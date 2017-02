El Sima recela de un Betis al alza

El Sima Peligros, tercero en la tabla, se enfrenta esta tarde como local al décimo, un Betis que genera un halo de recelo en la escuadra granadina. Los verdiblancos conquistaron la pasada semana la proeza de doblegar al Itea Córdoba, segundo clasificado en la categoría de bronce y que ya venció en sus dos compromisos a los metropolitanos. Los califas están este curso intratables, al igual que el líder Cerro Reyes, pero hace unos días cayeron con estrépito en la pista de Dos Hermanas (9-4). Con ese antecedente bien presente, la plantilla de Ramón Balboa recibe esta tarde (18.35 horas) en el pabellón municipal a los béticos.

El técnico indica que su contrincante de esta tarde «ya venía dando señales de que en algún momento de la campaña explotaría en su juego. La victoria sobre Córdoba así lo atestigua y ha de ser nuestro acicate para 'morder' por cada palmo de terreno. Para nosotros es lo más parecido a una final, así que hemos de imprimir la máxima intensidad desde el primer minuto». El entrenador granadino quiere evitar así malas puestas en escena que ya les costó remar contracorriente en los últimos partidos del Sima.

Balboa espera «un duelo similar al de la primera vuelta, aunque con mayor porcentaje de acierto bético en ambas áreas. Debemos ejecutar una defensa espartana y un ataque preciso para llevarnos el choque. Quizá este sea uno de los partidos más difíciles de la campaña, pues implica doblegar a un adversario en dinámica ascendente y con muchísima confianza en sí mismo. Tenemos que apretar los dientes».

Para este encuentro, Balboa recupera en la convocatoria a Johny y Dito, quienes ocupan los huecos de Nono e Ibáñez con respecto a la lista de jugadores que remontaron un 2-0 adverso en Lucena para terminar venciendo por 3-6.

Tercera división

Por su parte, este fin de semana no habrá competición para los clubes granadinos en el grupo XVIII de Tercera división ni en Segunda femenina. Las chicas descansan en esta ocasión al no haber jornada en la división de plata, mientras que en masculino no habrá derbi entre Guadix y Villanueva Mesía tras la retirada hace unas semanas del conjunto accitano. Así las cosas, el triunfo se le ha otorgado directamente a los malenos, que encadenan su cuarta alegría consecutiva y se asientan en la sexta posición en la tabla.