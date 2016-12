El Club Mulhacén da la bienvenida a la Navidad

Durante la tarde de ayer y como preámbulo a las vacaciones de Navidad, los chicos y chicas del Club de Hielo Mulhacén ofrecieron a papás, mamás, tíos y abuelos, una bonita gala en el pabellón donde cada día entrenan duro, en la que todos exhibieron sus mejores montajes. Una grada abarrotada y una pista por la que se sucedieron uno tras otro, los mejores ejercicios del año.

Supervisadas por las profesoras Anna Silanteva, Marta Cuní, Marina Fernández, Mara Rimaldi y Lucía López, los patinadores de categorías escuela y competición pasaron por el hielo para ejecutar coreografías individuales de artístico. Desfilaron: Alma Robles, José Carmona, Nayara Caro, Adriana Esteban, Adrián Jiménez, Lara Perdiguero, Isabel Faro, Mario Romera, Sara Cañete, Mamen Sánchez, Julia Esteban, Inma Martín, Claudia Esteban, Eva Jiménez e Ivy Rosales.

No faltó el equipo de sincronizado de Rhonda French, el Team Lynx, compuesto por Alicia Muñoz, Carmen Márquez, Elvira de Reyes, Isabel Alfaro, Julia Sevilla, María Luna del Caño, Noelia Blasco y Sonia López. Tampoco el de hockey hielo infantil, ofreciendo una exhibición cargada de fuerza, que acabó con un mini partido. Además, como club invitado, participó el Hielo Benalmádena, con ejercicios individuales muy cuidados y la coreografía grupal titulada 'Spring time'. También las escuelas de iniciación del Mulhacén se sumaron a los trabajos grupales con un rítmico 'Let me love you' o 'Come' un baile navideño con ocho renos y duendecillos, muy propio en estas fechas. Igualmente lo fue el villancico 'Joy to the world', muy aplaudido por un público.

Enorme fiesta

Como guinda de la cita, las 'profes' también se sumaron a la fiesta. Anna Silanteva regaló una demostración de la especialidad que la hizo viajar por toda Rusia a través de la danza sobre hielo. Con un tutú blanco, dibujó una bonita interpretación de El Lago de los Cisnes, que en el desarrollo se tornó muy rítmica y animada. Al más puro estilo de San Petersburgo. Marta Cuní eligió un elegante Aleluya ensalzado con saltos imposibles, para deleite de mayores y pequeñas que gritaban: «¡Esa es mi 'profe!», mientras la catalana brillaba en el hielo. También hubo tiempo para las sorpresas. Nayara Caro y Adrián Jiménez volvieron a enfundarse los patines para ofrecer un cuidado ejercicio de parejas mixtas, de preciosa factura. Y para terminar, todos; profesoras, jugadores, técnicos y patinadores, volvieron al hielo para recibir el aplauso del público. El club da la bienvenida a la Navidad y despide el 2016. Los primeros pasos, giros y bailes de unos patinadores que cada día, sorprenden más a sus incondicional club de fans.