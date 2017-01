El Motril decide aplazar su encuentro, elevando una queja al Ayuntamiento

Jornada, la vigésimo segunda, en la que el encuentro que más atenciones ha acaparado durante la semana es precisamente el único que no se va a jugar, al menos de momento, ya que ha sido aplazado al próximo miércoles 1 de febrero. El Motril se encuentra sin campo debido a la replantación del césped del Escribano Castilla. El exilio al Municipal de Las Tejas de La Herradura no es la mejor solución ya que allí, los blanquiazules juegan prácticamente como visitantes, lejos de su afición y en un terreno de juego de dimensiones desconocidas para la plantilla.

PARTIDOS Y HORARIOS Hoy River Melilla-Atarfe 11:00 El Palo-Vélez 18:30 Mañana Maracena-Atco. Malagueño 11:45 Alhaurín-Huétor Vega 12:00 Rincón-Loja 12:15 Guadix-Alhaurino 16:30 Huétor Tájar-Martos 16:30 Dos Hermanas-San Pedro 17:30 Torredonjimeno-Almería 'B' 18:00 Motril-Antequera Aplazado:1-Feb.

El club ha elevado una queja al Ayuntamiento, criticando la mala gestión del consistorio en cuanto a los plazos previstos para la recuperación de la hierba ya que el plan inicial no contemplaba la intromisión del mantenimiento en la celebración del campeonato. Pero no ha sido así y el Antequera, equipo que debiera visitar al Motril esta jornada, ha mostrado su solidaridad con el club, aceptando el aplazamiento del partido.

No obstante el parón en el terreno de juego no se ha contagiado en las oficinas, ya que el cuerpo técnico recibió ayer la noticia de dos nuevas incorporaciones a la plantilla. El regreso de Juanan tras su paso por el Huétor Vega, y la llegada de 'Goku', jugador sexitano, ex del Granada CF y que llega procedente de la SD Formentera.

Será el Atarfe el equipo que abra fuego hoy en la fortaleza de Melilla. Allí lo espera el River, equipo que no pierde en la Espiguera desde la visita del Huétor Tájar. Sin embargo los de 'Aloisio' continúan siendo ese rival incómodo como local, que pelea al borde del descenso. Todos disponibles para Rafita en un Atarfe sin sancionados, mientras que por los norteafricanos no podrán participar Farid y Buzzian, ambos por acumulación de amonestaciones.

El Huétor Tájar encuentra seguramente en uno de sus mejores momentos de juego y además, los resultados acompañan. Los de Germán Crespo son quintos, empatados a puntos con el Martos, equipo que ocupa la última posición de promoción a Segunda B. Por eso el partido tiene todos los alicientes para el espectáculo. El que gane, habrá dado un paso adelante debilitando a un rival directo.

Con apenas 72 horas de descanso, los jugadores del Loja vuelven a vestirse de corto para comparecer en Málaga, esta vez ante el Rincón. Los de Juan Francisco Funes vienen de firmar un gran partido en la casa del líder, en el encuentro que tuvo que ser aplazado por las lluvias y que se resolvió el miércoles pasado con resultado de 2-1, mereciendo algo más el Loja. Partido más cómodo sobre el papel del Guadix, ante un Alhaurino en descenso y vital para un Huétor Vega que visita al colista, el Alhaurín de la Torre.