A Hungría a por la gloria perdida

Llegó a formar parte de esa generación de futbolistas tan brillante que conformada por el defensa Marc Bartra, el mediapunta Sergio Canales o el delantero Rodrigo Moreno hizo de la selección española la subcampeona del Europeo sub 19 celebrado en Francia en julio de 2010. E incluso se integró entre otros jugadores prestigiosos como el ahora reconvertido a lateral Sergi Roberto o el centrocampista Francisco Román Alarcón 'Isco', para también elevar a 'La Rojita' hasta los cuartos de final del Mundial sub 20 que tuvo lugar en Colombia en junio de 2011. Pero a diferencia de los anteriores, a la vuelta de las vacaciones no le esperó en Dortmund el Borussia, en San Sebastián la Real Sociedad, en la ciudad del Turia el Valencia CF, o en las principales capitales de España el FC Barcelona y el Real Madrid. No.

Carnet de identidad -Nombre. Ezequiel Calvente Criado. -Fecha nacimiento y lugar. 12/01/ 1991, en Melilla. -Trayectoria. Secciones inferiores del Maracena, Betis y Granada (hasta 2010), Betis B y Betis (2010/11), Betis y Sabadell (2011/12), Friburgo (2012/13), Recreativo de Huelva (2013/14), Peñafiel (2014/15), Békéscsaba (2015/16) y Haladás (2016/17). -Logros. Con la selección española sub 19 fue subcampeón de Europa en 2010 y con la sub 20, cuarto finalista del Mundial 2011. Ascenso a Primera en 2011.

El melillense Ezequiel Calvente tuvo recibimiento sin tantas alharacas y tronío en una plaza mucho más desconocida. Concretamente en Szombathely, que es justo la ciudad de Hungría en la que un histórico menor como el Haladás trata de reivindicar lo pujante de su proyecto en la NB 1 -equivalente a la Primera española-. Pero también, en la que el atacante pretende demostrar que una vez restablecido de la pubalgia que le tuvo inactivo durante la primera parte de la temporada, está en condiciones de aprovechar «la oportunidad» que le concedió la vida para demostrar que aún está a tiempo de recuperar la gloria perdida. O el prestigio ganado en Casería de Montijo, la humilde barriada de la zona norte de la capital que lo convirtió en granadino de adopción, al acogerlo junto a su familia meses antes de que cumpliese un año.

«Yo iba por el mismo camino que ellos. Y ahora que los veo en grandes clubes la verdad es que me da un poco de envidia. Pero envidia sana. Aunque bueno, el fútbol es así. Y cada uno tiene lo que se merece», comenta Ezequiel Calvente tras recordar los exitosos derroteros que tomaron las carreras de quienes fueron sus compañeros a las órdenes de los seleccionadores Luis Milla o Julen Lopetegui. Estrellas, en definitiva, que al establecer la comparación pueden que lo dejen en mal lugar, sí, pero que «en ningún caso me hacen sentir un juguete roto». Y todo, porque «al tener sólo veinticinco años aún soy joven y el mundo del fútbol da muchas vueltas, de modo que en el futuro puede pasar cualquier cosa».

Momentos aciagos

Es la lógica de quien sigue pensando que «mi manera de jugar es buena». De quien recuerda que «tengo mucha experiencia, muchos años como profesional» y piensa que «cada temporada que pasa sigo mejorando», lo que se trata de una sensacional noticia habida cuenta de que en los últimos tiempos se sucedieron una serie de imponderables que fueron erosionando su carrera hasta el punto de empujarla con fuerza hasta el condado de Vas, en las proximidades de la frontera con Austria.

«Tras disputar el Mundial de 2011 regresé al Betis -al conjunto que lo captó con sólo once años y con el que llegó a ascender a Primera- y me encontré con que había fichado a Jefferson Montero. Y con que el entrenador Pepe Mel no contaba conmigo y me pedía que me marchara cedido. Cuando estuve en el Friburgo -el equipo de la máxima categoría alemana en el que trató de remontar el vuelo tras el paso intermedio por el Sabadell- tuve la desgracia de que me lesioné el glúteo. Y que una vez restablecido falleció mi padre y entré en una pequeña depresión», explica quien así no quiere «justificar» su paulatino declive. Quien incluso recalca con hombría que «no le quiero echar la culpa a nada», porque aparte de que «lo que me pasó fue inevitable» tiene claro que «a veces la vida te pone pruebas y hay que saber superarlas».

Que es justo lo que trata de hacer en el que es su segundo ejercicio en Hungría, país al que llegó tras desfilar también por el Recreativo de Huelva y el Peñafiel de Portugal. Para ello, va a tratar de aprovechar la experiencia ganada en el Békéscsaba, que es el club representativo de la capital del condado de Békés en el que no lo hizo nada mal el curso pasado. «Tuve bastante continuidad -jugó veintiséis partidos- y encima conseguí destacar -marcando tres goles-. Pero el equipo acabó descendiendo y me tuve que marchar cedido porque en la NB II no pueden jugar futbolistas extranjeros», explica quien así está cumpliendo la fase intermedia de los tres años firmados en un contrato que espera que se convierta en el pasaporte hacia un futuro mejor. Todo pasa por comenzar a jugar cuanto antes.

«Ahora estamos de pretemporada, porque el campeonato se paró por el frío a comienzos de diciembre y no se va retomar hasta mediados de febrero. Para entonces, ya espero estar a punto para jugar y así devolver la confianza de mi entrenador», explica Calvente con la sensación de que podrá lucir nuevamente en una competición en la que los suyos van séptimos. Y que «no es tan técnica como la española, pero sí más física».

Sería como colofón a un periodo de adaptación ya completado y en el que se supo sobreponer a la soledad contando con las periódicas visitas de su madre y el recuerdo permanente de su hijo.

«Es lo que tengo ahora. No hay otra. Y me tengo que centrar en hacerlo bien», concluye mientras asegura que «sólo fueron rumores» las especulaciones que lo vinieron situando en el filial del Granada CF. Un club al que representó en infantiles y juveniles pero del que dice que «está ahora muy lejos». Ni más ni menos que a 2.622 kilómetros de distancia.