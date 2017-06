La Fundación CB Granada retira los primeros dorsales de la historia nazarí

El Covirán Granada está dispuesto a engrandecer el hueco en los anales del baloncesto granadino y para ello efectuará acciones nunca antes vistas por estas tierras y que, sin duda, engrandecen su legado. A partir de la próxima campaña, del techo del Palacio colgarán dos camisetas muy especiales. Una de ellas llevará el 8. La otra el 18. Ambas pertenecen a jugadores que este año han defendido esta elástica con el primer equipo nazarí en LEB Plata. Se trata de una iniciativa más en pos de rendir homenaje a las figuras de Pablo García y Jesús Fernández. Aunque el 'americano de Villena' podría considerar que es un tributo doble -portó el '8' durante sus periplos con el desaparecido 'Cebé'-, lo cierto es que el ala-pívot ha llevado siempre el 18 en esta etapa con la Fundación (91 encuentros en tres campañas).

El hecho de no querer arrebatarle ese dorsal al capitán -cinco años y 112 partidos a sus espaldas- propició que le añadiera un uno al principio de su número. Eso sí, el aficionado más veterano recordará mejor las andanzas de Fernández con un único dígito a su espalda. No en vano, fueron 235 compromisos oficiales repartidos durante siete temporadas con ese mítico dorsal.

La esencia de estos dos jugadores, que anunciaron su retirada tras la eliminación en el quinto partido de semifinales contra Zornotza, presidirá así todos los partidos y demás eventos que se desarrollen en la instalación municipal del Zaidín. La idea de este homenaje ha emanado del club rojinegro, quien ha obtenido el visto bueno del Ayuntamiento -dueño del pabellón- para llevarlo a cabo. La intención es que se cuelguen ambas camisetas ya en la próxima campaña, antes de que empiece la competición oficial.

De esta forma, el 8 y el 18 serán los primeros dorsales que se retirarán en la historia del baloncesto nazarí. Hace unos años se comunicó que se iba a jubilar el '5' en honor a Dani Romero, capitán del extinto 'Cebé' durante varias temporadas, incluida la del ascenso a la élite contra Zaragoza. Sin embargo, nunca se llevó a cabo. Al escolta -que participó en 183 partidos como granadinista- se le entregó la insignia de oro en 2009, pero renunció a que se apartara su dorsal.

El rechazo de Dani Romero

El malagueño, dolido por ver que no contaban con él pese a considerar que se había merecido la renovación, agradeció del detalle pero rehusó al pensar que eso era propio de jugadores que colgaban las zapatillas. Él siguió jugando un par de años en LEB, con las filas del Axarquía, filial de Unicaja, por lo que los jugadores nazaríes pudieron seguir llevando en teoría el cinco en su camiseta. Aun así, pasaron varios años antes de que saltase a la cancha un integrante del 'Cebé' con ese dorsal que se creía reservado.

Los jóvenes Nico de los Santos y Orlando Camín los lucieron de manera oficial en partidos en los que fueron convocados pero no pisaron el parquet. Quien sí lo hizo fue Mark Payne en un amistoso veraniego previo a la temporada 2011/12. El escolta estadounidense no pudo ser inscrito luego y terminó marchándose, pero no sin antes corroborar que el '5' no estaba vetado.

Los que sí lo estarán a partir de la próxima campaña serán el ocho y el dieciocho, en honor a dos de los artífices del crecimiento de la Fundación y del resurgir de la fiebre por el baloncesto en Granada.