David Romero, tetracampeón

Siempre quedará la duda. ¿Hasta dónde hubiese llegado David Romero de haber empezado a competir 20 años antes? Nunca se sabrá porque la 'llamada' de la bici le llegó tarde y el salto a profesionales ya no era posible. Él compite como 'amateur' y es campeón de España Máster 40 por cuarto año consecutivo. No tiene rival, y si la carretera es cuesta arriba, menos. Su planta es la del típico escalador. Fibroso, menudo, sin un gramo de grasa más allá de la estrictamente necesaria. Sus entrenamientos los hace por las carreteras que rodean Montefrío, donde los tramos suben y bajan, pero rara vez son llanos. «A mi me gustan las carreras duras, en las que se forma un grupo pequeño en cabeza. Los finales en masa con un esprint no son para mí», explica el tetracampeón.

David pertenece al equipo granadino Nutrix Zone y eso no es poca cosa cuando el objetivo de la temporada es hacerse con la Copa de España. El ciclismo es un deporte de equipo y no se pude lograr un resultado como el de David Romero sin estar bien arropado por los compañeros. Además, este año las cosas empezaron mal. En la primera carrera, disputada en Zaragoza, una 'montonera' a pocos kilómetros de la meta provocó que los corredores del Nutrix Zone se quedasen cortados y ninguno de ellos pudo puntuar. David tenía que hacerlo muy bien en las cuatro carreras restantes si quería repetir en lo más alto de la clasificación general. En las citas de Cazorla y Montemayor fue segundo mientras que su primera victoria llegó en la clásica Minas de Río Tinto. No podía haber más emoción. El título se decidía en el Escorial, la última parada del circuito. Allí llegó con tan sólo cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Carlos Caravias (Bobruc Oil). El duelo fue tremendo y David logró mantener el maillot amarillo por tan sólo dos puntos de ventaja sobre Caravias, que entró tercero de la categoría en el Escorial, por delante del granadino, que fue cuarto. En la general de máster 40 destacan también el cuarto puesto obtenido por Jorge Jesús Plata, del Semar C.C., y el quinto de Sergio Miguel Fernández, del Nutrix Zone.

Miedo a los accidentes

A pesar de la alegría por los buenos resultados, David Romero no ocultaba hace unos días su tristeza por el incremento de los accidentes de tráfico de los ciclistas. «Es una auténtica pena ver lo que está pasando, todos los ciclistas estamos muy expuestos y se debería hacer algo para que esto cambie», se lamentaba el campeón, que recuerda que él también ha tenido muchos sustos durante sus entrenamientos. «Muchos conductores no son conscientes de que simplemente con que nos toque el retrovisor nos podemos ir al suelo», asegura David.

Para el ciclista de Montefrío, la temporada guarda todavía algunas citas importantes, entre las que destaca la última prueba de la Copa de Andalucía, a disputar en septiembre y en la que también tiene opciones de hacerse con la general.