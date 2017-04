El Sima acaricia la machada

El Sima Peligros acarició la proeza de derrotar al Cerro Reyes, intratable líder del grupo V de Segunda B que tan sólo había dejado escapar la victoria en dos partidos durante toda la campaña. El plantel de Ramón Balboa rozó la tercera muesca en el haber de 'pinchazos' de los extremeños, pero finalmente cayó a manos del arreón final del primer clasificado (3-4).

3 SIMA

4 CERRO REYES Sima Peligros FS: Edu Ferrer, Sevilla, Froy, Gómez y Ramos (inicial). También jugaron Nono, Bailón, Joselito, ibáñez, Motos, Dito y José Ángel. Sporting Club Cerro Reyes: Miguel, Aarón, Juanillo, Borja y Rafita (inicial). También jugaron Bebo, Nene, Nenu, Samuel, Sergio, Román y Pozo. Goles: 0-1, m.1: Juanillo. 0-2, m.6: Nene. 1-2, m.11: Gómez. 2-2, m.23: Froy. 3-2, m.33: Ramos. 3-3, m.37: Rafita. 3-4, m.38: Sergio. Incidencias: Lleno en el pabellón municipal de Peligros.

Los visitantes arrancaron el encuentro disputado en el pabellón municipal de Peligros con mucha fuerza y se adelantaron en el primer minuto por mediación de Juanillo, tras una jugada personal por la derecha. Poco después, el choque se complicó un poco más tras aprovecharse el Cerro Reyes de una contra en la que el local Ramos reclamó falta previa. Los árbitros no la concedieron y Nene estableció el 0-2.

A partir de ese instante, los metropolitanos comenzaron a enhebrar un mejor juego que deparó múltiples ocasiones para estrechar la desventaja. Eso sí, los pacenses también contaron con su ración de opciones para ampliar la renta, pero se toparon con una gran actuación del portero Edu Ferrer.

Mediada la primera parte, una acción individual de Edu Gómez acabó en un disparo que repelió Miguel y que Dani Ramos remachó en boca de gol. Ese 1-2 reavivó las opciones de remontada, aunque esta tuvo que esperar tras el descanso.

Poco después de regresar de vestuarios. Froy remató a placer tras una larga jugada que inició el propio jugador con el lanzamiento de una falta. Ramos gozó a continuación de dos oportunidades para poner por delante al Sima, un objetivo que alcanzó a la tercera. Otro gran avance de Gómez lo enganchó Ramos para poner por delante a los nazaríes y soñar con una machada que le acercara a la Copa.

No obstante, el Cerro Reyes no había dicho su última palabra y en menos de un minuto demostró una contundente pegada con la que volteó de nuevo el electrónico (3-4). El juego de cinco no le dio resultado al cuadro local, que en los últimos instantes sufrió las expulsiones directas de Nono y Motos por sus protestas a los colegiados, cuyo quehacer suscitó enormes quejas en el bando local al sentirse perjudicado.