La pesca es ese deporte en el que cada cual encuentra a su rival, si es que lo tiene, tanto dentro del mar como en sí mismo. A un lado y a otro de la orilla, en este caso, sólo se hayan compañeros. El reencuentro con estos y con el agua son algunos de esos alicientes por el que el pescador reúne los esfuerzos que necesita cada fin de semana para recorrer kilómetros y participar en las competiciones que proponen las federaciones.

Sin embargo, lanzar con la misma precisión y atino durante las largas horas de una competición con el objetivo de alcanzar los metales no resulta tan fácil con el paso de los años. Por eso, el denuedo que la Federación Andaluza de Pesca está volcando para adaptar los torneos a todos los rangos de edad, está siendo acogido con entusiasmo por parte de los pescadores más veteranos.

De hecho estos defienden que en el lance no hay edad y que la experiencia es el mejor cebo que se puede abrochar en un anzuelo. Así que con estas, la Playa de Fuengirola fue el escenario el pasado sábado del primer Campeonato de Andalucía para veteranos en la categoría mar-costa. El torneo de la sabiduría, podría definirse.

Participaron una docena de cañas en este primer cónclave. Pescadores de más de 55 años con una única manga de 4 horas en liza. Tiempo no obstante desapacible sobre la orilla de la Costa del Sol, que impidió un número mayor de participantes en esta primera edición. Y es que, como reconocen tanto pescadores como quienes organizan, la competición de veteranos está llamada a ser una de las más populosas del calendario, con el tiempo.

De entre la docena, tres granadinos, los tres con licencia en el Club Dauro, se desplazaron a la costa malagueña para la competición: José Antonio Cabezas, medalla de bronce a la postre, José María Pascual y Enrique Navarro quienes, sin suerte, terminaron cerrando la clasificación.

Y es que no se dio una jornada fácil. Viento de Levante que azotó con severidad la playa provocando olas de hasta 4 metros para enturbiar las capturas. Sin embargo, la pericia de los lanzadores dejó piezas de importante valor en la balanza. Las de Cabezas fueron dos sargos, una lubina y otro besugo que superaron los mil gramos para alcanzar el bronce y obtener el billete para el Campeonato de España, si así lo estima finalmente la organización.

Las claves

La fórmula: hilos finos y buenas plomadas para no romper en la orilla. Técnica depurada en el lance para salir de las olas y, como siempre, paciencia y preparación para saber cómo y cuando aprovechar el momento. Cuenta el flamante bronce andaluz de veteranos que no hay más secretos «y esto es lo que tratamos de inculcar a los jóvenes, a quienes empiezan: esfuerzo, horas de preparación y una buena técnica», afirma.

«Creo que es una buena noticia una competición como esta porque hay mucha gente con más de 55 años que sigue pescando y medirnos a una sola manga es una buena forma de hacerlo. Yo tengo 55 y me siento joven y fuerte, pero cuatro horas de buscar sin parar te pasan factura y hay quien va a estas competiciones con sesenta y pico años», dice José Antonio Cabezas, señalando a quienes han sido duros rivales en la Costa del Sol.

Veterano e instruido en cuanto a su afición, no comenzó esta hasta hace 18 años, cuando regresó de trabajar en Suiza. «Volví a España y me apunté con un amigo.Me emocionó coger el pescado, aprender de sus costumbres y de la competición en sí. Ydesde entonces me saqué las licencias para practicar lances de río, surfcasting, con mosca y corcheo. Me llevo muy buenos ratos. Disfrutas el día cuando capturas y cuando no, te vas deseando volver. Es un deporte de mucho compañerismo y en el que cada día aprendes algo nuevo», dice, el primer veterano que ha ganado un bronce andaluz.