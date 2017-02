"El Granada pudo haber hecho más partidos con mi hermano Diego"

Días después de haber expirado el mercado invernal de fichajes se puede evocar la figura de quien se trató de uno de los más mediáticos que realizó el Granada CF a lo largo de sus 86 años de vida. De alguien muy afamado que aún hoy puede desvelar circunstancias desconocidas en torno a su inolvidable contratación. Desde su residencia en Buenos Aires el exmediapunta zurdo Raúl Alfredo 'Lalo' Maradona (29/11/1966) asegura que guarda «buenos recuerdos» de su accidentado paso por el club rojiblanco, que es en el que disputó 29 partidos oficiales y del que «me arrepiento de haberme marchado» mucho antes de que cumplieran las tres temporadas que firmó. Dice que entonces «no llegué a hacer cosas que podía» o que «me habría tomado las cosas de otra manera con la experiencia que tengo en la actualidad». Ahora bien, al echar la vista atrás el argentino también lamenta que «a los dirigentes no les diera la cabeza» para haber organizado «más partidos» con «mi hermano Diego», al estilo del que sirvió para promocionarle el 15 de noviembre de 1987 contra el Malmoe sueco.

Usted llegó al Granada en septiembre de 1987 y se marchó en abril de 1989. ¿Qué balance hace?

Miro atrás y pienso que fue una lástima el no poder aprovechar aquella oportunidad. En aquella época yo era joven. Y bueno, cuando pasa el tiempo uno se da cuenta de lo que pude hacer. Estoy arrepentido de no haberme quedado más tiempo. Cuando yo llegué el Betis y el Málaga preguntaban por mí. Y todo eso hizo que me lo creyera. No llegué a hacer cosas que podía. Con la experiencia que tengo ahora me habría tomado las cosas de otra manera. Ojalá con la edad que tenía entonces pudiera firmar ahora por el Granada. Para mí representa a una de las mejores ciudades del mundo

Usted vivió un descenso a Segunda al término de la Liga 1987/88 y la siguiente no la concluyó porque quiso rescindir e irse. Hábleme de los buenos recuerdos.

Uno de ellos es cuando mis hermanos Diego y Hugo vinieron a jugar el partido ante el Malmoe de Suecia. Aquello fue todo muy lindo y marqué uno de los goles en la victoria (3-2). También me acuerdo del tanto que conseguí contra el Deportivo de la Coruña en un partido que ganamos (5-0) y que sirvió para que me estrenara en Segunda (25/10/1987). O que ya al año siguiente, en Segunda B, le hice dos goles al Lorca (4-0, 23/10/1988).

Hablaba del partido ante el Malmoe. No sé si sabe que la afición presume todavía de aquel amistoso .

Para ellos tuvo que ser un orgullo que alguien tan grande como Diego se pusiera la camiseta del Granada. Él venía de haber sido campeón con Argentina en el Mundial de 1986. Y no era fácil que alguien de esa dimensión jugara aquel partido. Fue increíble. Pero creo que no se hicieron las cosas bien. De haberlas hecho de otro modo el Granada podía haber sacado más réditos de los que obtuvo. Se podían haber hecho más partidos con mi hermano Diego. Se hubiera prestado. Pero se ve que a los dirigentes no les dio la cabeza para eso.

¿Se esperaba que el Granada iba a tener tantos problemas económicos?

No. Con el partido de mis hermanos yo creo que sacaron dinero por mi fichaje. Y yo no terminé de cobrar todo el dinero que había firmado. Estaba en una ciudad muy linda, con gente muy linda, pero si no cobras cada mes. Uno tenía que vivir y cuidar a la familia.

¿Siguió al club tras marcharse?

Sí, sí, lo seguí. Sé que en los últimos años llegó a Primera, donde ya lleva un tiempo. Soy muy amigo de hinchas del Granada. Me contaron todo.

¿Mantiene el contacto con alguno de los que fueron sus compañeros?

No, no. Solamente con Sergio Escudero, que era el otro argentino que estaba en la plantilla. Pero lo cierto es que después de aquello no hablé con más nadie. Me acuerdo de jugadores como Peso, o de otros muchos que también jugaron conmigo

Tras jugar en el Granada CF lo hizo en países tan diversos como Japón (Avispa Fukuoka), Estados Unidos (Fort Lauderdale o Buffalo Blizzard), Canadá (Toronto de Italia y Toronto Shooting Stars), Perú ( Municipal), Venezuela (Deportivo Italia) o Argentina (Defensa y Justicia o Laferrere). ¿En cuál se sintió mejor?

Mi mayor explosión se produjo en la Liga de Canadá. Con Toronto Italia gané el campeonato de la temporada regular y alcancé la final del torneo CNSL, donde también ganamos la serie. Fue una etapa en la que pude jugar y demostrar mi talento.

¿Regresó usted a Granada tras la retirada?

Después de estar en el programa Gran Hermano VIP de Telecinco pasé por Granada. Me lo pidió mi mujer y yo también tenía ganas. La madrina de mi hijo mayor es de allí. Su exmarido era directivo del club. Y nunca perdí la comunicación.

¿Y qué les contó a ellos de su estancia en el reality?

Fue una experiencia linda, pero también dura por estar dentro de la casa teniendo la familia fuera. No lo volvería hacer, porque extrañaba mucho a la gente que tenía fuera o el jugar al fútbol. Accedí a entrar porque sabía que había gente famosa. Y también porque vi que era una oportunidad para volver a España y hacerme con un dinero extra. Y me sirvió como experiencia de vida.

"Voy a ser abuelo"

Después de aquello también se le conoció una faceta como entrenador. En 2008 dirigió al Alvarado de Mar de Plata de manera interina .

Sí, sí, en aquella etapa el club estaba en una especie de Segunda división. Pero después me gustó más entrenar a chicos y ver cómo crecen.

¿Cree haber acumulado suficientes conocimientos como para que lo vuelva a pretender el Granada CF?

Sí. Ojalá se me diera la oportunidad de ayudarle donde fuera: en la cantera o como manager. En lo que necesite estoy dispuesto a volver. Mi señora es una enamorada de la ciudad y le encantaría regresar.

Su hijo Diego Hernán nació en Granada. ¿Sigue jugando al fútbol?

No, él se fue a Canadá. Pero ya sólo juega por hobby, en la liga local de Toronto. Le quedó pena porque hace unos años no pudo fichar por el Alzira de Valencia. Convenció después de hacer unas pruebas, pero unos problemas de papeles impidieron que pudiera ser contratado. En breve me va a hacer abuelo.

¿A qué se dedica usted ahora?

Trabajo para la cantera de Independiente de Avellaneda como coordinador de pruebas, voy a buscar a los chicos a las provincias a modo de 'scout'. Y también me estoy desempeñando con los jóvenes jugadores de Camioneros, que es un club de Nueve de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, en Buenos Aires.