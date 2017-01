El Huétor Tájar gana y se cotiza alto

El Huétor Tájar se encarama hasta la quinta posición de la tabla después de haber ganado en Vivar Téllez a un Vélez CF que no mereció tanto castigo. Los de Loren Morón fueron mejores en gran parte del partido, especialmente en la primera mitad en las que gozaron de ocasiones claras para haberse ido con un marcador tranquilo para sus intereses y romper la racha que llevaba de cuatro partidos sin ganar, pero no tuvieron suerte Víctor Rueda a los dos minutos con un remate ajustado que se fue alto, Dani González en el 11 desde fuera del área y poco después Emilio Guerra con otro remate cruzado que salvó Duesca con la punta de su bota izquierda. El cuadro granadino no se encontró bien durante el primer tiempo y su conexión en ataque apenas existió.

La primera aproximación visitante fue un balón pasado desde la derecha que de cabeza no llegó por muy poco Esteban. Lo demás reseñable fueron dos acciones a balón parado, libres directos desde la frontal de Manu Daza en el minuto. 33 que se fue ajustado y de Mario en el 45 que no encontró portería.

Adelantarse

El Vélez seguía con su profundidad por la banda pero no encontraba premio ante una defensa hueteña que defendía bien y sin contemplaciones. Manu Daza a la salida de un córner cabecearía fuera en el 58 y diez minutos después un robo de balón a Tetillas sirvió para que Vítor Rueda ganara la banda izquierda y sirviera un pase al primer palo donde Emilio Guerra ante un defensa adelantaría a su equipo en el marcador.

Ficha técnica 1 Vélez CF Reina, Damián, Lucena, Nacho, Barragán, Arturo, Víctor Rueda (Mario Mendes, m. 89), Dani González, Emilio Guerra, Assandri (Álex Pulga, m. 65) y Petelu.

2 Huétor Tajar Duesca, Tetillas (Joaquín, m. 75), Quevedo, Javi Gadea, Raúl, Fran, Mario, De la Heras, Manu Daza, Cobo y Esteban (Jorge, m. 67). Goles 1-0, m. 68: Emilio Guerra; 1-1, m. 84: Fran; 1-2, m. 89: Joaquín. Árbitro Cruz Navarro (Sevilla). Expulsó con roja directa al local Damián en el minuto 88. Amarillas a los veleños Nacho, Dani González, Petelu y Lucena;así como para los hueteños Joaquín y Fran.

Acusó el gol el equipo de Germán Crespo y llegó incluso a estar a merced del equipo veleño que tuvo en sus botas el segundo tanto, pero él remate de Víctor Rueda lo sacó en una buena intervención Duesca.

Cuando parecía estar mejor el equipo veleño, los granadinos empezaron a hilvanar a la contra un mejor juego, y esto se tradujo en una jugada por banda derecha por Cobo que envió a Manu Daza que estrelló su remate en el meta Reina, después Joaquín enviaría al larguero y el rechace lo aprovecharía Fran para marcar de cabeza.

El empate a seis minutos para el final del enfrentamiento fue un mazazo para los veleños, que para colmo de males, se quedarían dos el final con un hombre menos al ver la roja directa el capitán veleño Damián cuando este cortaba en la frontal del área hueteña.

Pues con diez y a renglón seguido llegaría el segundo gol. La acción nacería en banda derecha con Manu Daza que remataría cruzado, Manolo Reina rechazaría el balón y Joaquín que acompaña la jugada marcaría a placer.