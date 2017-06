El granadino que desafía al imposible

Que los límites, como los miedos, son a menudo un espejismo, es algo que ha podido corroborar tras ímprobos esfuerzos Ignacio Quiles Lara. Ni más ni menos que un granadino de 38 años que pese a no responder al prototipo de atleta estándar ha tenido los arrestos necesarios para hacer frente a algunos de los retos más duros y exigentes del circuito profesional deportivo. En noviembre pasado, y como fruto a la séptima plaza obtenida tres meses antes en Canadá, fue uno de los tres únicos españoles que tomó parte en el Campeonato del Mundo de triatlón de ultra-resistencia 'Ultraman', una derivación de la disciplina olímpica que está vinculada a una marca comercial y en la que las carreras de natación, ciclistas y pedestres programadas se desarrollan a lo largo de 520 kilómetros y deben completarse en tres días -fueron del 25 al 27-. Pero es que la décimo novena posición que obtuvo entre el total de cuarenta participantes inscritos en el evento celebrado en Hawai le está dando alas para preparar el más difícil todavía. Lo que se daría en conocer como el imposible. En julio disputará en Estocolmo (Suecia) la 'Ultratri', una variante de la anterior que obliga a completar en el mismo tiempo 95 kilómetros más -será del 21 al 23- mientras que en septiembre regresará al afamado archipiélago estadounidense para afrontar la más selectiva aún EPIC5, que es en la que deberá recorrer la friolera de 1.130 en el plazo de cinco días (del 5 al 9). Sin duda, un par de retos mayúsculos en los que éste que trabaja en Nueva York (Estados Unidos) como director de marketing de una multinacional farmacéutica tratará de poner en valor lo más destacable de su inequívoca filosofía amateur. Aquello de que «con compromiso, esfuerzo y dedicación nada resulta inalcanzable».

«Tras practicar fútbol en el Granada 74 o running en diferentes espacios, descubrí el triatlón hace cuatro o cinco años. Y poco a poco ya me fui introduciendo», prologa quien «sacando tiempo de aquí y de allá», hasta hacer del tiempo de entrenamiento «otra jornada laboral más», fue «probando en carreras», «compitiendo con profesionales» y detectando que «no lo hacía mal». Y claro, para alguien como él a quien mueve «el afán de superación personal» o «la diversión», pero nunca «la consecución de metas deportivas», aquello mismo fue el origen de que acabara decantándose «por retos imposibles». Por desafíos, en definitiva, en los que el primer obstáculo a salvar fue la desazón proveniente de la sensatez ajena. «Cuando empecé a practicar pruebas de varios días la gente me decía que era una locura, que no iba a poder. Pero nunca me desanimé», dice quien hasta llegar a la gran cita hawaiana se fue curtiendo por la vía de hacer crecer de manera paulatina el grado de dificultad al que exponerse. En marzo y en junio, también de 2016, completó los 113 kilómetros de que se componían las triatlones de media distancia celebradas en la ciudad brasileña de Manaos y la villa norteamericana de Tupper Lake, en el condado de Franklin.

Y más que desmoralizarle, lo cierto es que la décimo sexta y la octogésimo quinta posiciones con que las culminó le espolearon para afrontar en agosto el que fue su primer desafío de ultra-resistencia, que tuvo lugar en la provincia canadiense Colombia Británica y le permitió demostrar que su principal punto fuerte es la capacidad para tolerar, aguantar o sufrir frente a las adversidades. Algo que también refrendaría en el mundial.

«Mi especialidad no es ni correr, ni nadar ni pedalear en una bici, sino la resistencia, porque cuanto más larga es una prueba mejor se me da», explica quien reconoce que cuando se trata de competir tres días «es clave intentar mantener el mismo ritmo» porque «hay gente que empieza a toda máquina y al final se cansa y le das caza». Así al menos lo ve quien para desenvolverse entre profesionales en Hawai tuvo muy claro el protocolo de actuación necesario.

«Fortaleza mental»

«La gente piensa que todo depende del entrenamiento físico. Pero no. Sí es verdad que hay que tener el cuerpo preparado. Y sí es verdad también que tienes que ejercitarte. Pero al final hay otras dos cosas fundamentales para afrontar este tipo de retos: la preparación de la cabeza para sacar fortaleza mental y la alimentación. Porque tan importante es estar en buena forma física, como sentirte despejado o preparado, y tener controlado lo que debes tomar en cada momento. Esos tres elementos son claves y si alguno falla vas fuera», culmina con la sensación de que en su caso también le condiciona el tener otro oficio y carecer de patrocinadores. «Debes de tener equipos para tres deportes. Y luego están los gastos de los viajes para ir a las competiciones», lamenta quien se reconoce «sacando dinero de mi salario» para así mantenerse en activo a diario. O para planificar los que son sus próximos desafíos. «En la prueba de Suecia se nadan 12 kilómetros, se hacen en bici 510 y se corren 93. Básicamente, es la distancia que podría existir en línea recta entre Granada y Oporto. Y eso me servirá de entrenamiento para el gran reto del EPIC5, que consiste en realizar cinco 'ironman' en otras tantas islas de Hawai, por lo que manteniendo la analogía anterior sería como tener que volver además desde Portugal», desgrana quien finalmente opta por compartir el protagonismo cuando se le recuerda el mérito que tiene.

«Aunque parezca que este deporte es individual necesitas que la gente te apoye. Que haya dos o tres personas que te vayan dando de beber, de comer, o simplemente los tiempos. En mi caso son mi hermano Pablo y mi novia Mar Fernández», concluye con el confort que le reporta que en el remate de lo imposible todo quede 'en casa'.