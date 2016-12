Con los Juegos en el punto de mira de su carabina

Victoria Padial ya ha participado en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su presencia en Vancouver 2010 y Sochi 2014 no ha saciado su apetito por estas magnas citas, por lo que ya tiene en su punto de mira la siguiente parada con la bandera de los cinco aros de colores. Será en 2018 en la localidad de Pyeongchang (Corea del Sur), donde confía en estar una alboloteña cuya ambición deportiva no ha disminuido un ápice, como está demostrando en esta nueva temporada de biatlón, una modalidad que combina el esquí de fondo con la puntería de acertar a unas dianas diminutas con una carabina en varias tandas de disparos.

La biatleta ha disfrutado de unos días en Granada junto a su familia, su apoyo fundamental en esta aventura que efectúa en solitario junto a su entrenador Álex Nappa, dado que es la única española que compite al más alto nivel en el panorama mundial. La granadina ha vuelto a simultanear este curso tanto la IBU Cup como la Copa del Mundo, estando el listón de este último campeonato muy por encima de las posibilidades de su limitado presupuesto. «Cada curso se invierte más y a poco más de un año de los Juegos Olímpicos todos los países cuentan con fondos ilimitados. Compran los materiales que quieren y hacen las concentraciones en nieve que necesitan. Nosotros no tenemos dinero para esa estrategia», reconoce la deportista nazarí.

Sin embargo, Padial no desfallece en su ánimo pues sabe que, pese a las diferencias económicas, puede plantar cara al resto de competidoras. «Siempre tengo la esperanza de lograr buenos resultados porque influyen muchos factores, desde aspectos técnicos a la preparación de los esquís o la mentalización en el tiro. Al tener menos medios, debemos juntar muchos detalles simultáneamente y eso sucede una vez cada mucho. A los demás les pasa más a menudo, pero se trata de un deporte abierto en el que suele haber sorpresas», explica.

En la IBU Cup, en cambio, el nivel de dificultad se suaviza y eso le ha permitido cuajar sus mejores resultados. En la estación austríaca de Obertilliach, la última prueba antes del parón navideño, Padial acabó en el puesto 33 en la carrera individual, así como en la posición 36 en el sprint. De este modo incrementó su casillero de puntos en el sendero que va a recorrer durante el próximo año y que desemboca en Pyeongchang.

Única española

«No es nada sencillo porque, por muy bien que lo haga, sólo puntúo yo y el ránking es por países. Es decir, aunque lo haga mejor que otras chicas, si hay dos o tres de una misma nacionalidad siempre estarán por delante de España», asevera. Los veintidós primeros países acudirán directamente a la localidad coreana en 2018, mientras que las cinco primeras biatletas que se queden a las puertas del corte recibirán la invitación a la prueba olímpica.

Padial se encuentra ahora mismo justo en el límite, en un puesto 27 que debe conservar o mejorar para hacer realidad su sueño de sus terceros Juegos. «Hay varias mujeres en mi misma situación, pero son más irregulares. Mis tiradas son más constantes y eso me beneficia para estar ahí arriba», manifiesta. La alboloteña añade que «conforme voy teniendo más carreras noto la mejora. Al entrenar sola es más difícil coger ritmo y este verano he esquiado muy poco por falta de medios». Ese hándicap lo va superando a base de pruebas y las buenas sensaciones en Obertilliach reafirman que esa es la línea a seguir. «Allí fallé dos tiros; de no haber errado podría haber estado en el top-15».

Padial asegura que «la campaña va dentro de lo esperado ante lo trabajado en pretemporada, por lo que estoy contenta con mis resultados». Mantener esa tendencia positiva permitirá rebasar con éxito una meta olímpica que se halla a doce meses vista de la granadina.