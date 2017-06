Pablo Aguilar, el gran laureado de Granada

Tal y como se esperaba el ala-pívot Pablo Aguilar se convirtió en el jugador de baloncesto más destacado de entre el total de cinco que representaron a Granada en las elites durante la temporada 2016/17. El internacional absoluto que se formase en las secciones inferiores del mismísimo Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa con el Herbalife Gran Canaria, conjunto de la Liga Endesa con el que se comprometió en julio de 2015 por dos campañas.

Así, el que también llegara a ser profesional del extinto 'Cebé' se convirtió en el gran laureado de la ciudad frente al escolta Manu Rodríguez, que disfrutó la 'machada' de alcanzar con Unión Financiera de Oviedo las semifinales de la LEB Oro tras proclamarse campeón de la Copa Princesa, o de los aleros Pablo y Eloy Almazán y el 'tres-cuatro' Héctor Manzano, que cayeron en cuartos con Melilla pese a que tenían planteamientos de repetir la gesta del pasado 28 de mayo de 2016 y así poder ascender a la antes conocida como Liga ACB. El balance que cabe realizar desvela igualmente que no todos ellos gozaron de papeles representativos en sus respectivos equipos.

Por ejemplo, Aguilar (09/02/1989) arrancó la temporada renqueante, después de que le fuese intervenida en Madrid la rotura parcial del ligamento anular del carpo en la muñeca derecha que influyó poderosamente para que no pudiese representar a España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Aún así, este pasado 24 de septiembre pudo conseguir el que fue su cuarto título en condición de sénior y a nivel de clubes en compañía de otro viejo conocido de la afición nazarí: el también ex del CB Granada Richard Hendrix. Aunque fuese de manera testimonial, Aguilar participó en la consecución de la XVII edición de la Supercopa, tras la victoria lograda por los insulares por 79-59 ante el Barcelona Lassa en el Fernando Bruesa Arena de Vitoria. Este primer gran trofeo obtenido por la entidad amarilla le hizo ganar mucha moral de cara a los dos torneos que disputó, al margen del principal doméstico. En la Copa del Rey, también celebrada en el pabellón multiusos vasco, Aguilar no pudo pasar de cuartos, que es donde el Valencia Basket (88-72) se erigió en verdugo del Herbalife el 17 de febrero. En la Eurocup, Aguilar fue pieza importante para que los del ciudadrealeño Luis Casimiro alcanzasen la misma altura, siendo ajusticiados por el Hapoel Jerusalén de Israel el 3 de marzo después de perder por 79-85 el segundo partido de una serie también iniciada con derrota (87-67), a la que se llegó una vez que los españoles saldaran como campeones la fase de grupos inicial y en calidad de segundos el formato también de liguilla del Top 16 posterior.

Finalmente, en cuartos de final se dio por concluida la aventura de Aguilar en la Liga Endesa. El Herbalife acabó séptimo la competición regular con una serie de 21 victorias -igualando récord histórico del curso anterior- y 11 derrotas. Pero en la primera ronda por el título no pudo con el Baskonia, que con un triunfo por 73-71 el 28 de mayo resolvió con 2-1 a su favor la serie en la que los canarios ganaron el segundo choque (79-94) tras perder el primero (71-59). En total, Aguilar llegó a disputar 33 partidos, con medias de 18,22 minutos de juego, 8,53 puntos, 4,12 rebotes, 0,43 tapones y 10,93 de valoración. Números, en definitiva, que hacen que el Gran Canaria lo quiera renovar.

Al menos en términos colectivos el curso también dejó un regusto positivo para Manu Rodríguez (17/08/1991), quien en su estreno en el Unión Financiera de Oviedo se proclamó campeón de la Copa Princesa. El éxito se consumó el 27 de enero en el Polideportivo de Pumarín tras victoria ante San Pablo Inmobiliaria Burgos (80-77), en lo que fue el preámbulo de una gran actuación conjunta. Los asturianos volvieron a acabar la competición regular de la Liga LEB Oro en la cuarta plaza (22 triunfos, 12 derrotas) e incluso en los cuartos de final por el ascenso pasaron por encima de Ourense Provincia Termal (3-1). Eso sí, las ambiciones de Rodríguez se vieron frustradas el 28 de mayo, cuando el Quesos Cerrato Palencia eliminaba en semifinales a los ovetenses al vencer por 86-71 el cuarto partido de una serie resuelta con 1-3 en contra. En el total, de los 42 partidos oficiales que jugó el escolta promedió 20,47 minutos, 7,5 puntos, 1,8 rebotes y 4,9 de valoración.

Tres en el CB Melilla

En el plano grupal no pudo ser tan brillante el concurso de los hermanos Almazán -Eloy (11/10/1984) y Pablo (15/01/1989)-, o de Héctor Manzano (08/08/1980), en el CB Melilla, donde cumplieron respectivamente la sexta, la segunda y la quinta temporada respectivamente. La formación norteafricana no estuvo al nivel del ejercicio anterior, en el que consiguió ascender a la Liga Endesa. Así el cuadro blanquillo finalmente pasó de la segunda a la séptima posición en el campeonato regular y cayó en cuartos de final el 12 de abril ante San Pedro Inmobiliaria Burgos (derrota por 76-91 que se vinieron a unir a las ya cosechadas por 79-78 y 82-76). De entre todos ellos, el que más brilló fue Pablo, con presencia en 31 partidos en los que promedió 23,27 minutos, 8,2 puntos, 3,9 rebotes y 10,3 valoración, firmando su hermano mayor, en el mismo número de encuentros, 17,11 minutos, 5,2 unidades, 2,7 rebotes y 4,7 créditos de valoración.

Entretanto, el barcelonés de adopción motrileña Héctor Manzano disfrutó de una media de 21,31 minutos en los 36 choques en los que tomó parte, que aprovechó para conseguir 8,1 puntos, 4 capturas y 8,2 de valoración. Como Rodríguez en Oviedo, los tres representantes de Granada en Melilla cumplieron contrato.