Derbi con el que sellar un histórico 'play off' del Huétor Tájar a Segunda B

Ganar a Huétor Vega en el Miguel Moranto o la no victoria del Motril ante Vélez son las dos vías mediante las que el Huétor Tájar podrá celebrar el domingo la obtención de su billete para el primer 'play off' de ascenso a Segunda B de su historia. Puede ser un día inolvidable para un club que ha sabido crecer durante los últimos años a través de su cantera como pilar básico del proyecto.

Los refuerzos y el mando en el banco de Germán Crespo han apuntalado a uno de los equipos más sólidos del campeonato. El Huétor Tájar es, después del líder, el equipo que más puntos ha obtenido en la segunda vuelta: 39, por los 43 del Atlético Malagueño, 32 del Loja y 31 del Motril. Llega para medir las ilusiones de los panciverdes un Huétor Vega con la categoría ya salvada aunque poco dado a adulterar la competición como demostró el pasado domingo en el Medina Lauxa, derrotando a un Loja que se jugaba mucho. Manuel Moreno 'Rizos' se sienta en el banco contiguo al que ocupó hasta la pasada temporada siendo este otro aliciente para convertir el encuentro en un partido atractivo se mire por donde se mire.

Seis de seis

El Motril se ha vuelto a enganchar al ascenso con seis puntos de seis posibles ante El Palo y Alhaurín, codiciando la cuarta plaza que ahora mismo ocupa el filial del Almería. Un equipo, el rojiblanco, que recibe al Loja en un partido en el que casi con total probabilidad quedará descartado de la promoción el equipo que caiga derrotado. Para el Loja, la derrota lo aparta definitivamente de la lucha, mientras que el Almería B se jugaría su última carta en Las Viñas.

Por su parte, a los de la Costa Tropical les toca medirse al Vélez, mañana en casa, y al Martos, dentro de una semana a domicilio. Ambos equipos no se juegan nada, salvo aguarles la fiesta a los de José Manuel García. El vestuario motrileño confía en una gesta por la que han trabajado duro sus jugadores durante toda la temporada. El enfrentamiento individual ante el Almería está empatado y la diferencia general de goles sólo da la ventaja a los motrileños en un tanto sobre los almerienses, por lo que absolutamente todo se decidirá en 180 minutos.

El Guadix juega su último encuentro de la temporada como local y ha querido el calendario que el choque no sea baladí. El Antequera se juega en el Municipal ser equipo de 'play off' y sólo lo conseguirá matemáticamente si es capaz de ganar a los accitanos. Si no, los malagueños todavía podrán resolver cómodamente en casa ante el Torredonjimeno. Para Atarfe y Maracena, partidos de mero trámite ya que sus rivales, Rincón y Martos, tampoco tienen nada en juego.