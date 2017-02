Huétor Tájar y Motril pueden recortar distancias ante sendos rivales directos

Quizá en pretemporada los vestuarios de Huétor Tájar y Motril no hacían cábalas con estar tan arriba bien entrada la segunda vuelta del campeonato, como es el caso. No por calidad en ambas plantillas, que la hay, pero sin ser los proyectos más boyantes de este grupo de Tercera han conseguido enfundarse la vitola de favoritos al ascenso por méritos propios. No hay duda.

PARTIDOS Y HORARIOS Mañana Huétor Vega-Torredonjimeno 12:00 Loja-Dos Hermanas 12:00 Atco. Malagueño-River Melilla 12:00 San Pedro-El Palo 12:00 Atarfe-Alhaurín 12:00 Alhaurino-Maracena 12:15 Guadix-Rincón 12:30 Antequera-Huétor Tájar 17:00 Martos-Vélez 17:30 Almería 'B'-Motril 18:00

Cuando el líder Atlético Malagueño se muestra ya muy distanciado, a once puntos de Antequera y Almería B, segundo y tercero, la vigésimo quinta jornada deja un emparejamiento entre estos y los dos candidatos granadinos. Así, el Huétor Tájar viaja a Málaga este fin de semana para visitar El Maulí, feudo de un Antequera en horas bajas. Y es que los blanquiverdes sólo han sumado 4 de los últimos 15 puntos en liza, los correspondientes a la segunda vuelta.

El último partido, jugado en el Escribano Castilla el miércoles pasado, evidenció las carencias de los visitantes frente a un equipo en plena progresión. Esta vez será el Huétor Tájar el equipo que intente vencer a los malagueños en un estadio del que hasta hoy sólo han volado 8 puntos en toda la temporada.

Sin 'Teti'

No podrá contar el técnico Germán Crespo con el lateral diestro 'Teti' por acumulación de tarjetas, mientras que el delegado Enrique González no podrá ocupar su asiento en el banquillo, ya que el colegiado que dirigió el encuentro ante el San Pedro anotó en el acta «provocaciones» por parte de este durante el partido. En cuanto al Antequera, dos ausencias a destacar: la del central Espejo y el medio centro Toni, ambos por acumulación de sanciones.

El comienzo de la segunda vuelta del Motril está siendo algo más que óptimo. Si durante el arranque de la temporada sumó ante Atarfe y San Pedro para caer frente a los favoritos Antequera, Malagueño y Loja, en la segunda vuelta ha sucedido al contrario, doblegando el equipo de José Manuel García a los aspirantes a la promoción, haciéndose un hueco entre estos.

Los motrileños son sextos, a un punto del Huétor Tájar, que cierra puestos de ascenso. En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo espera un Almería B que no podrá contar con Igor Engonga por sanción. En la ida, se impusieron los rojiblancos por 0-1.

El Loja espera recuperar sus mejores sensaciones ante el segundo por la cola, el Dos Hermanas. Misma empresa para un Guadix en mala racha de resultados y que recibe en casa al Rincón, uno de los equipos más fuertes del campeonato. El Huétor Vega sigue remando en casa ante un rival directo, Torredonjimeno. Atarfe debe ganarle al colista, Alhaurín, y Maracena, hacer lo propio con otro equipo en descenso, el Alhaurino.