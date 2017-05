Ricos platos con la salsa de los goles

Han tenido que transcurrir cuatro años para que haya quien pueda acreditar que desenvolverse entre los fogones de Masterchef «es mucho más difícil que disputar un partido de fútbol de alta tensión». O también, para que se ponga de manifiesto que «crea más estrés» el aviso con el que la presentadora Eva González alerta de que a las pruebas les restan «un minuto» que la presión que pueda generar cualquier marcador parcial adverso. De todo ello da fe el madrileño de adopción granadina Jorge Brazalez, que de incursionar como delantero en las más variopintas cocinas (áreas) balompédicas del país, y de parte del extranjero, pasó a hacerlo en las del espacio con el que

La 1 de Televisión España dispara sus audiencias desde abril de 2013. Ya está casi concluida la grabación de la quinta edición del reality del que formó parte y que precisamente este domingo ofreció su cuarta entrega con La Alhambra o el mirador de San Nicolás como telón de fondo. Pero lo cierto es que este exjugador que se formara en las bases del Huétor Vega y del Veteranos del Granada se muestra ágil en el regate. De hecho, dice sólo a modo de anticipo que «he vivido la mejor experiencia de mi vida» y que por tanto «no me arrepiento del paso dado». Ahora bien, la sonrisa con que reacciona ante la insistencia del periodista hace prever que sus manejos entre cacerolas le hicieron elaborar ricos platos aderezados con la salsa del fútbol, los goles, que le salvaron de una eliminación inmediata.

Brazalez comienza por explicar que «por los avatares de mi antigua profesión casi siempre viví fuera». Y que eso supuso que «con frecuencia me tuviera que hacer yo las comidas», lo que dio paso a que «comenzara a cambiar los platos básicos por otros con un poco más de modernidad». Así quiso aprovechar «la abundante cultura gastronómica» que le fue transferida «en casa», donde «mi hermana y mi madre cocinan muy bien». Y así también fue adquiriendo la habilidad y la soltura necesarias como para competir con cerca de 20.000 aspirantes por una plaza en el 'talent' culinario.

«Intenté presentarme al casting de Masterchef IV, pero mi inscripción llegó fuera de plazo. Pero la de esta edición sí que la formalicé bien, hice las cinco pruebas que se exigían y logré entrar», comenta quien ya por entonces presentaba la experiencia de haber cocinado para el restaurante Beso Beach de Formentera -en el verano de 2015- y para el Pointer de Madrid, una vez retirado. Aunque claro, seguramente que no al nivel que puede exhibir ahora.

«He aprendido mucho. Ya se verá en la evolución del programa. Entramos haciendo cosas muy básicas y salimos haciendo otras al alcance únicamente de quienes tienen en su poder estrellas Michelín», señala quien piensa que ha estado supervisado por un «equipo de chefs perfecto». «Jordi (Cruz) es alguien muy exigente. Pepe (Rodríguez) te da más confianza y Samantha (Vallejo-Nágera) es una excelente persona que tiene una naturalidad y una espontaneidad que enamoran» explica Brazalez con el convencimiento añadido de que «Eva (González) es una chica que tiene muchas tablas para saber llevar al jurado y los concursantes».

«Cuatro grandes»

«Son cuatro grandes, cuatro tops. Cuatro profesionales como la copa de un pino. Sin ellos nada saldría como sale», resume. Y todo, con la certeza de que «lo más duro» de haber participado en el programa que es producido en casi 150 países ha sido «el aislamiento» al que se vio sometido. «Mientras se graban los programas -señala- no puedes volver a casa a relajarte. A los concursantes nos meten en un chalet sin móviles ni televisión en el que convives con compañeros con los que vas a clases. Y a los que no acabas de conocer hasta el final», matiza quizás aludiendo a Miriam. A una bloguera barcelonesa de 23 años con la que hizo muy 'buenas migas' pese a que no la conquistó precisamente por el estómago. «Mi cocina tiene influencias granadinas, con toques marítimos e inspiración en la de Jamie Oliver», añade Brazalez bajo el prisma de que más allá de los focos y de las cámaras tiene mucho por hacer.

«No me veo siendo el cocinero de un equipo de fútbol. Pero sí aportando alguna novedad a la restauración de Granada con comida de fusiones que he aprendido en el concurso y que no está al alcance de mucha gente», avanza. A fin de cuentas cree que «empieza otra carrera» ahora que se siente «muy contento de haber dejado el fútbol» y también capacitado «para dar de comer a 150 personas, como en el Pirineo francés». Sin duda, la prueba «más dura» de entre aquellas a las que se enfrentó en el concurso y ya puede comentar.