Cuenta atrás para las chicas del Churriana de División de Honor en la Copa de España

Hoy el equipo femenino del Club Natación Churriana pone rumbo a la localidad asturiana de Gijón para la disputa de la XXVI edición de la Copa de España de Clubes de División de Honor. Desde el viernes y hasta el domingo, las nadadoras nazaríes lucharán por intentar salvar la máxima categoría de clubes de España. No será fácil. Esta será la segunda vez que el Churriana dispute la Copa de España en la máxima división pero intentara que, al contrario que la primera vez, se pueda mantener la categoría y seguir la temporada que viene dentro de los ocho mejores clubes de España.

La pasada temporada consiguió el ascenso al finalizar en la segunda posición en la edición que se disputó en Madrid. Con ello el ascenso matemático a la máxima división. Este año los rivales serán de más entidad. El favorito en todas las quinielas, el Sant Andreu (Barcelona) compite junto al Real Canoe (Madrid), El C. N. Terrassa (Barcelona), El C. N. Mairena del Aljarafe (Sevilla), el C. N. Bidasoa XXI (Guipúzcoa), el C. N. Mediterrani (Barcelona), el C. N. Moscardó (Madrid) y las citadas del C. N. Churriana. Con ello, tres equipos de catalanes, un equipo vasco, dos andaluces y dos madrileños se repartirán los puestos de honor, los de la tranquilidad y los del descenso, que serán los dos últimos clasificados. El C. N. Churriana acudirá con un plantel que aúna experiencia con juventud. Destacan desde las más veteranas, como puede ser Laura Monterroso (24 años); a las más pequeñas, como Inés Fábregas (14 años). Coinciden ambas en las pruebas al ser las velocistas del equipo con el 50 libres, el 50 mariposa y, en el caso de Inés Fábregas, también el 100 libres. Blanca Hernández, también una de las veteranas, afrontará los 200 estilos y los 100 mariposa. Lucia Martínez vuelve a sus orígenes y disputará las pruebas de espalda, 50 y 100 metros.

La internacional júnior Elisa Sánchez volverá a ser un comodín en el equipo y disputara desde los 200 libres, pasando por los 200 estilos y en esta ocasión derivará hacia las pruebas de mariposa con el 100 y 200.

La recientemente medallista Absoluta-joven en los Campeonatos de España, Gloria Posadas, volverá a tener un peso importante, nadando el programa de braza: 50, 100 y 200 braza y los 400 estilos. María Belén Morales afrontará los 200 mariposa. Marta Garzón, nadadora becada por la Federación Andaluza en Málaga, será una de las nadadoras con más pruebas al tener que afrontar, desde los 100 libres a los 800. Pasando por los 200 y los 400.

Calendario completo

Andrea Quesada también abordará un calendario completo, al disputar los 200 espalda, los 400 y 800 libres y los 400 estilos. Alba García nadará el programa completo de espalda: 50, 100 y 200 espalda. Finalmente Lucia Rivas, de 14 años, será la otra bracista del equipo y junto a Gloria disputará las tres distancias de este estilos. El equipo espera no notar la baja de María Isabel Ruiz, mariposista en todas las ediciones anteriores, que se encuentra estudiando en Austria. La ilusión es desbordante, pues el éxito de la permanencia es una realidad y para un club tan humilde, sin fichajes estrella en sus filas, todo un sacrificio de esfuerzo y trabajo diario en las instalaciones de la piscina municipal de Churriana.

Al acto de despedida acudieron el concejal de deportes, Manuel Moreno, y el Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Churriana, Antonio Hervás, sabedores de la importancia de la competición que se va a disputar donde se pondrá en juego cuáles son los ochos mejores equipos de España.