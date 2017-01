«Sobre la nieve no hay discapacidades»

Arañarle una centésima de segundo al cronómetro. Lo suficiente para canjearla por un metal. Por subir un escalón más en el podio de la Copa del Mundo. «Ellos quieren la máxima velocidad y mi trabajo es dársela», explica Javier Conde.

A este granadino la pasión por la nieve le llegó desde muy pequeño. Con ocho años ya le dijo a su padre que quería dedicarse al esquí, sin haberse calzado un par de esquíes todavía. Pero no iba a tardar en arrojar toda su pasión por las pistas de Sierra Nevada. Tras el Mundial del '96, comenzó en la Escuela Oficial de Esquí de la mano de Fernando Arias, jefe de profesores y de su director Juan Luis Hernández.

Fue aquí donde terminó de engancharse a la nieve. Más tarde llegarían los cursos de profesor, entrenador, la carrera de Magisterio e Inef, «pero de toda la formación que he recibido hasta ahora, la que recuerdo con más cariño fue la que me introdujo en el mundo del deporte adaptado», confiesa el esquiador.

«Recuerdo con cariño la formación que me introdujo en el mundo del deporte adaptado»

Actualmente, Javi Conde compagina la gestión de Nivalis y Snowtracks, dos negocios que montó junto a su mujer Raquel, con el trabajo que a buen seguro mayor satisfacción personal le reporta. Es el 'skiman' del equipo paralímpico de esquí alpino de Australia.

Hoy, Conde se encuentra concentrado en los Alpes austriacos preparando la participación del equipo nacional para los próximos mundiales de Tarviso (Italia). Su día a día es un auténtico reto, «una cosa es reparar esquís para turistas, algo que hago cada día en la tienda, y otra preparar esquís para deportistas que corren carreras de Copa del Mundo», explica, «y hablamos de hacer correr a un esquí, da igual si tienes una discapacidad o no. Ellos quieren la máxima velocidad y mi trabajo es dársela», descubre.

No obstante, su rol en el equipo es doble. Por un lado, un buen 'skiman' se encarga de reparar y tener a punto los esquís para los deportistas. Conde, además, realiza un trabajo importante siendo el asistente del entrenador. Y en este tiempo de trabajo con la élite del deporte adaptado ha podido empaparse de nuevas experiencias, historias que guarda en el cajón de su memoria, «recuerdo a un chico británico que me dejó a cuadros», relata, «me lo crucé en el hotel la noche antes de una carrera. Tenía que andar con bastones y se tambaleaba mucho, apenas se tenía en pie. Al día siguiente lo vi bajar por las pistas... ¡Se me pusieron los pelos de punta de ver cómo esquiaba! ¡Y lo hacía de pie! Y es que los esquís te dan una gran estabilidad, sobre la nieve desaparecen las discapacidades», subraya, contando la experiencia como una de las mayores lecciones de vida tomadas prestadas a su profesión.

Ahora, Javi Conde centra toda su atención en el Mundial, en la próxima Copa del Mundo de Corea y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de Invierno, del año que viene. Sin embargo, aunque su cabeza se centre en las medallas que deben conseguir sus esquiadores, su corazón siempre lo guarda en Sierra Nevada. Dice de la Estación que es «la mejor y con diferencia» de las que ha tenido oportunidad de visitar, en cuanto a la promoción del esquí adaptado, elevándola al nivel de Aspen (EE UU) o Saint Moritz (Suiza).

Cuenta, bajo el punto de vista de su experiencia, que en Sierra Nevada se está haciendo «un gran trabajo desde hace 20 años» de promoción de esquí adaptado. Precios especiales, semanas específicas, profesionales de la enseñanza especializados y equipos locales. «No podemos olvidar el trabajo que realiza Juan García Lara desde el Ayuntamiento de Granada. Son muchos los recursos que se dedican al colectivo, por lo tanto, la cantera, está asegurada», dice este 'skiman' granadino, con acento australiano.