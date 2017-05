«'El Rey Chatarrero' ya me tiene miedo»

El aspirante al título nacional de los superwélter José Manuel López Clavero (21/08/1984) se ha ganado la admiración de todo el circuito boxístico nacional después de que este pasado 14 de mayo lograra arruinar la despedida de la leyenda Pablo 'Huracán' Navascués. El púgil de adopción granadina hizo 'saltar la banca' porque no sólo no cumplió con el rol de 'jornalero' que le parecía reservado, sino porque encima logró un sonado triunfo por K.O. en el tercer asalto que pudo canjear con el título vacante del peso medio de Madrid. Y claro, eso fue una humillación para el excampeón de España, Intercontinental y Latino, que había abandonado el retiro en el que se encontraba desde hacía seis años para tomar parte en un último combate en el que quería congraciarse con su gente en el Palacio de Vistalegre.

¿Tan grande era el salario como para querer participar en un combate en el que las apuestas lo definían con claridad como el perdedor?

No, para nada. La bolsa no fue el motivo por el cual acepté pelear. La razón fue que iba a tener la oportunidad de medirme a alguien como Pablo 'Huracán' Navascués, que fue un gran boxeador. Una leyenda del boxeo. Y me gusta tener en mi tarjeta que me he enfrentado a los mejores.

En el 'cara a cara' promocional Navascués estuvo bravucón con usted. ¿Sintió que aquello era sólo parte del espectáculo o en el fondo hirió su orgullo?

Sí que he de reconocer que salí caliente. Pero luego lo pensé, lo analicé y vi que cada cual tiene su forma de ser. Así que al final no le di más importancia de la que tuvo. No era nada personal lo que me dijo.

Por contra, en ese 'spot' estuvo usted humilde, ¿pega eso en el boxeo?

No lo sé, espero que sí. Rubén Nieto, que fue un gran campeón, era una persona muy sencilla, muy humilde. Y tenía mucho tirón, porque llenaba mucho los estadios. Espero que el no querer crear más follones de la cuenta no sea un impedimento para que la gente me quiera seguir.

¿Por el contexto en el que se encontró pensó que le iba a ser muy difícil lograr la victoria a los puntos y que sólo le iba a quedar la vía del nocaut?

Es cierto que pensábamos que los árbitros iban a ser muy caseros. Pero la idea principal era vencer a los puntos. Ya aprendimos hace mucho tiempo que no es bueno ir a por el K.O. con ansia, porque puede salir mal. Aunque en el calentamiento previo me aparecieron molestias en el gemelo derecho, que es el que se me ha estado tratando en estas semanas. Y entonces ya me di cuenta de que no me iba a aguantar los ocho asaltos. Entonces sí que cambié la estrategia, porque no iba a poder estar tan móvil como acostumbro. Así que empecé a soltar las manos con más dureza. Y al final creo que no hubo color entre un boxeador y otro. Habría sido una aberración, una locura, que hubiera perdido a los puntos tal y como se estaba desarrollando la pelea.

¿En qué momento sintió que era superior a Navascués?

En el primer golpe. A partir de ahí siempre sé cómo va a ir más o menos la cosa. Le lancé un jab de izquierda y le entró perfecto. Soy un boxeador que mide mucho la distancia, paso las manos muy cerca. Y veía salir las suyas con bastante anticipación.

Con dos ganchos de derecha y un crochet de izquierda usted le hizo besar la lona en el segundo asalto. ¿Hasta qué punto fue definitivo en la victoria?

Total. Él no debería haber salido en el tercer asalto. Estaba muy tocado. Y el cuando le empecé a dar nuevamente el árbitro paró el combate sin ver que estaban tirando la toalla desde su esquina.

¿Cruzó después algunas palabras con Navascués?

Sí. De hecho después fui a verlo al hospital. Estaba un poco aturdido, no se acordaba qué es lo que había pasado en el combate, de cómo había recibido los golpes. Pero también se encontraba contento, porque pensaba que ya había cerrado su etapa como boxeador. Por fortuna, las pruebas que se le practicaron desvelaron que no tenía nada grave en la cabeza.

Ahora viene la pelea por el título nacional de los superwélter. ¿Nunca pensó que hubiera quedado muy tocado para ese desafío si hubiera perdido ante Navascués?

No, porque seguro que habría aprendido. Hay mucho miedo a perder entre boxeadores, pero en este deporte o se gana o se aprende.

«No tiene respeto»

El actual campeón, el barcelonés, Javier García Roche, ya habrá tenido noticias de su triunfo. ¿Cree que le ha servido para ganarse su respeto?

Yo creo que 'El Rey Chatarrero' no tiene respeto por nadie. Pero lo que me he podido ganar de él ha sido su miedo. Ya lo tiene.

Él ha estado grabando un programa para Mediaset sobre el maltrato animal. Su popularidad se va a disparar...

No es algo que me preocupe.

¿Sigue sin haber fecha para el combate?

La segunda subasta no se celebró. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. Se habla de que sea a mitad de julio. Incluso podría ser en agosto. O quizás la Federación Española está pensando en quitarle el cinturón por no pelear y declararlo vacante, por lo que tendrían que designar otro aspirante para luchar contra mí. Eso es algo que no quisiera. Pero la verdad es que no he estado muy pendiente del asunto. He estado centrado en el combate de Navascués. La cabeza no debe estar en varios sitios. Por eso dejé el trabajo. Y a partir de ahora me centraré en el título nacional. Lo buscaré en donde esté. Estoy convencido de que me voy a traer el cinturón para Granada.

Usted efectivamente dejó su puesto en el ejército para centrarse en el boxeo. ¿Cuántas veces lo han llamado loco?

Muchas. Me han llamado loco y valiente. Las dos cosas.

¿Y ha habido algún momento en que se haya arrepentido?

No, por ahora no.

¿Siente que está en el mejor momento de su carrera?

Siento que me estoy superando. Pero todavía queda mucho para llegar al máximo que puedo dar.

En la velada de Vistalegre también peleó y ganó Abdessamad Nechchad al ecuatoriano Leonel Rodrigo. Entre el empuje de él, de usted, de John Carter y de Felipe Castro está la cosa que arde en los cuadriláteros granadinos...

Sí, vi algún que otro asalto suelto de Abde. Y la verdad es que me gustó. Está claro que somos púgiles que estamos haciendo ruido, que nos hacemos escuchar. Nuestros nombres ya están sonando por toda España. Nos encontramos en una etapa muy bonita en la que creo que se están haciendo bastante bien las cosas.