Team Lynx, armonía sobre un lienzo de hielo

Un buen ejercicio de 'sincro' se arma dibujando figuras sobre el hielo tales como líneas, ruedas o bloques que se ejecutan y se diluyen en un segundo con idéntica armonía. Las patinadoras, y cada día más patinadores, se deslizan sutilmente al compás de la música utilizando toda la pista con movimientos ejecutados por un equipo de entre ocho y dieciséis miembros con máxima coordinación.

Mover el cuerpo de forma que las cuchillas del patín nos recuerde al trazo del pincel sobre un lienzo en blanco parece casi imposible para quien no se ha enfundado los patines más allá de para dar un paseo sobre el hielo. Pero dicen estas chicas que con dedicación y práctica es posible conseguir cualquier cosa. Todo es ponerse.

Ellas son mayoría de momento, aunque las puertas de esta disciplina del patinaje artístico están abiertas también a los chicos, que poco a poco se van sumando. Un buen ejercicio de patinaje artístico sincronizado se resuelve en un ejercicio de cuatro minutos pero, para prepararlo, hacen falta horas y horas de entrenamiento.

Rhonda French es la entrenadora del Team Lynx, equipo que nació hace algunos años en Granada utilizando patines de ruedas en línea, suspirando porque algún día el hielo se instalase en la ciudad. Así ha sido y desde hace algunos meses las chicas han cambiado las ruedas por el filo al fin.

Una opción ideal

El patinaje sincronizado se advierte como la opción ideal para quienes no quieren enfrentarse a la soledad del patinaje artístico convencional o para quienes han empezado algo más tarde en el deporte del hielo. Aquí, el trabajo en equipo es fundamental. Las Lynx se reúnen cada fin de semana en el Pabellón Mulhacén para trabajar sus rutinas y lo hacen atendiendo fielmente a los consejos de French.

Ella es canadiense de nacimiento, aunque se instaló en Granada hace ya algunos años. Patinadora contrastada, ahora se dedica a contagiar su pasión por el sincronizado a un grupo de ocho chicas repartidas en dos equipos, uno de categoría júnior y otro senior.

Imparte sus clases en inglés porque, dice, así las chicas se acostumbran a la nomenclatura natural de los elementos de este deporte. Sus alumnas «disfrutan patinando mientras que aprenden a trabar en equipo», explica «realizan casi todos los movimientos del patinaje artístico normal y mientras tanto este deporte les enseña disciplina, organización con una misma y con tus compañeras, así como autoestima porque es la propia patinadora la que se da cuenta de lo que va avanzando con su trabajo», refiere la entrenadora.

Los papás y las mamás aplauden el esfuerzo en cada entrenamiento. Y ellas están encantadas. El Team Lynx está compuesto por Alicia Muñoz, Carmen Márquez, Elvira de Reyes, Isabel Alfaro, Julia Sevilla, María Luna del Caño, Noelia Blasco y Sonia López.

Entrenan cada sábado y cada domingo en la instalación de la Torre de la Pólvora de 8 a 10 de la mañana y las inscripciones para ser una Lynx se encuentran abiertas. Hay un sitio para todas. Para quien necesita aprender los movimientos básicos y para las más avezadas con los patines, ya que la idea es formar equipos de hasta dieciséis patinadoras para acudir a torneos de ámbito nacional.

«Hay días que las chicas que vienen el sábado me piden volver el domingo porque me dicen que entrando por la mañana oxigenan su mente desde bien temprano para afrontar mejor el fin de semana y poder estudiar o dedicarlo a la familia», asevera Rhonda.

No es para menos. Porque para aprender una rutina no sólo debes patinar, sino que también aprender cada paso, cada movimiento al compás de la música y al mismo ritmo que tus compañeras. Todos los filos, todos los giros y todas a una. No hay secretos. Por eso, Rhonda French insiste durante la sesión en la sincronización entre patinadoras; todas entran al hielo y saludan a la vez antes y después del montaje. «Cada una tenéis que ser exactamente igual que vuestra compañera», les dice desde la barrera.

Gala de Navidad

Para aprender sobre todas las disciplinas del patinaje artístico, también sincronizado, existe una buena oportunidad este próximo viernes en el Pabellón Mulhacén. Los diferentes equipos de Granada han organizado una bonita Gala de Navidad, con exhibiciones que darán comienzo a partir de las 16:00 con duración de entre una y dos horas.

Los equipos han preparado sus ejercicios con todo el cariño y la dedicación que le han puesto durante toda la temporada para presentarlos al público y que así, sean muchos más patinadores quienes se animen a formar parte de ellos. La relación del hielo con Granada no ha hecho más que empezar. Y parece que ha comenzado a escribirse una bonita historia.