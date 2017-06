Un excampeón mundial para medir a Carter

Que el púgil granadino John Carter se encuentra decidido a hacer carrera en el boxeo por vía de escalonar el grado de dificultad al que exponerse es algo que se está poniendo muy de manifiesto en el presente 2017. El pasado 4 de marzo ya accedió a disputar en el Municipal de Santa Fe frente al nicaragüense Rafael Castillo su primer combate a seis asaltos, que resolvió con la quinta victoria de la inmaculada serie que lo sitúa como el séptimo posicionado del ranking Box Rec. Pero es que aparte, el próximo 14 de julio se prestará a afrontar en el Pabellón Municipal de los Ogíjares el que se trata de su desafío más rocoso desde que estrenase la condición de profesional el 2 de febrero de 2016.

Será entonces cuando se mida, a la misma distancia, a todo un excampeón mundial. Se trata del venezolano Lorenzo 'Lencho' Parra, quien llegó a ser titular del cinturón de la WBA del peso mosca y servirá como termómetro para calibrar el estado de forma del pupilo del Hispaboxing en su búsqueda de una oportunidad para pelear por el título nacional de los pluma, algo que presumiblemente tendrá lugar en 2018.

Pase lo que pase en la pelea, queda claro que Carter va a tener la oportunidad de aprender. Su rival tiene 38 años -le lleva dieciséis- y cuenta a sus espaldas con un palmarés muy importante del que ahora presume en Valencia, su lugar de residencia. Como amateur fue cuarto en el Campeonato Mundial de Cuba o tercero en los Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo. Al llegar al ecuador de su vida dio el salto al profesionalismo consiguiendo muy buenos registros. Al punto de que tras acumular la friolera de veintidós triunfos consecutivos se acabó convirtiendo en campeón de la WBA el 6 de diciembre de 2003 tras doblegar en Bayamón (Puerto Rico) al estadounidense Eric Morel, quien así encajó una de las únicas cuatro derrotas que emborronan una trayectoria con 46 triunfos.

Lencho estableció un largo reinado que tuvo vigencia hasta que el 19 de marzo de 2007 el japonés Takefumi Sakata le arrebató la corona en Tokio por un incidente. El sudamericano no dio en báscula el peso pactado -112 libras- y por tanto fue desposeído antes de subir el ring, donde accedió a pelear pero abandonó en el segundo asalto. Desde entonces, Lencho fue a menos. Se retiró en 2012 pero volvió al encordado en 2016, que es cuando inició la actual racha de seis derrotas seguidas que suma ante rivales de gran nivel como pueden ser el barcelonés Juli Giner, el armenio Petros Ananyan, el bilbaíno Andoni Gago, el balear Víctor Bonet, el ruso David Agadzhanyan y el maño Eloy Iglesias. Y todo para redondear una serie de 32 triunfos, 10 tropiezos y 2 nulos.

John Carter quiere seguir creciendo para opositar al título nacional, algo en lo que no le está ayudando el verse en la necesidad de tener que alternar las lesiones de entrenamiento con el trabajo en la carpintería familiar. Un sustento que se le hace imprescindible habida cuenta también de que no tiene otra gran fuente de ingresos. No obstante, eso no quita para que sus cualidades hayan pasado desapercibidas por púgiles muy consagrados con los que ha tenido la oportunidad de hacer guantes. Tal es el caso del canilero, excampeón del mundo IBF, Kiko Martínez, con quien coincidió en el Club Boxeo de Elche en abril. «Si John sigue trabajando así llegará donde quiera», dijo.

Felipe Castro

De otro lado, es de destacar que en 'Road to the Nacional', el evento en el que Carter competirá en Ogíjares, también tomará parte el púgil granadino Felipe Castro, pero en su caso aún está por determinar el rival al que se medirá. La última vez que el peso gallo entró en liza fue el 3 de marzo, cuando batió a los puntos en Santa Fe al nicaragüense José Hernández.