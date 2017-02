Cuatro 'riders' de Sierra Nevada, en los Mundiales

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) presentó ayer a los integrantes del equipo nacional que participarán en los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski Sierra Nevada 2017. Se disputarán del siete al diecinueve de marzo y contarán con cuatro participantes de Sierra Nevada. Entre los diez integrantes de la selección nacional se encuentran los granadinos Martín Romero y Marina Terrón (baches), José Antonio Aragón (snowboard big air) y el malagueño formado en Sierra Nevada Regino Hernández (snowboardcross).

El resto del grupo lo forman en snowboardcross el vasco Lucas Eguíbar y el cántabro Laro Herrero. De la Federación Catalana son Queralt Castellet (snowboard halfpipe), María Hidalgo (snowboard slope style) y Aleix López, también de snowboard slope style. Cierra el grupo el madrileño Javier Lliso, que representará a nuestro país en la slope style ski.

Según informó ayer la agencia Europa Press, el presidente de RFEDI, May Peus, afirmó que es posible que haya incorporaciones de última hora «si alguno cumple algún objetivo porque hasta el Mundial de Snowboard queda un mes y las listas están abiertas hasta 48 horas antes», dijo.

No ocultaba su satisfacción ayer el presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, Juan Luis Hernández, tras saber que esta comunidad será la que más deportistas aporte al equipo nacional. «La representación andaluza no es una casualidad, se debe a un trabajo que se está haciendo en Sierra Nevada desde hace años», explicó el federativo. En el caso de Regino Hernández, el presidente de la FADI se mostró confiado en sus posibilidades, pues se trata de un corredor con años de experiencia que llegó a ser en 2011 Campeón del Mundo Júnior y el pasado fin de semana fue cuarto en una prueba de la Copa del Mundo disputada en Feldbert, Alemania. Y es que no cabe duda de que con 'riders' de la talla del malagueño, Eguíbar o Castellet, las opciones de medalla son una realidad.

José Antonio Aragón | Snowboard Slope Style

«Competir en casa era lo que más ilusión me hacía»

Con 16 años, es el más joven del equipo español pero se ha ganado su puesto con creces. Tras un 2016 en el que fue cuarto en los Campeonatos del Mundo Junior y segundo en la Copa de Europa de Rogla, 'Josito' Aragón (Life Experience) ha demostrado que tiene un potencial extraordinario. A pesar de ser uno de los que más opciones tenían para estar en Sierra Nevada, no ocultó ayer su alivio cuando supo que estaba dentro. «Estaba nervioso porque competir en mi casa era lo que más ilusión me hacía y la verdad es que he puesto todo mi empeño para lograrlo», explicó a IDEAL.

Este año ya ha competido en varias pruebas de Copa del Mundo y en ha estado a un paso de meterse en finales. No volverá a tomar parte en ningún otro evento hasta la cita de Sierra Nevada. Ya ha visto la caída del inmenso salto que se ha construido al final de la Pista Neveros y asegura que está deseando probarlo.

Martín Romero | Freestyle Ski - Moguls

«Entrar era el objetivo desde el principio de temporada»

Martín Romero (Club Caja Rural) es granadino y tiene 18 años. Es el actual campeón de España de baches en la modalidad dual y con la publicación de la lista de participantes que representarán a España el mes que viene en Sierra Nevada ha cumplido un sueño. «Este era el objetivo desde el principio de temporada y me podía quedar fuera, estoy muy contento», explicaba ayer desde Austria, donde se encuentra compitiendo en Copa de Europa junto a sus compañeros del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada.

Cuando mire a los lados en la línea de salida de los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada podrá ver a sus ídolos: Benjamin Cavet y Matt Graham. El sueño se ha hecho realidad para Martín.

Marina Terrón | Freestyle Ski - Moguls

«Nunca he vivido algo así»

A Marina Terrón (Club Caja Rural) su inclusión en el equipo nacional la ha pillado por sorpresa. No oculta que era algo en lo que no pensaba, pero sus resultados en lo que va de temporada lo han hecho posible. En la estación francesa de Albiez hizo un top diez en Copa de Europa y el pasado fin de semana fue top veinte otra vez en Copa de Europa, en Gaissau (Austria). Con diecinueve años, asegura que siempre tuvo claro que su disciplina eran los baches. «Ni siquiera llegué a competir en esquí alpino. Cuando descubrí los baches pensaba que nunca sería capaz de esquiarlos pero me gustaban y nunca me planteé dejarlos» asegura Marina. Este año ha mejorado mucho en el apartado de esquí, con bajadas mucho más sólidas. «Antes me costaba más enlazar las bajadas y es algo en lo que hemos trabajado mucho», explicó. Recuperada ya de su lesión de rodilla, competirá en varias Copas de Europa antes de sierra Nevada, donde se las verá con las mejores.

Regino Hernández | Snowboardcross

Veteranía con opciones de medalla

Nacido en Ceuta en el año 91, creció en Málaga y se formó como deportista en Sierra Nevada dentro de la Federación Andaluza. Regino Hernández (Club EOE) es, junto con Lucas Eguíbar y Queralt Castellet, una de las opciones de podio más clara de España en los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada. Fue campeón del mundo júnior en Valmalenco 2011 (Italia). Ya lleva 37 Copas del Mundo y su mejor puesto fue el tercero que logró en la Molina en 2014. El año pasado fue quinto en la que se disputó en Baqueira. Su experiencia se completa con sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 y Sochi 2014. Este año su mejor resultado ha sido la primera plaza lograda por equipos junto a Lucas Eguíbar en la Copa del Mundo de Montafon (Austria). No cabe duda de que Regino es una garantía para la representación española.