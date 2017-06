El auditor nacido del desencanto

«Tenía una carrera profesional que podía haber alargado un poco más, pero no estaba convencido de que hubiera podido ganarme la vida como gran figura de baloncesto. Y me empecé a plantear qué iba ser de mí en el futuro». El del barcelonés Jorge Sanjuán (29/08/1973) fue otro de los casos singulares que de manera diferida se registraron en la plantilla con la que el CB Granada debutó en la Liga Endesa, hace justamente ahora veinte temporadas. Llegado procedente del Cáceres, que es con quien realmente se estrenó en la elite, formó parte del elenco con el que el génesis del 'Cebé', recordado por el patrocinio de Spar, clausuró la campaña 1995/96 obteniendo el campeonato de la EBA. Y tras la operación de compra de los derechos federativos al también extinto CB Salamanca, se mantuvo en la entonces refundada entidad nazarí en el ejercicio hoy conmemorado (1996/97) y también en el siguiente (1997/98).

Pero a su término la inactividad acumulada le abocaría a tomar una decisión de la que dice que «no me arrepiento», ahora que echa la vista atrás: «con 25 años pensé que era buen momento para dejarlo». Y el caso es que de su estado de desencanto nació el auditor que lleva casi dos décadas ejerciendo junto a su hermano en Abauding, una firma multidisciplinar de servicios profesionales que está situada en pleno corazón de la Ciudad Condal y que supo soportar bien los horrores de la crisis. «Por fortuna, todo nos va bien ya que tenemos una buena cartera de clientes», aporta.

Balance positivo

Al hacer balance de su paso por la capital de la Alhambra, aquel que se formara en las bases del FC Barcelona señala que los recuerdos «son muy buenos». Especialmente, los referentes a aquel curso inicial en el que formó con el Club Asociación Baloncesto Granada para acabar «disputando un gran número de minutos». Rescata que bajo la batuta del cordobés Antonio Gómez Nieto «se creó un colectivo de jugadores que veníamos de sitios muy diferentes» y del que terminaría «cuajando un gran grupo humano». Y esa fue precisamente «la clave» de que «obtuviésemos muy buenos resultados», concretados en una tercera plaza en la conferencia sur, una primera en el grupo B de la segunda ronda y en el triunfo definitivo en la fase final a ocho de Lugo.

Ahora bien, cuando Sanjuán se refiere a los dos siguientes ejercicios lo hace con la sensación de que «todo fue a peor». En el 1996/97, refresca, «se crearon unas expectativas que finalmente no se pudieron cumplir». Y todo, después de que «la apuesta del club fuera un poco desconcertante» -nunca acabó de comprender que sólo renovaran él, Miguel Rivera, Alfredo Fabón y Rafa Talaverón- y se apostara por profesionales que «ya habían vivido su momento álgido». Además, que el leonés José Alberto Pesquera «realizase pocas rotaciones», tampoco cree que ayudara en exceso porque «estuvieran bien o mal jugadores como Frankie King, Richard Scott y Wayne Tinkle disputaban todos los minutos». «No había equipo, sino muchas individualidades -agrega- y eso se reflejó en los resultados», finalmente redondeados con una décima tercera plaza en la ACB y la eliminación en dieciseisavos de final en la Copa Korac, a manos del Banco de Roma. Pero es que la suma de aquello, que es algo que «me resultó decepcionante», percibe que se multiplicó por dos en el curso previo a su retirada.

Así, Sanjuán dice que «la temporada siguiente fue más complicada aún a todos los niveles». En el colectivo, porque «vimos que poco a poco se iba acercando el final, que no ganábamos partidos y que iba a ser complicado el no bajar». Y en el individual, porque «tampoco es que estuviera jugando mucho». Que es algo que comenzó a cambiar cuando «volvió Gómez Nieto» en sustitución del barcelonés Pedro Martínez, lo que supuso también que «mejoráramos la dinámica», el plantel eludiera de manera directa el descenso,

Una familia numerosa y el contacto con la ciudad de Granada Sanjuán tiene estabilizada su vida después de alguna circunstancia azarosa. Se separó de la mujer que le hizo padre de una niña de diez años y estableció otra relación de la que nació un hijo de dos, aunque la familia se completa con los tres pequeños que su actual pareja ya tenía. Además, echa mucho de menos Granada, ciudad que visitó en agosto y en la que mantiene contacto con Rafael de la Fuente 'Fali', ex delegado del 'Cebé'.

ocupando la décimo sexta plaza de la tabla, y finalmente le diera esquinazo en el quinto partido de la eliminatoria por la permanencia ante el Ciudad de Huelva. «Tuvimos la suerte de que en el último segundo John Williams anotara la canasta definitiva -para la victoria por 83-81-. Aún la recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Así pudimos liberar toda la tensión», explica quien acabaría adoptando una determinación definitiva una vez que comprobó que no se le ofrecía la renovación.

«Tuve la posibilidad de irme fuera de España. Hubo opciones para ir a Portugal o a Italia. Pero no me convencía ir saltando de un sitio a otro. No quería estar de flor en flor», recuerda. Y así no es de extrañar que «me replanteara mi carrera, decidiera dejarlo» y también acabar en Barcelona «la licenciatura en Empresariales que estaba estudiando». Que es algo que «me costó muchísimo» porque «me encanta el baloncesto», «tenía la oportunidad de hacer lo que me gustaba» y hasta entonces era alguien que «desde joven había ganado un buen dinero», pero que supuso un punto de inflexión. Porque lo cierto es que terminaría ampliando su formación realizando Administración y Dirección de Empresas y un máster en Auditoría que le permitieron integrarse en el despacho que creó su hermano en 1997. Y todo, con la sensación de que «el planteamiento que hice fue acertado».

«Si no hubiera hecho aquello no disfrutaría en la actualidad de lo que tengo. Fue un pasito atrás para crecer profesionalmente», zanja.