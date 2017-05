Street Workout, la otra vida del botellódromo

¿Quién dijo que los jóvenes han abandonado el ocio de placeta por los juegos en el teléfono móvil y las 'tablets'? A veces, la generalización nos acaba golpeando con una ducha de realidad cuando nos paramos a observar. En Granada, como en tantas otras capitales urbanitas, si algo ha florecido durante los últimos años han sido mensajes prohibiendo jugar a la pelota, correr o montar en bicicleta mediante carteles de círculo y media aspa roja que jalonan parques públicos y plazas.

Toda ciudad necesita una metamorfosis constante. Adecuar sus espacios públicos a lo que demandan hoy sus pobladores. En la capital ganan popularidad de un tiempo a esta parte nuevas prácticas deportivas de carácter urbano como el 'parkour', el sorteo de los elementos arquitectónicos en carrera; el 'longboarding downhill' que consiste en deslizarse con una tabla larga con ruedas por rampas muy empinadas; o el 'slackline', colocar una cinta entre dos extremos y moverse con pericia sobre ella cual equilibrista de circo.

También coge fuerza el 'street workout', que podría traducirse libremente del inglés como ejercicio callejero. Para los neófitos en la materia se percibe como una especie de gimnasia artística al aire libre, pero sus fundamentos vienen de la calistenia o el sistema mediante el que se ejercitan los músculos utilizando el propio peso corporal.

Mediante el infalible hilo conductor del boca a boca, en Granada se han llegado a juntar más de un centenar de estos deportistas urbanos, un grupo que como cualquier equipo de fútbol ya se ha buscado nombre: los Bars Breakers. Un colectivo abigarrado con edades comprendidas desde los 11 hasta los 40 años. Reivindican espacio. Disponer en Granada de una instalación sembrada con bancos de abdominales, barras de dominadas, paralelas y alguna pared sueca donde efectuar estos artísticos movimientos. Y para ello han recogido firmas con las que piden una zona hábil en el botellódromo, para realizar su deporte favorito.

Jóvenes reclamando hacer deporte en una instalación que hasta hace poco menos de un año sólo era utilizada para beber cantidades ingentes de alcohol. Una solicitud que pudiera parecer como llovida del cielo para los gestores municipales si no fuese por el lamentable agujero de las arcas públicas.

Así lo contó IDEAL el pasado mes de marzo, cuando adelantó un plan del Ayuntamiento para darle una nueva vida al botellódromo. Un proyecto que cuenta además con el respaldo de los vecinos de la zona de Arabial.

Se remozarían los 9.000 metros cuadrados de esta hormigonada superficie repintando las líneas de las pistas polideportivas, añadiendo canastas y porterías. También se contempla un espacio con los llamados elementos biosaludables o gimnasios al aire libre. Además, una pista de skate con 1.000 metros cuadrados y un área de juegos inclusivos de 205 metros cuadrados, espacio en el que se instalarían columpios para niños, sin barreras arquitectónicas.

A los presupuestos

Para que este plan sea una realidad, el Ayuntamiento necesita liberar una partida de 400.000 euros en los presupuestos públicos. Una cantidad que sin ser desorbitada, parece inasumible por el momento. No obstante, es intención del equipo de gobierno local cerrar el proyecto «en uno o dos meses».

Así lo afirma a esta redacción el concejal del área de Deportes y Juventud, Eduardo Castillo, contemplando la posibilidad de llevar tal remodelación a cabo «en varias fases o buscando la colaboración de distintas entidades», explica. No obstante, apunta Castillo que cualquier acción será complicada al tener esta instalación un parking ubicado debajo, por lo que el anclaje de elementos como porterías o canastas no es posible, por lo que «estamos buscando soluciones», refiere.

«Asumimos el cierre del botellódromo sabiendo que es algo que no se puede remodelar en poco tiempo. Pero al final nuestro trabajo es el reflejo de un cambio de política con eventos como la Primavera Musical o el Enrédate, que lo sacamos a la calle. Sabemos que otro tipo de ocio posible en Granada y por lo tanto estaremos encantados de colaborar con ellos para buscar soluciones», subraya Eduardo Castillo.

Los chicos, los Bars Breakers, acogen las palabras del edil con cierta alegría contenida. Han aprendido a ser cautos. «Hace unos meses recogimos firmas y las presentamos al ayuntamiento, salimos muy contentos de la reunión, pero con el tiempo nos hemos ido desilusionando al ver que todo se quedó en palabras». Lo dice Daniel Ortega, uno de los componentes del grupo que se reúne en Granada y miembro además de la Federación Española de Street Workout y Calistenia (FESWC).

Daniel es estudiante de la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada y se ha embarcado en una iniciativa que ya ha recopilado más de medio millar de firmas a través de la plataforma digital Change.org.

«Al final, nuestro grupo es una buena excusa para juntarse. Vamos al parque y nos ayudamos unos a otros dándonos consejos sobre movimientos o cómo ejercitar ciertas partes del cuerpo para ganar fuerza o resistencia», cuenta, apuntando que mediante el boca a boca «nos hemos llegado a juntar hasta setenta en un día para entrenar en un parque y claro, encontramos algunas barras que o bien son pocas o bien están mal puestas, por eso hemos realizado esta propuesta. Leímos que el Ayuntamiento quería hacer algo con el botellódromo y vimos nuestra oportunidad», explica.

Como estudiante de lo que otrora conocíamos como INEF, Daniel señala los beneficios del ejercicio urbano en los segmentos jóvenes de la población. «He llegado a escuchar a chavales decir que esta noche no se iban de botellón porque tenían que entrenar. Quieres mejorar y eso te obliga a no salir demasiado durante el fin de semana o a no fumar. Además, haces amigos, sales a la calle y te dejas de videojuegos, todo son beneficios físicos», abunda.

Estos chicos proponen cambiar los parques y nuestras costumbres. «Este espacio se acondicionó en su día para que los jóvenes viniéramos aquí a beber cantidades ingentes de alcohol. ¿Por qué no lo acondicionamos para hacer deporte? Tienen que apostar por los jóvenes, te aseguro que se llenaría, porque no sólo seríamos nosotros, cualquier persona se interesa por un parque biosaludable o adaptado para el deporte de personas con discapacidad», aseguran seguros de lo que dicen.