La juventud plateada de Barranquero

Quién le iba a contar a José Manuel Fernández Barranquero que 15 años después de guardar sus zapatillas en un armario, las iba a tener que desempolvar para seguir subiéndose a los podios internacionales. Empero la posibilidad siempre se quedó esperando en un cajón porque a Barranquero, doble medallista en Sydney 2000, no lo doblegó ningún corredor.

Lo aburrió el sistema. Comités que se guardaban las becas para sí e instituciones de puertas cerradas a su llegada de unos Juegos Paralímpicos en los que hizo historia con el equipo Español en los relevos y en el 800, su especialidad. Ahora ha recobrado la ilusión y sueña con una segunda etapa paralímpica a sus 42 años. Y acaba de abrir su propio camino para Tokio 2020.

Lo ha hecho en Soria, durante este fin de semana. Allí se ha celebrado el Campeonato de Europa de duatlón con la participación de más de un millar de duatletas procedentes de 18 países siendo Gran Bretaña con 473 deportistas, el principal país representado, superando incluso a la delegación anfitriona, la de España, que ha contado con 342 atletas.

Clase PTS4

Entre ellos, el paraduatleta granadino José Manuel Fernández Barranquero, quien ha concurrido en la clase PTS4. Se trata de la nueva agrupación de deportistas que la Federación Internacional de Triatlón creó previo a Río de Janeiro siendo esta en la que compiten deportistas con una discapacidad moderada.

Recorrido con severas pendientes y una climatología adversa y de bajas temperaturas, que contó con un primer sector de 5 kilómetros de carrera para continuar con 20 de ciclismo y otros 2,5 a pie, que el corredor del TriGranada y miembro de la iniciativa Granada Paralímpica abrochó en 1 hora, 4 minutos y 31 segundos.

«Sabía que tenía posibilidades de estar entre los primeros», cuenta el paraduatleta, «pero desconocía el nivel de los deportistas de fuera de España, así que podían darme la sorpresa», reconoce. Curtido en la media distancia, Barranquero dominó durante todo el primer segmento de carrera a pie, manteniéndose en cabeza acompañado por otro triatleta español, Joaquín Carrasco, distanciándose ambos cada vez más del resto de sus perseguidores.

Sin embargo sobre la bicicleta ambos fueron rebasados por el rumano Robert Tamirjan, habitual de las grandes pruebas de ciclismo, imponiéndoles a los españoles un ritmo demasiado duro que les hacía abandonar los primeros puestos. Fue, en el último segmento a pie, cuando consiguieron darle caza, obteniendo Carrasco el oro, Barranquero la plata y Tamirjan el bronce continental.

Circular a rueda

Cabe señalar que en las pruebas adaptadas de duatlón y triatlón, los jueces no permiten que los corredores circulen a rueda, es decir, con poca distancia entre unos y otros. Se debe, entre otras circunstancias, a la diversidad en cuanto a la movilidad de cada corredor, detalle que determina que unos deban abrir el viraje en una curva más que otros, lo que podría dar lugar a caídas. De este modo, es más complicado seguir el ritmo de un corredor más avezado sobre las dos ruedas.

«El año pasado estaba verde en ciclismo y es lo que he entrenado más este año, mejorando bastante en este segmento» afirma Barranquero, aportando una de las claves del plateado continental. «Fue un circuito con muchas pendientes, pero me vi bien. Creo que podía haber salido algo mejor pero ha sido una de mis mejores carreras ya que aquí cada triatleta viene de un deporte diferente y en la carrera se notó», argumenta.

Sin duda, esta está siendo una temporada sobresaliente para el del CD TriGranada. Sólo en lo que contamos de 2017, José Manuel Fernández Barranquero ha conseguido los títulos de la Copa de Andalucía, el campeonato autonómico, se ha proclamado campeón de España de media distancia y subcampeón en la distancia sprint. La plata europea viene a rubricar una trayectoria que ilusiona a este profesor de Educación Primaria, en pleno ciclo paralímpico.

Pero no hay tiempo para el descanso y apenas se han esfumado ya los fastos de las celebraciones. Barranquero se vuelve a calzar las zapatillas porque antes de que concluya el mes de mayo afronta en Málaga el Campeonato de España de ciclismo, donde se ha inscrito para las pruebas de contrarreloj y ruta.

«Después de lo de Sydney y hasta hace unos meses me tomé el deporte de forma popular, participando en algunas carreras. Pero gracias a que conocí la iniciativa Granada Paralímpica me he vuelto a ilusionar y me estoy llevando una grata sorpresa. Pensé que la edad me iba a pasar factura, y de hecho la pasa, pero con un buen entrenamiento, voy subiendo poco a poco el nivel», asevera este inagotable paraduatleta.