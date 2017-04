El 'bombazo' del Taberna Andaluza

Que a falta de seis jornadas para la finalización el Monachil 2013 CF y el CD Loja FS estén saldando sus periplos por el grupo tercero de la Segunda femenina con unas discretas undécima y duodécima plazas no sólo se traducirá en que la próxima temporada Granada seguirá sin contar con representación en la máxima categoría nacional del fútbol sala femenino, sino también que el del Taberna Andaluza siga siendo el espejo en el que deban mirarse todos aquellos clubes que pretendan alcanzar la gloria.

El proyecto del club de la barriada de la Plaza de Toros no fue el primero en hacer disfrutar a Granada de la hoy conocida como Primera división, que es un honor que correspondió al Atarfe en el campeonato 1997/98. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo se convirtió en el más fructífero, una vez culminado el ascenso a la conclusión del ejercicio 1999/00. Y ya no sólo porque no quedó abortado con la Liga en marcha como fue el caso del protagonizado por las atarfeñas, sino porque las dos permanencias consecutivas con que resolvió los cursos 2000/01 y 2001/02 se vieron acompañadas por una consecución todavía sin parangón en el fútbol sala granadino e incluso el andaluz. El 24 de junio de 2001 el equipo que era dirigido por Armando Rodríguez y Julio Aguilar pegaba el 'bombazo' al proclamarse campeón de la segunda edición de la Copa de la Reina de España. Y lo cierto es que los ecos de aquel éxito llegan hasta estos días.

Rodríguez recuerda que aquella gesta no «fue la culminación del trabajo que realizamos desde 1995». Y es que fue entonces -observa- «cuando me incorporé a al equipo que Taberna ya tenía en Provincial y nos propusimos llevarlo a la categoría que antes se denominaba División de Honor». El técnico refresca que «yo por aquellas venía de haberme dado una 'torta' en el intento por unificar al fútbol sala granadino masculino». Pero también, que «acumulaba experiencia de haber entrenado a chicas en hockey hierba», que es lo que le propulsó para realizar un trabajo incesante en materia de captación de futbolistas.

«Hubo que trabajar, moverse, ver partidos, sobre todo de equipos de categoría local», rememora. Y siempre siendo «conscientes de que cuando fichabas a una chica tenías que llevarte al 'pack' completo, con amigas incluidas», que es algo que ayudó a que la estructura fuera creciendo y llegásemos a tener «hasta tres equipos femeninos». Y así hasta que comenzó a pisar fuerte el que llegó a ser más representativo.

En el curso 1999/00 el Taberna saldó con doce victorias en otros tantos partidos su paso por la competición de Primera Autonómica, a la que había llegado dos campaña antes. Y tras acabar como líder en una primera promoción, logró la machada de ascender tras vencer en doble confrontación a Castelldefels (1-7 y 7-4). Así, le sacó partido a practicar «un juego moderno, por incluir rotaciones, al que no estaban acostumbrados nuestros rivales». Pero lo cierto es que lo mejor estaba por llegar.

Fase final en Orense

Porque aparte de que el Taberna Andaluza cumplió con creces el objetivo de salvarse en lo que fue su estreno en la elite -dejó por detrás a seis de los catorce equipos de que se componía la categoría- llegó incluso a clasificarse para la Copa de la Reina por ocupar la octava plaza. Y ya sí que saltó la sorpresa. «Logramos que la concejalía de deportes y de la mujer del Ayuntamiento de Granada nos ayudaran económicamente para viajar a Orense, que es donde tuvo lugar la fase final. Y lo cierto es que quedamos campeones cuando más difícil lo teníamos. Porque aparte de que en la ronda previa tuvimos que eliminar al Móstoles (2-2 y 3-1), que había sido el ganador de la Liga, en las semifinales y en la final hubo que doblegar con sólo nueve jugadoras al Drácena de Melilla (2-4) y al Hegoalde de San Sebastián (3-2), que creo recordar que en la competición doméstica nos habían ganado los partidos de ida y de vuelta».

El caso es que aquello tuvo tanta repercusión que por unos días acabó robando protagonismo mediático al Granada CF que deambulaba por Segunda B. Un mérito, sin duda, achacable a una plantilla compuesta por las metas Carolina Vargas y Raquel de la Flor, las cierres Deborah Fernández y Mari Ángeles Cortés 'Macc', las alas Silvia Aguilar, Meritxel Rubio, Inmaculada Martínez 'Poca' y Macarena Jurado 'Maca' o la carismática pívot Estefanía Sáez, a quienes se unieron de forma habitual jugadoras como la portera Cristina Aguilar, las pivotes Sandra Quiñones y Noelia Aibar 'Rivi' - a posteriori estrella en el fútbol once- y dos valores también provenientes de las secciones inferiores que dieron muchísimo que hablar: Carmen García 'Finidi' y Yolanda Contreras. Porque, a decir verdad, fueron estas alas-pivots de enorme calidad con quienes se puso la guinda a un colectivo sin igual, pero que empezó a resquebrajarse.

«No hubo problemas de egos. Simplemente morimos de éxito, porque siete u ocho jugadoras se acabaron marchando, ya que les surgieron ofertas mejores. Nosotros no sólo no les podíamos pagar sino que encima les hacíamos que ayudaran a afrontar algunos gastos», explica Rodríguez para justificar que el proyecto empezara a dar pasos atrás. En el ejercicio 2001/02 el Taberna fue décimo y en el 2002/03 ocupó una décimo segunda plaza que le obligó a bajar a Autonómica Y a prolongar con diferentes denominaciones su proyecto siendo ya evidente la ruptura con el presidente Manolo García. De 2003 a 2005 se llamó Féminas Granada, de 2005 a 2008 Granada Atlético y de 2008 a 2014, Universidad de Granada. Pero ya nada fue igual.