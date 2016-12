Castro consiguió tumbar a Castro

«Fui un hombre muy callejero que andaba siempre metido en líos y no paraba de darle disgustos a mi familia y a mi mujer». Un tipo con «malas juntas» y descuidado con sus obligaciones paternales que «al verlo todo muy mal» incluso se llegó a plantear «cosas muy feas». Y lo cierto es que de eso no hace tanto... El albaicinero Felipe Castro, el mayor de los tres hijos del payo y la gitana que le trataron de inculcar valores tan apreciables como la libertad o la solidaridad, aún se estremece al recordar a ese alter ego auto destructivo que tuvo «por el mal camino» tras una adolescencia «confusa» que le legó la tentación por el «golfeo» alcanzada la mayoría de edad. Es más, se viene abajo al rescatar de la memoria a esa persona «agresiva» que fue sin medir las consecuencias. Pero a la que finalmente, y lo que es más importante, pudo tumbar tras salir en su socorro la disciplina deportiva que premia precisamente la capacidad de resistencia frente a la adversidad del golpeo ajeno. Y es que después de un combate existencial pactado a la distancia de poco más de un lustro, y en el que contó en la esquina con el apoyo de su amigo y entrenador Víctor Segura, dejó de ser un peleante «con muchos problemas» para acabar por convertirse, tras el previo paso por amateur, en uno de los cuatro púgiles profesionales que en la actualidad representan al boxeo granadino con cierta pujanza. Al punto incluso de que 2017 podría regalarle la oportunidad de competir por el título de los supergallos.

A saber -Nombre. Luis Felipe Castro González. -Fecha nacimiento y lugar. 18/08/1986, en Granada. -Peso. Supergallo, hasta 53,5 kilos. -Puesto ránking Boxrec. 14. -Serie. 3 (con 2 KOs) /3 (con 1) /0. Los triunfos fueron ante los rumanos Andrius Marius y Marian Roberto y el nicaragüense José Aguilar, y las derrotas frente al ecuatoriano Jefferson Vargas, el español Aritz Pardal y el danés Ali Mohamed.

Al echar la vista atrás, Felipe Castro tiene claro cómo llegó a convertirse en una antítesis de lo que es hoy. «Me arrimé a chavales que no me llevaban a nada bueno. Me juntaba con una pandilla con la que no paraba de hacer trastadas», dice un tanto atormentado porque al final «acabé por dejar el colegio» cuando estaba en el tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Y eso sí que fue su perdición. Y ya no sólo porque se descontrolara e incluso llegase a someterse al dictamen de algún juzgado, sino porque encima adquirió unos hábitos que hicieron presagiar lo peor. «Salía de casa por la mañana y ya no volvía hasta la noche. O, a lo mejor, hasta pasados unos días», dice quien así alimentó una bestia interior que ni siquiera pudo controlar de casado. Explica que «me perdí la infancia» de mis dos hijos mayores -un chico que le dio su mujer legítima y una cría fruto de otra relación- y eso es algo que tampoco se perdona.

Pero de lo que sí que comenzó a redimirse cuando a través de las redes sociales descubrió un nuevo camino. Una luz que terminaría por alumbrar su realidad actual. Y es que al reparar en unas fotos «en las que salía boxeando» quien hoy se trata de su particular consejero sentiría la llamada del deporte que le enseñó que «hay que ser constante y también respetuoso».

«Yo ya conocía a Víctor Segura de pequeño. Y cuando lo vi encima de un ring me dije que quería seguir su ejemplo», recuerda Castro como queriendo dar un portazo a aquel 2009 en que tocó fondo. Como queriéndose transportar a ese otro año 2015 en que adquirió la condición de profesional tras haber experimentado una transformación exponencial a todos los niveles. Ya no era esa persona que vomitaba con «agresividad» sus frustraciones, ni tampoco ese marido despreocupado del pan del que también come la segunda hija que le regaló su matrimonio, sino una persona «con el control de mi vida» que encima del cuadrilátero se fue moldeando como un púgil «escurridizo, astuto y valiente». Sobre todo valiente.

Título supergallos

«No le temo a nadie, me gustan los retos difíciles. Y sobre todo, pelear. Por eso voy donde me llaman», dice este que no le importa ser considerado un «jornalero del boxeo» porque en la bolsa de cada combate va el aporte con el que trata de equilibrar la economía doméstica familiar. No tiene más sustento que el que le ofrecen «la venta ambulante que realizo con mi esposa», o «las chapucillas de obra» que escasean cada vez más, por eso dice que «acepto cualquier oferta» para librar todo tipo de batallas. Aunque claro, sin descartar, que algún día le llegue la oportunidad «de vivir algo tan grande que pueda contar con orgullo a mis hijos». Y la verdad es que igual hasta tiene suerte. Porque lo cierto es que está en proyecto que en el transcurso del próximo año MGZ lo promueva como aspirante al título nacional -todo dependerá de su evolución- y así pueda dar también por bueno su flechazo por la disciplina. Dice que «ya sólo le temo a Dios» y con la experiencia acumulada no debe extrañar que afronte con gallardía cualquier circunstancia a la que le exponga la vida.