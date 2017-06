El momento actual de los iconos del 'Uni'

Que el equipo masculino del CD Universidad no haya podido pasar de ocupar la última posición del grupo C de la Primera división -la tercera categoría nacional- y que así hayan quedado a la vista esta temporada los perjuicios de su filosofía netamente amateur no hace sino refrescar que hace relativamente poco logró hacer historia en el voleibol de Granada. Concretamente, en el curso 2007/08, cuando el 'Uni' no sólo se prodigó por vez primera en competiciones europeas -llegó hasta la segunda ronda de la Challenge Cup- sino que encima consiguió encadenar su acceso hasta los cuartos de final de la Copa del Rey, con una cuarta plaza en Superliga que ya jamás conseguiría igualar.

Eso fue posible gracias a excelentes jugadores que son objeto de culto por parte de los aficionados más acérrimos y que tras los avatares a los que se enfrentaron en la vida hoy disfrutan de realidades bien diferentes. Inimaginables, en algunos casos, a tenor de lo que apuntaban entonces. Así, los hubo que acabaron la temporada en activo, e incluso de manera profesional, quedando al frente de todos ellos el colocador granadino Guille Hernán tras haber conquistado con el Tours de Francia la décima edición de la Copa CEV. Pero también hay quienes siguieron encauzando sus vidas allende de los pabellones. En ese sentido hay algún caso significativo, como el del también recordadísimo opuesto marbellí Pablo Nogal, que hoy es instructor de buceo en la población almeriense de Las Negras.

Al echar la vista atrás no deja de resultar paradójico que el 13 de abril de 2008, sólo seis después de que el rector Francisco González Lodeiro hiciese pública su decisión de que los equipos del Universidad debían perder su perfil profesional, el de chicos de voleibol cerrara un ejercicio histórico. Sin ningún tipo de precedente. Principalmente, porque en máxima categoría nacional acabó en la quinta plaza del torneo regular y forzó hasta un tercer partido su concurso en semifinales, en donde el verdugo se trató de quien lo había eliminado en el torneo del 'KO': el Unicaja Arukasur de Almería. Y aquella cuarta posición final en la principal competición doméstica, que compensó que en Europa se sufriera una eliminación ante el Isku Tampere de Finlandia tras estar exento en la primera ronda eliminatoria, se debió por ejemplo al internacional Guille Hernán (25/07/1982), que en la 2017/18 cumplirá su segunda temporada en el Tours tras haber hecho escalada además por el CV Teruel, el AZS Olsztyn de Polonia o los clubes también galos Paris Volley o Arago de Sète. Igualmente en activo, y figurando en el Hbob de la Primera de Líbano, acabó el ejercicio el receptor brasileño Cristiano Rodrigues (20/06/1981), quien después de pasar por Granada jugó también en Catar (Al Khor), Bahréin (Al Najma), Grecia (Iraklis), Puerto Rico (Patriota de Lares) o Vietnam (Sanest Khanh Hoa). Además, el receptor granadino Daniel López (29/11/1977) ha seguido siendo la bandera desde entonces del CDU, donde ha competido a nivel amateur mientras ha ejercido como técnico de deportes de la propia Universidad.

También sigue ligado con el voleibol, pero ya en calidad de entrenador del equipo juvenil del CV Rincón de la Victoria, el central José Gregorio Torres (18/03/1980). Así, el venezolano afincado en Benalmádena supera el trauma que le supuso el tener que retirarse, y pasar a recibir una pensión de invalidez, después de que en un partido que jugó en la campaña 2009/10 con el CV Teruel frente al propio Unicaja recibiera un balonazo en el ojo derecho que le ocasionó una lesión en la mácula.

Mientras tanto, entre quienes se desvincularon del voleibol hay casos como el del cubano Yosdado Pérez (29/10/1977), que tras el 'corte' en el 'Uni' dejó de jugar y ahora regenta una cafetería en La Zubia mientras sigue casado con la exjugadora Conchi Moleón. Que es algo que puede resultar tan llamativo como el hecho de que el central u opuesto motrileño Rubén Melguizo (13/05/1985) trabaje ahora como operario de en unos grandes almacenes a la vez que como maestro interino en un colegio de Pamplona, donde convive con la también exjugadora granadina Silvia Bedmar. Por su parte, Pablo Nogal (04/04/1975), destacadísimo puntal anotador de aquel 'Uni' en el que se enroló en 1996, estuvo jugando hasta la pasada temporada en Superliga 2 como miembro del Hotel Río de Badajoz y ahora es instructor en Buceo Las Negras, una empresa de turismo activo.

Racing de Santander

Entre aquellos jugadores que hicieron grande al CDU y le hicieron superar la novena, la octava y la undécima plaza con que saldó en Honor los ejercicios 2003/03, 2004/05 y 2005/06, también los hay que se encuentran plenamente centrados en los oficios que pudieron lograr tras completar sus carreras. En este sentido es llamativo que el receptor cántabro José Manuel Crespo (05/06/1982) aprovechase su licenciatura en INEF ejerciendo como preparador físico del Racing de Santander (2015/16), aunque ahora es coordinador del departamento de readaptación y prevención de lesiones de la Federación Cántabra de Fútbol.

Por su parte, el líbero Juan Contreras (25/08/1986), que como el anterior también fue internacional, trabaja en su Almería natal como periodoncista en una clínica y como profesor de postgrado de la Universidad. Que es algo ante lo que no debe tener ningún complejo el central mexicano Juan García (13/10/1976), que tras realizar en Granada su programa de doctorado con el departamento de enfermería y educación física ejerce la docencia en la Universidad Autónoma de Nueva León. Pero es que además el central brasileño Diego Pinheiro (01/05/1982) trabaja como fisioterapeuta en Rousson -una comuna de la región francesa de Languedoc-Rosellón-, mientras que el colocador Ángel Sánchez (17/10/1985), licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, está en su Almería natal preparando oposiciones a la policía nacional.

Finalmente, lo último que se sabe del receptor brasileño Carlos Bruno Da Silva (03/01/1973) es que regresó a casa para sacar provecho al doctorado en Derecho Internacional que completó en Granada.