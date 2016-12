El ruso del Barça de la playa motrileña

Lujovitsy, el municipio ubicado a orillas del río Oka que es perteneciente a la provincia de Moscú, «nunca lo olvidaré, porque es donde nací y me tiré los primeros años de mi infancia ». Mientras que Motril, la capital de la Costa Tropical que siempre fue cuna de grandes talentos, «me genera muy buenos recuerdos, porque aparte de ser donde me tiré de los siete a los dieciséis años, fue el lugar en el que aprendí a jugar y al que siempre vuelvo de vacaciones para reencontrarme con amigos que ya lo serán para toda la vida». En su efervescencia como central rápido y luchador, con capacidad incluso para adaptar sus cerca de doscientos centímetros a la demarcación de opuesto, Vitali Kobzev (31/05/1994) distingue con nitidez los más importantes puntos cardinales de su trayectoria vital y deportiva. La fértil conexión espacio-temporal que cabría establecer entre sus inicios marcados por la necesidad de encontrar «una mejor calidad de vida» y su reconfortante presente. Hoy se trata de un puntal del FC Barcelona, en el que cumple la primera temporada de un segundo ciclo y con el que compite en la Superliga: la máxima categoría del voleibol español. Pero a comienzos de siglo era sólo el hijo único de un matrimonio hecho añicos que en compañía de su madre buscó en el litoral granadino las oportunidades que finalmente encontró y le pueden acabar deparando un futuro venturoso. «No, no me costó adaptarme a Motril. Cuando eres tan pequeño, no suele costar», dice en perfecto castellano Kobzev, al retrotraerse a aquella segunda etapa de su infancia que acabaría resultando providencial porque sintió la llamada del deporte. «Empecé con el kárate y después seguí con el fútbol. Pero me ocasioné un esguince en la rodilla derecha y al recuperarme, unos compañeros del colegio -Garvayo Dinelli- me animaron a meterme en voleibol». En una especialidad deportiva, en definitiva, en la que despuntaría con llamativa celeridad. Al punto incluso de que bastante antes de alcanzar la mayoría de edad ya había tenido que hacer las maletas y convertir a Motril en una destacada estación de paso. Málaga, plaza del Probisa UMA Pizarra, y Almería, del laureado Unicaja, serían ciudades en las que completaría su formación como juvenil para ratificar que comenzaba a convertirse en una edificante realidad. En un jugador muy facultado para el bloqueo que incluso acabaría siendo captado por el FC Barcelona, con quien desarrolló una primera etapa en Superliga 2 (2013-2015) y comenzó a paladear los placeres de la grandeza, para así sentir que estaban más que amortizados los casi 4.500 kilómetros que había tenido que recorrer de chico.

Carnet de identidad -Nombre. Vitali Kobzev -Fecha nacimiento y lugar. 31/05/1994, en Lujovítsy (Rusia) -Trayectoria. CIV Motril (2007-2010), Probisa UMA Pizarra Málaga (2010/11), Unicaja Almería (2011-2013), CV 7 Islas Vecindario Gran Canaria (2015/16), FC Barcelona (2013-2015 y 2016/17) -Palmarés. Subcampeón de España cadete con la selección andaluza en 2009. Subcampeón de España y campeón de Andalucía juvenil con Unicaja Almería en 2012

«Ven el escudo»

«Te das cuenta de la magnitud de este club cuando llegas a un aeropuerto y la gente se queda parada al ver el escudo que tienes grabado en el chandal que llevas puesto», dice quien también valora el estar disfrutando de otros privilegios como la percepción de un salario «que da para vivir y ahorrar un poco» o el poder ser atendido por «unos servicios médicos que son formidables». Y todo, no lo olvida, pese a que el voleibol «es una de las modalidades que tienen consideración de amateur» en la escuadra culé.

«Aquí primero está el fútbol, que no se puede comparar con nada. Y después ya estarían otras secciones profesionales como son el balonmano, el baloncesto y el fútbol sala», desgrana quien tras un efímero paso por el Vecindario, el club con el que debutó en la élite (2015/16), tiene muy claro que debe pensar en el futuro y no precisamente porque los culé estén en riesgo de descenso. Son décimos y bajan los dos siguientes. «Tengo margen de crecimiento, pero también debo tener una opción laboral, porque esto un día se acabará. Por eso estudio ADE y Turismo», que es un doble grado que seguro que le abriría puertas en Motril. De una ciudad en la que no le importaría volver a asentarse. Y es que después de tanta vuelta volvería a sentirse «en casa».