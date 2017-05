Santiago se lleva la cuarta seguida en La Alpujarra

Cuarta victoria consecutiva para el paduleño Manuel Santiago que, definitivamente, está lanzado y dispuesto para coronarse campeón del Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo de esta campaña. El corredor de Deportes Olimpo deberá imponerse no obstante en tres pruebas más al menos, aunque sin duda es quien se lleva todas las apuestas.

Porque ayer, en la vigésimo novena Ciudad de Órgiva, el fondista no quiso compañía desde la salida al regreso. Corrió prácticamente sólo los nueve kilómetros que separan a Órgiva de Lanjarón, para emprender la vuelta también en solitario y entrar cómodo a la línea de meta. No le fue necesario forzar la máquina. 1 hora, 3 minutos y 45 segundos bastaron para alcanzar la cuarta y mirar con confianza la del Espárrago.

A las diez en punto las campanas de la iglesia avisaban para el último calentamiento. El termómetro ya dejaba entrever que sería una prueba quizá algo más dura que la del año pasado por las altas temperaturas. Empero el mercurio no amilanó a los más de 650 corredores que abarrotaban la Plaza García Moreno de Órgiva para escuchar el pistoletazo de salida a las 10:30 de la mañana.

Salida multitudinaria al compás de las mil doscientas zapatillas haciendo cimbrear el suelo y el cálido aplauso de los vecinos de la Alpujarra. Con Santiago destacándose en los primeros kilómetros, fueron el corredor del Bikila Andrés Fernández; un experto en las pruebas más escarpadas, y los del Olimpo, Carlos García Mañas y Juan Carlos Cuéllar, quienes mejor aguantaron el fuerte ritmo del inicio.

La Ciudad de Órgiva es singular por sus primeros nueve kilómetros de subida y los nueve restantes de una bajada incómoda para los cuádriceps. El pelotón inicial no tarda en estirarse, ofreciendo una bonita fotografía a la coronación de Lanjarón.

La victoria femenina se la adjudicó Ester Hidalgo, corredora del club de Nerja, por delante de la maracenera Zhor El Amrani. El bronce alpujarreño fue para María Dolores Díez, del Cueva de Nerja. Doce corredores completaron la prueba en la categoría adaptada siendo José Antonio Raya el primero en parar su cronómetro, seguido por Ángel Ramírez y David Calero. Como no, si mérito tienen los primeros, también los últimos. Especialmente porque una vez más, María del Pilar Moleón, la 'Abuela' del Gran Premio de Fondo dio una nueva lección completando los 18 kilómetros más exigentes del circuito, a sus 77 años, nada menos.

Agotado pero exultante, el campeón asumía haber corrido «una carrera cómoda, pese a que para mí esta es la más dura del circuito junto con la del Melocotón», señaló Manuel Santiago, apuntando a que se trata de «casi una media maratón con una mitad de subida y otra mitad de bajada, que la endurece especialmente», afirmó.

Sincero, no dudó de ningún modo en indicar el esfuerzo de sus compañeros en el asfalto. «Creo que todos los corredores suben cada año el nivel y eso dice mucho. Por mi parte me encontré cómodo, vi detrás a Andrés Fernández, al que poco a poco conseguí ir sacándole distancia, estoy muy contento», reconoció.

Sin duda el paduleño ha apostado esta temporada firmemente por el circuito. «Llevo varios años corriendo campeonatos de España de maratón y media. Pero quería hacer algo aquí, conmigo está colaborando Deportes Olimpo y quería hacerlo por ellos también», subrayó.

Es el mejor regreso que pudo soñar. Santiago sufrió una lesión en la inserción de su tendón tibial izquierdo cuando disfrutaba de uno de sus mejores momentos de forma, embocando la que estaba llamada a ser una excepcional Maratón de Sevilla para el de Padul. El parón le afectó, física y emocionalmente. Pero ha vuelto. «Perdí un poco de confianza porque después de la lesión parecía que no terminaba de rendir al nivel al que estaba antes. Pero poco a poco he ganado en confianza, me vuelvo a ver bien, sabiendo que el factor psicológico es fundamental en este deporte. Me veo con posibilidades de ganar cuando estoy en la salida, y eso es muy importante», destacó.