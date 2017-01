El Maracena logra el primer triunfo del año

La UD Maracena toma aire después de vencer al San Pedro en su primer encuentro oficial del año. Los granadinos protagonizaron una sensacional segunda parte en la que fueron muy superiores a su rival y remontaron el uno a dos que campeó en el marcador durante más de cuarenta minutos de partido.

2 UD SAN PEDRO UD Maracena: Cámara, González, Molina, Vilaseca, Rachón, Christian, Pedro (Jordi, m.78), Manolo Martínez, Antonio López, Migue Jiménez (Antonio Molina, m.90) y Jorge (Álex Rodríguez, m.75). UD San Pedro: Benito, Faucho, Medina, Álex, Wences, Barrera (Olmo, m.63), Basualdo, Nereo, Cintrano, Salvi (Darío, m.63) y Asencio. Goles: 0-1, m.5: Basualdo; 1-1, m.7: Pedro; 1-2, m.13: Cintrano; 2-2, m.57: Antonio López; 3-2, m.65: Antonio López; 4-2, m.89: Antonio López. Árbitro: Pulido Valero (Jaén). Amonestó a los visitantes Olmo y Cintrano.

Y es que las malas noticias no tardaron en llegar para los de Joseba Aguado. No habían transcurrido los diez primeros minutos cuando Basualdo logró el 0-1 al rematar a gol un balón al segundo palo sin demasiada oposición. La respuesta del Maracena no se hizo esperar y en la siguiente jugada de ataque de los granadinos Pedro estableció la igualada con un remate cruzado (1-1).

Cuando ambos equipos aún estaban digiriendo el gol del empate un grave error de Rachón en el despeje de un balón largo fue aprovechado por Cintrano para batir a Cámara con una acertada vaselina. No reaccionó tan bien el Maracena como lo había hecho anteriormente y los minutos fueron pasando sin que ninguno de los dos contendientes crease buenas oportunidades de gol.

En la reanudación el conjunto de Joseba Aguado saltó al terreno de juego con las ideas más claras y Antonio López anticipó lo que estaba por venir al concluir un buen pase lateral de González con un disparo que se marchó rozando el larguero (m.52). Pocos minutos más tarde el meta Benito no bloqueó bien un disparo lejano de Pedro y Antonio López estuvo muy bien situado cómo para hacerse con el rechace y subir el 2-2.

El propio Antonio López le dio la vuelta al resultado al aprovechar un balón muerto en el área tras una jugada embarullada para incrustar el balón en la escuadra de la portería visitante. En último término fue Antonio López el que cerró su particular 'hat-trick' con un remate de chilena que liquidó el choque.