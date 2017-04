Una temporada de gloria granadina

Los principales estandartes del voleibol granadino masculino en categorías elite están logrando clausurar la temporada 2016/17 de manera gloriosa. Con un saldo más que positivo que les referencia como figuras muy señaladas del deporte de red en los planos nacional e incluso internacional. En primer término porque el colocador Guillermo 'Guille' Hernán (25/07/1982) se proclamó este pasado sábado con el Tours VB francés campeón de la cuadragésimo quinta edición de la Copa CEV, la segunda competición europea de mayor prestigio tras la Champions League.

Pero es que aparte, el preparador físico Enrique de Haro (23/09/1969) está en vías de confirmarse como el mayor 'rey de copas' de la provincia al conseguir acceder con Unicaja Almería a la final de la quincuagésima tercera entrega de la Superliga española, competición en la que el moscovita criado en Motril Vitali Kobzev (31/05/1994) obtuvo una séptima posición con el FC Barcelona mientras que el también central procedente de la costa Víctor Méndez (24/01/1997) una décima con el CV Melilla que resultó suficiente para cumplir con el objetivo de la permanencia que igualmente tenía marcado.

Que la cuarta aventura gala del internacional Guille Hernán parecía abocada a no deparar los resultados apetecidos es algo que cabía presagiar cuando el Tours, equipo en el que recaló en junio, cayó sorprendentemente este pasado 7 de abril ante Toulouse en la vuelta de la cuartos de final de la Pro A -resultado global de 3-6- tras acabar la competición regular en la tercera posición. Sin embargo, el granadino pudo ayudar a compensar que el todopoderoso equipo representativo de la capital del departamento de Indre y Loira compensara la decepción que le supuso no poder igualar siquiera las semifinales alcanzadas la pasada temporada en el principal campeonato doméstico francés con una trayectoria sobresaliente por el viejo continente que no estuvo exenta de enormes dosis de épica.

Porque lo cierto es que Tours VB logró el primer título europeo en sus treinta y ocho años de vida después de que, en la vuelta de la final celebrada en el centro de deportes Salle Robert-Grenon, se impusiera al Trentino de Italia en el agónico set de oro (15-13), al que obligó que el partido concluyese con un 3-1 que servía para igualar el 3-0 cosechado el miércoles en la ida que tuvo lugar en el pabellón Palatrento de Trento.

Así, el equipo del país vecino pudo abrillantar una trayectoria sensacional por la que se fue deshaciendo, de manera paulatina, del OK Kamnik de Eslovenia - en treintaidosavos de final- del Brno de la República Checa -en dieciseisavos-, del PAOK de Salónica griego -en octavos- del CEZ Karlovarsko también checo -en cuartos- y del United Volleys Rhein-Main alemán, en semifinales. Equipos todos ellos frente a los que el granadino fue dando la talla para así poder aumentar un currículum realmente impecable.

Hasta ahora el jugador formado en el CD Universidad había sido campeón con CAI Teruel de tres Superligas (2009, 2010 y 2011), una Supercopa (2009) o una del Rey (2011). Y la conquistada ante la formación transalpina pasa por ser la segunda Copa CEV de su trayectoria después de la que ya consiguió con París Volley al término del curso 2013/14.

Almería

De igual modo, también resultó destacable que este sábado tomara confirmación que el preparador físico granadino Enrique de Haro pueda optar a ganar con el Unicaja de Almería su duodécimo título de la Superliga tras los ya logrados en 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2015 y 2016. Los dirigidos por el italiano Piero Molducci lograron en el Polideportivo Municipal de Es Viver ante Ibiza Voley una apabullante victoria por 0-3 que dio culminación a las ya obtenidas por 3-2 en los dos primeros partidos. Y así se enfrentarán en la final al Ca'n Ventura Palma después de haber concluido el campeonato regular en la primera posición.

De esta manera De Haro alimenta la esperanza de ampliar un amplio currículo que contempla que ya ganó, también con la formación almeriense, diez Copas del Rey (1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 y 2016) y siete Supercopas de España (1996, 2003, 2004, 2007, 2011, 2012 y 2016).

Por su parte, Vitali Kobzev y Víctor Méndez lograron la salvación en la Superliga de muy diferentes maneras. El ruso después de que la tercera temporada que cumplió con el FC Barcelona fuera de menos a más y supusiera la consecución del objetivo con seis jornadas de antelación tras una victoria por 2-3 ante CV Mediterráneo CS el 11 de febrero , que es lo que supuso incluso que los azulgranas estuvieran pugnando por la quinta plaza. Entretanto, en su estreno con el club norteafricano el motrileño respiró de alivio una vez consumada la dulce derrota por 3-0 ante Palma el 11 de marzo, tres jornadas antes del término del torneo.