrid y la gente te conoce y te pide fotos. Y para las crías de las categorías inferiores del Atlético nos hemos convertido en referentes. Es verdad que nosotras no tenemos el poderío físico de los chicos, pero sí mucha clase y demostramos que somos capaces de hacer muy buen fútbol.

Después de que el Athletic rompiera la pasada campaña la hegemonía del FC Barcelona, ¿qué le hace pensar que la actual es la del Atlético de Madrid?

Sabemos que acabamos de empezar la segunda vuelta y que quedan por delante catorce partidos. Pero se palpa que se puede hacer algo grande porque el grupo está muy implicado. Cuando ves lo que se vive en el vestuario y lo que se está trabajando desde arriba te preguntas cuándo ganaremos la Liga si no es este año.

En el tramo final del campeonato tendrán que visitar al Levante, que es tercero a siete puntos, y también al Barça, segundo a uno. ¿Cree que será entonces cuando se decida todo?

Lo más seguro es que hasta el final de la Liga no se sepa qué es lo que va a ocurrir, porque todo está muy competido. Tanto el Levante como el Barcelona son equipos que van a apretar. De modo que no podemos relajarnos. Habrá que ir partido a partido, como dice Cholo Simeone.