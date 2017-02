Las icónicas referencias en la Superliga

Juegan por dar rienda suelta a «una pasión» que les hizo marchar pronto de casa bajo el prisma de que si no escalaban la montaña, jamás podrían disfrutar del paisaje. O también, por acumular «experiencias» con las que ningunear el efecto de las advertencias y poder sentir que se encontraban «facultadas» para desafiar cada uno de los «retos» por los que fueron contratadas. Y así hasta haber llegado a convertirse esta temporada en dos de las principales referentes del voleibol femenino de Granada. Con la «satisfacción» que les reportar el sentir que siguen «creciendo» tras el paso de las catorce jornadas disputadas, la líbero Esther Rodríguez (02/02/1982) y la receptora Celia Bedmar (24/12/1991) pueden presumir de tratarse de las únicas jugadoras de la ciudad de la Alhambra que compiten en la Superliga, que es la máxima categoría nacional. Y encima, de ejercer la representación por vía de simbolizar de alguna manera dos de las etapas más destacadas del voley local, que es lo que les convierte en icónicas. De forma respectiva, militan en el Alcobendas de Madrid y el Arroyo de Cáceres tras haber vivido las épocas en las que explosionaba o resurgía en la capital nazarí el deporte que a las chicas les ajusta la red a 2,24 metros de altura.

Mientras se convertía con Casería de Montijo en campeona de España cadete, o subcampeona juvenil, Esther Rodríguez pudo comprobar a finales del siglo pasado cómo Granada presumía de sus chicas voleibolistas. Y todo, porque por aquellos entonces el CD Universidad se permitía discutir el poderío de equipos como Playas de Benidorm o Marichal Tenerife en la antes conocida como División de Honor. Pero aunque llegó a formar parte de su disciplina «en algunos entrenamientos» nunca llegó a fichar por el CDU «porque había un nivel muy alto» y «no me lo propusieron» sabiendo también que «yo vivía de esto y quería coger experiencia y crecer». Que es justo lo que le llevó a hacer las maletas y a iniciar una extensísima carrera en la que no le ha ido mal. Internacional con España en las etapas de los seleccionadores Aurelio Ureña y Gido Vermeulen, jugó en la elite antes de recalar en Alcobendas (2011/12) con en el Aristos de Madrid (2000/01), el San Sebastián de los Reyes (2001/02 y 2007/08), el Caja Social de Ávila (2002-05), el UCAM Murcia (2005/06), Las Palmas (2008/09) o el Grupo 2002 también pimentonero (2006/07), con el que logró la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa y la Top Teams Cup. Una hoja de servicios impecable que en parte justifica que ahora se trate de la capitana del equipo que cumple su cuarta campaña seguida en la Superliga.

Alegría. Celia Bedmar celebra la consecución de un punto en un partido con el Arroyo de Cáceres. / HOY

«Aparte de formar jugadoras, todos los años nos marcamos como objetivo principal el de la salvación. Pero eso es algo que ya tenemos superado», dice Rodríguez con la tranquilidad que le reporta el que las madrileñas marchen en la sexta plaza tras acabar la primera vuelta «en la cuarta y así nos clasificáramos para la Copa de la Reina». Lo cual constituye otro reto más para quien empieza a sentir que tiene fecha de caducidad a los 35 años de edad que cumplió ayer. «Por un lado no quiero dejar lo que más me gusta, porque físicamente me encuentro bien y el puesto de líbero no requiere tantos esfuerzos. Pero por otro creo que hay que dejar paso a nuevas generaciones. Quizás me deba plantear vivir el voleibol como entrenadora o formadora» dice quien también ejerce como auxiliar de educación infantil en un colegio.

Mientras, a una distancia por carretera de 346 kilómetros Celia Bedmar vive una realidad distinta. Y no por tener 25 años o porque su hermana sea Silvia -la receptora que colgó las zapatillas este verano-, sino por sus orígenes o la plaza de colista en que se encuentra el CV Arroyo de la Luz: el emblemático club al que fue a parar tras figurar el curso pasado en el Haro Rioja.

En 2008, siendo juvenil, asistió a cómo el rector Francisco González Lodeiro hacía primar el carácter amateur en los principales equipos del CD Universidad, que es donde se formó. Pero donde también vivió en primera persona un posterior resurgimiento con el desembarco definitivo en Superliga 2 en 2014. Justo un año antes de que saliera de casa para curtirse en emociones fuertes. Como la que vive ahora.

«A nivel deportivo los resultados no nos están acompañando. Entrenamos bien, hemos realizado buenos partidos pero aún no hemos dado un golpe sobre la mesa» que se haya traducido en el primer triunfo. Aún así, dice estar disfrutando porque «aparte de que estoy jugando más», «contamos con una de las mejores aficiones de España y entre todas las jugadoras nos llevamos muy bien». Y eso es algo que esta diplomada en magisterio agradece también «mientras ayudo a la cantera».