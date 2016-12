El mayor 'rey de copas' granadino

Se llama Enrique de Haro Balao, tiene 47 años y para mayor orgullo del deporte granadino pasa por ser el auténtico 'rey de copas' del voleibol español. El motor que hace propulsar al equipo más laureado de la hoy conocida como Superliga masculina, por encima de otros clásicos como pueden ser el CV Teruel, el Cajasol Juvasa Canarias o el Ca'n Ventura Palma. Y es que desde 1993 este docente que paradójicamente se siente «un poco desconocido» en la tierra que lo vio nacer se trata del preparador físico del Unicaja de Almería, de todo un ejemplo de gestión y superación en las canchas con quien vivió en primera persona la consecución de los veintiocho títulos que jalonan su palmarés en el plano nacional. Y claro, así no debe extrañar que en su currículum personal resalten un par de méritos más que también quedan al alcance de pocos profesionales. Y es que a las órdenes del italiano Andrea Anastasi incluso llegó a estar integrado en el cuerpo técnico de la selección nacional para así poder conquistar un par de trofeos más, pero de ámbito continental. De modo que se mire por donde se mire no hay otro ejemplo igual como el de aquel que desarrolló su niñez y adolescencia entre el Camino de Ronda y la Avenida de la Constitución.

Camino

El camino que recorrió Enrique de Haro hasta integrarse en Unicaja y llegar a convertirse en once veces campeón de la Superliga, en diez de la Copa del Rey y en siete más de la Supercopa vino marcado principalmente por su elección formativa y los avatares que vivió hasta poder ganarse la vida con ella. «Estudié la carrera de Educación Física en Granada. Y tras terminarla en 1992 marché al Ferrol a realizar el servicio militar y comencé a prepararme oposiciones que aprobé en Almería», que es donde obtuvo una plaza como profesor en el instituto Cruz de Caravaca y al mismo par encontró el contacto necesario para engancharse al exitoso proyecto de voley creado en 1986.

«Mi cuñado, Jesús Carmona, estaba vinculado al Unicaja. Y gracias a él, y a que necesitaban a alguien de mi perfil, me pude incorporar», advierte sin complejos sobre el inicio de una trayectoria que desde entonces viene desarrollando de manera ininterrumpida. Y todo, por la concatenación de diversos factores que están influenciados por las excelsas habilidades que previamente había empezado a mostrar en el Universidad de Granada de la mano del fallecido Toño Santos.

«En Almería siempre he tenido la confianza de la directiva. Y eso motivó que cada vez que llegó un entrenador nuevo me diera la oportunidad de mostrar mi trabajo y de adaptarme a sus exigencias», dice quien tras complementar a siete técnicos ahora queda bajo el cargo del italiano Piero Molducci con la esperanza de seguir engalanando su carrera.

Subcampeón Champions

«Recientemente perdimos la Supercopa frente a Teruel (3-2). Pero tenemos un equipo que está diseñado para alcanzar las finales de las competiciones nacionales. De hecho, hemos llegado al parón liguero como líderes destacados e invictos a falta de dos partidos para concluir la primera vuelta», contextualiza quien también deposita sus ambiciones en la Copa del Rey «que disputaremos a mitad de temporada como cabezas de serie».

Carnet de identidad -Nombre. Enrique de Haro Balao. -Fecha nacimiento y lugar. 23/09/1969, en Granada. -Trayectoria. Universidad de Granada (1990-1992) y Unicaja Almería (1993-actualidad). -Títulos ganados con Unicaja. 11 Superligas (1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 200/2001 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2012/2013, 2014/2015 y 2015/2016), 10 Copas del Rey (1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2013/2014 y 2015/2016) y 7 Supercopas (1995/1996, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007, 2010/2011, 2011/2012, 2015/2016). -Títulos ganados con la selección. 1 Liga Europea y 1 Campeonato de Europa, en 2007.

Sin duda, otra satisfacción más para quien le cuesta elegir un momento único a lo largo de su trayectoria. «Han sido muchos -introduce- pero si me tuviese que quedar con uno sería con la final de la Champions disputada en 1998 frente al Casa Modena Unibon de Italia. Porque aunque perdimos, por el presupuesto que teníamos fue como presentar batalla a un gigante», rememora De Haro con el deseo de que Unicaja vuelva a fortalecerse y así cierre el paréntesis que en mayo de 2012 abrió a consecuencia de la crisis económica y al objeto de renunciar a competir en el Viejo Continente. De ser así, podría refrescar otra etapa gratificante de carácter internacional que le remite a mediados de la década pasada y se desarrolló por espacio de dos años. «En 2006 me convertí en el preparador físico de la selección española. Y aquello me permitió formar parte del equipo que en 2007 se convirtió en campeón de Europa frente a la mismísima Rusia y también de la Liga Europea en Portimão frente a Portugal».

Un doblete en toda regla que le permitió refrendar las excelentes condiciones técnicas del jugador al que cita cuando se trata de repasar «entre los numerosos» con talento que estuvieron bajo sus órdenes. «Con Rafa Pascual -el considerado mejor voleibolista español de todos los tiempos- ya había tenido la oportunidad de estar en Unicaja (1992/93). Y la verdad es que era un número uno».

Así recuerda también al madrileño quien considera «una lástima» que Granada no esté representada por un equipo de élite debido a «falta de inversión privada» o al «debilitamiento» del propio CD Universidad, que es con el que se deshace en elogios y seguro que hubiera querido reencontrar. «Tenía un proyecto masculino muy interesante. De ahí salieron jugadores de mucha calidad como pueden ser Guille Hernán o Pablo Nogal»· refresca este, que se siente ya «mitad granadino, mitad almeriense» . Que es algo en lo que seguro que también influye que esté esparciendo su enormes conocimientos en las aulas de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ciudad vecina.