El alero alto del Covirán se llama Eloy Almazán

El Covirán ha arrastrado durante esta última temporada una carencia en su plantilla que, a la postre, le ha costado más de una derrota. La confirmación de la grave lesión de Berni Castillo a una semana del arranque liguero propició la llegada de Adrian Bowie. El escolta de Maryland proporcionó desequilibrio a base de penetraciones y acciones de uno contra uno, pero no subsanó la ausencia de un 'tres' alto en el cuadro rojinegro. Esa carencia, reconocida por el técnico Pablo Pin en la entrevista concedida a IDEAL, nunca llegó a enmendarse por completo. Ni siquiera con la llegada de Lafuente en los 'play offs', pues su perfil es más defensivo.

Una vez finalizada la campaña, la dirección deportiva encabezada por Pin ya está manos a la obra en la confección del equipo para la próxima temporada y reforzar ese puesto de '3' con alguien de garantías se ha convertido en una de las prioridades para la entidad nazarí.

El elegido para esa posición no es otro que Eloy Almazán, jugador granadino de 33 años que ha permanecido los últimos seis cursos en Melilla (LEB Oro). El mayor de los hermanos Almazán -ha compartido vestuario con Pablo en el club norteafricano- es un viejo anhelo del Covirán, que ya ha intentado con anterioridad su contratación.

Sus lazos con la ciudad y el hecho de que se ejercite en verano en el pabellón Veleta con los integrantes de la Fundación CB Granada acentúan el interés por un jugador de contrastada calidad y que daría un fuerte impulso a los nazaríes en su afán por ascender a Oro. El año pasado ya estuvo muy cerca de atarlo, pero el alero renovó finalmente con Melilla, del que ha sido capitán e ídolo de la afición azulina.

Ahora la historia cambia, pues el propio alero ha emitido un comunicado en el que anuncia su adiós de la ciudad autónoma. «La razón por la que he decidido abandonar el club es porque soy una persona ambiciosa y busco nuevos proyectos que me ilusionen», afirma Almazán. El jugador añade que «después del ascenso no consumado a ACB, las ganas e ilusión para continuar otro año más no son las mismas».

Durante estos seis años en LEB Oro con Melilla, Eloy ha completado 196 partidos. Durante sus dos primeros años allí, con Gonzalo García al frente del equipo, apenas gozó de diez minutos de media en pista. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Alejandro Alcoba, entrenador con el que el mayor de los Almazán ofreció su mejor versión.

Esta última campaña no ha sido fácil para el alero, al que una lesión de rodilla le ha lastrado desde pretemporada. Ese condicionante ha afectado a sus números, discretos tanto en la fase regular (5'3 puntos y 2'7 rebotes) como en 'play offs' (4'7 y 3). En ellos Melilla cayó en cuartos ante Burgos, quien a la postre obtuvo la plaza en la élite.

Una vez con la carta de libertad, el granadino no tardará en anunciar su próximo destino baloncestístico. Desde el club rojinegro se guarda hermetismo con respecto a este asunto, pero fuentes cercanas aseguran que ya está apalabrado para que Eloy sea el próximo año el alero alto del Covirán.