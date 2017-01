Cristiano Ronaldo es The Best. El portugués se ha convertido este lunes en el primer futbolista en inscribir su nombre como receptor del galardón nacido del ‘divorcio’ entre la FIFA y la revista ‘France Football’, que habían seleccionado conjuntamente al mejor del planeta entre 2010 y 2015. Era el denominado FIFA Balón de Oro, cuyo último distinguido fue el argentino Leo Messi en 2015. La separación daba pie, en teoría, a que hubiese dos futbolistas distintos coronados como los mejores en menos de un mes, tras hacerse CR7 con el Balón de Oro el pasado 12 de diciembre. Una posibilidad que no se materializó en esta ocasión dada la arrolladora trayectoria del de Madeira en los últimos meses, en los que levantó tres títulos con el Real Madrid -Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes-, y uno con su selección -la Eurocopa conquistada por Portugal ante la anfitriona Francia en la final disputada en el estadio de Saint-Denis-.

El crack luso fue el gran protagonista de la gala celebrada en la localidad suiza de Zúrich al imponerse, con el 34,54% de las preferencias, al argentino Leo Messi (26,42%) y al francés Antoine Griezmann (7,53%) en una elección que dependía a partes iguales del juicio de capitanes y técnicos de selecciones nacionales, un grupo de periodistas y los aficionados que participaron en la votación a través de la web de la FIFA.

La victoria de la estrella del Real Madrid se daba por descontada desde días antes de la ceremonia, y cobró aún más cuerpo al conocerse que ningún futbolista del Barça acudiría al evento. La entidad azulgrana esgrimió la necesidad de "priorizar la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club" en la vuelta de octavos de la Copa del Rey. Messi se ahorraba así ver la entronización de su máximo rival. Hasta Diego Armando Maradona le dio un tirón de orejas a su compatriota. La maniobra culé tampoco sentó nada bien en el organismo rector del fútbol mundial.

Poco le importó a Cristiano no recibir los aplausos del argentino. Era su nuevo día de gloria, una jornada en la que obtuvo el enésimo reconocimiento a su desempeño reciente en los terrenos de juego. Empezó 2017 como acabó 2016, en el centro de todas las miradas y con el planeta fútbol rendido a sus pies. Dos días después de abrir su cuenta goleadora del año tras anotar el tercero del Madrid frente al Granada en la 17ª jornada de Liga, el atacante blanco fue coronado como The Best, la nueva denominación del antiguo FIFA World Player. Un reconocimiento más que irá a engrosar su museo, como anteriormente sucedió con su cuarto Balón de Oro, el Globbe Soccer Award, el Balón de Oro del Mundial de Clubes, el premio al mejor jugador de la UEFA y un largo etcétera.

fotogalería Arriba, algunos de los triunfadores de la gala. Abajo, a la izquierda, Eva Longoria, presentadora de la ceremonia, posa con los integrantes del once ideal. A la derecha, Maradona entrega el galardón de mejor entrenador a Ranieri. / Agencias

Premios todos ellos que son la consecuencia inevitable de unos logros colectivos en los que el luso operó como principal puñal. Firmó 55 goles en los 57 partidos que disputó en 2016: 42 tantos con el Real Madrid (31 en Liga, siete en Champions y cuatro en el Mundial de Clubes) y trece con la camiseta de Portugal. Cuatro tantos más hizo Messi, pero el ‘10’ del Barça se vio lastrado por el menor brillo de los títulos que amasó. El descalabro de la selección argentina en la Copa América se sumó a un triplete de los azulgrana -Liga, Copa del Rey y Supercopa de España- que se vio deslucido por la Champions lograda por el Madrid frente al Atlético en Milán. Triunfo este último certificado precisamente por CR7 al marcar el penalti decisivo.

Radiante tras su nueva distinción, Cristiano dio las gracias a sus compañeros del Real Madrid y de la selección portuguesa. "El año 2016 ha sido un año grande en mi carrera", dijo el luso, quien se refirió a que había "muchas dudas" en torno a su figura que fueron acalladas a base de títulos. "Cristiano ganó todos los títulos este año. Por algo es", proclamó empleando esa tercera persona a la que tantas veces recurre para hablar de sí mismo. "Ha sido un año magnífico tanto a nivel personal como colectivo", insistió el '7' del Real Madrid, quien concluyó tajante: "Este premio habla por sí mismo".

Ranieri bate a Zidane

La alegría en la casa blanca no fue, sin embargo, completa. Claudio Ranieri arrebató a Zinedine Zidane el premio al mejor entrenador del año, logro al que el francés optaba en su primera campaña en un banquillo del máximo nivel. Pesó más que el radical cambio de trayectoria del Real Madrid con el galo al timón la hazaña del italiano al conducir al Leicester hasta el título de la Premier League en una campaña en la que, de partida, los ‘foxes’ aspiraban a salvar la categoría.

La de Ranieri fue una de las mayores gestas futbolísticas de las últimas décadas, ante la que nada pudieron hacer ni ‘Zizou’ ni el otro finalista, Fernando Santos, a cuyas órdenes levantó Portugal una Eurocopa en la que la contribución de Cristiano Ronaldo fue capital pese a la lesión que le obligó a abandonar la final.

Durante la gala se dio a conocer también el once ideal de 2016, conformado por Neuer, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo. Real Madrid, con cinco futbolistas, y Barça, con otros cuatro, ratifican así su dominio del fútbol mundial en 2016, año en que se repartieron los principales títulos a nivel de clubes. El guardameta alemán es el único que no participó el pasado año en la liga española, pues sí lo hizo Dani Alves con el Barça hasta su salida en verano hacia la Juventus.

Otros galardonados fueron la estadounidense Carli Lloyd, distinguida como mejor jugadora; la alemana Silvia Neid, mejor entrenadora en el fútbol femenino; el malasio Mohd Faiz bin Subri, firmante del mejor gol del año y receptor, en consecuencia, del Premio Puskas; el club colombiano del Atlético Nacional de Medellín, premio al juego limpio; y las aficiones del Borussia Dortmund y del Liverpool, reconocidas por la comunión mostrada cuando entonaron conjuntamente la canción 'You'll Never Walk Alone', en conmemoración del vigésimo séptimo aniversario de la tragedia de Hillsborough, durante el choque de cuartos de final de la Liga Europa disputado el 14 de abril en el estadio de Anfield.