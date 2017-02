El primer fabricante mundial de máquinas pisapistas apuesta por Sierra Nevada 2017

Es rara la estación de esquí en el mundo en la que no se vean una máquina pisapistas Pisten-Bully o un cañón de nieve Technoalpin. Sierra Nevada no podía ser menos y lleva apostando por estas casas desde hace años, hasta el punto de haberse convertido en un referente para sus productos. Si por algo se caracteriza la estación granadina es por una preparación de pistas especialmente buena y una producción de nieve que permite en no pocas ocasiones arrancar la temporada a finales de noviembre.

No podían faltar estas dos firmas entre los proveedores oficiales de los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada y así lo escenificaron hace unos días sus consejeros delegados frente al halfpipe de la estación granadina. Jens Rottmair, de Kässbohrer (fabricante de Pisten Bully), cedió cuatro de sus máquinas para el evento y recordó que una de ellas se quedará en propiedad de Cetursa. Por parte de Technoalpin asistió su consejero delegado, Eric Gummerer.