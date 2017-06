«Pensar en el futuro hace olvidar el sabor agridulce de este año»

La eliminación en el quinto partido de la semifinal fue un desenlace que nadie en Granada imaginó que pudiera suceder. Sin embargo, Zornotza lo hizo posible y frustró el anhelo del proyecto dirigido en la pista por Pablo Pin. El entrenador digiere desde entonces la que es su primera decepción al frente del equipo, analizando los aciertos y errores de una temporada con tal de no errar en la planificación del próximo curso.

En una misma temporada ha llegado la Copa LEB y la eliminación en semifinales. ¿A qué le da más peso a la hora de hacer balance?

Creo que podemos decir que hemos hecho una buena temporada. Perder en casa en el quinto partido de la semifinal supone una decepción, pero debemos tener visión de conjunto. No sólo por ganar la Copa, sino por el ambiente creado en torno al equipo, la asistencia al Palacio... Hay muchas más cosas positivas que negativas.

¿Qué falló para no llevarse ese quinto encuentro ante Zornotza con seis mil personas detrás?

Hubo dos momentos en los que pudimos matar el partido y no lo hicimos. Antes del descanso íbamos diez puntos arriba y Orellano, que no es nada tirador, mete cinco puntos seguidos. Después, la salida del descanso no fue la mejor. En una situación de partido igualado, ellos metieron varios tiros complicados con De la Rúa e Iriarte, que en la final ha promediado -3 de valoración. La dinámica cambió, se vieron arriba y nosotros no tuvimos suerte al fallar un par de bandejas claras.

Este curso se ha visto que el equipo a veces pensaba en el siguiente partido en lugar de en el actual. ¿Se tenía la mente en la final antes que en ese quinto duelo?

Dentro del equipo no, pero sí notaba que la sensación era que en Granada no se nos podía escapar la victoria. El deporte nos enseñó, una vez más, que te equivocas cada vez que piensas en el futuro o que no le das la importancia necesaria a esas ventajas en el marcador por estar jugando en casa. Ahí erramos.

Con el factor cancha y ya en 'play offs', decir que nunca pensó seriamente en el ascenso sería mentir.

Es cierto que cuando pasamos contra Navarra, viendo que Alicante y Cambados cayeron a las primeras de cambio, piensas que el camino se ha abierto un poco. Pensé en esa posibilidad, pero ningún equipo se mete en semifinales siendo 'normalito'. La clave fue el segundo partido aquí, en el que empezamos mal y luego tuvimos opciones de ganar. Se nos hizo la serie más complicada de lo que podría haber sido.

¿Cómo lleva esta decepción, por aquello de ser la primera?

El presidente Óscar (Fernández-Arenas) me decía eso, que alguna vez tenía que llegar. Este año no es que no hayamos cumplido, pero sí nos queda un sabor agridulce. Cuando acabó el partido con Zornotza desconecté durante una semana. No quería saber nada de baloncesto. Pero después, ante la insistencia de Óscar, nos pusimos a pensar en el futuro. Eso nos hace olvidar los malos sabores y averiguar cómo corregir los errores cometidos.

El entrenador siempre está bajo sospecha. ¿Estos días ha recibido más apoyos o críticas?

Ha habido de todo. Siento que la gente del baloncesto en Granada sí está conmigo. Mensajes de entrenadores como Quique Gutiérrez, Sergio Valdeolmillos, gente de cantera, exjugadores... Ellos tienen la visión de lo difícil que es hacer crecer un equipo y valora la trayectoria de este año como positiva. Con respecto a las críticas son inevitables, no le puedes gustar a todo el mundo. Las que son constructivas las usas para mejorar; a las destructivas no les hago caso directamente.

¿En qué se ha acertado durante esta temporada?

Hemos traído jugadores importantes como De Cobos y Bortolussi, que han venido muy bien y que pueden estar varios años aquí, identificados con el proyecto. La vuelta de Corts nos da futuro, pues es un buen jugador y de la casa. A toro pasado creo que nuestra forma de jugar engancha más a la gente que jugando a sesenta puntos. De esa forma, con la calidad que teníamos, puede que hubiésemos ganado algún partido más pero habría sido aburrido. Lo que necesitamos ahora como club es aficionar a la gente. Creo que la nuestra es la mejor manera de hacerlo y seguiremos con esa apuesta.

¿Y en qué se ha fallado?

En algunos momentos hemos pensado que éramos superiores a los demás. Perdimos partidos muy tontos que al final hemos echado de menos. León, Zamora... No los afrontamos como debía hacerlo un equipo que quería estar arriba. Ahora lo piensas y eso nos ha costado el ascenso directo, por el que estuvimos bien colocados mucho tiempo.

Las lesiones de 'Ferfer' y Berni obligaron a hacer cambios a una semana de empezar, y después también ha condicionado el estado de Iván Martínez.

Fueron momentos complicados al tener que cambiar el equipo. Más que acierto o error, fue una circunstancia que se ha dado. Teníamos una plantilla competitiva pero con la estructura cambiada. He echado de menos un alero alto que rebotee y pueda defender a hombres grandes, lo que hacía Berni (Castillo). Todos estamos muy contentos con Bowie, al que los rivales alaban pero que podía haber fichado por cualquiera, pues a una semana del arranque estaba sin equipo. Nosotros cambiamos un alero por un '2' pequeño y nos ha faltado ese '3' alto. Por 'Ferfer' vino De Lattibeaudiere, que es muy fuerte físicamente pero no es un '4' abierto. Muchos adversarios se han cerrado y no ha encontrado huecos. Luego tuvimos lo de Iván (Martínez) y nos ha faltado su generación de juego en semifinales. Bowie es un penetrador y ante pivots de 2'10 le cuesta. Iván es más completo y puede tirar de fuera. Con Lafuente logramos el punto defensivo, pero perdimos por el otro sitio y eso se ha notado.

¿Qué planteamiento de futuro hay sobre Iván Martínez?

Habrá que verlo entre todos, aún está recuperándose. Es un jugador muy bueno, pero no lo hemos tenido en estos dos años por las lesiones en el pie, la rotura de fibras, el hombro... Hay que estudiarlo.

En los aleros se apunta a revolución. Milekovic no ha cuajado y Almeida terminó sin jugar.

Almeida ha estado bien en general, pero al final nos ha faltado que diera más esfuerzo en defensa. En los 'play offs' tiene que apretar todo el mundo y no puedes permitirte fallos. Para frenar a Cadot debes estar siempre al 100% o vas a jugar menos... O directamente no jugar. Con respecto a Milekovic le afectó mucho su lesión. Se puso mucha presión y en realidad es mejor jugador de lo que se ve en la pista, pero es poco llamativo y eso ha ido en su contra. Además, es generoso y no ha tomado muchos tiros. Una pena porque es trabajador y muy honrado. Si sigue o no es algo que tenemos que valorar más adelante.

De Uta se esperaba cierta irregularidad por su juventud, pero quizá no tanta.

El mensaje que le he intentado transmitir es que las cosas salen de él. No es que el entrenador me dé minutos o que mis compañeros me la pasen. Cuando él ha puesto todo de su parte ha desnivelado la balanza, como hizo en la Copa. Pero ha sido poco constante a la hora de dar un punto más de intensidad o energía. Esforzarse cada día es la cultura del club y a él le ha faltado esa constancia. Puede que sea por su juventud o por ser su primer año fuera de Málaga, porque condiciones tiene de sobra.

La explosión de Corts ha sido una de las grandes alegrías, confirmada luego por la selección sub 20.

Carlos se empeñó en querer hacerlo bien por estar en casa y estar otro año aquí va a darle regularidad, que es el paso que le falta. Las estadísticas no son justas con él porque ahí no destaca, pero nos ha dado muchos partidos buenos, y sobre todo frescura en el puesto de base. Tiene un futuro prometedor y no hay nada que reprocharle de este año.

'Carlinhos' y 'Borto' son dos garantías en la cancha.

Carlos ha tenido una temporada muy difícil con situaciones personales complicadas, aunque no ha sido el único. Ha demostrado madurez e inteligencia y en 'play offs' dio un paso al frente en liderazgo. Ahora mismo es un jugador que resulta casi imposible encontrar en LEB Plata y me extraña que no esté más arriba. Bortolussi ha tenido momentos muy buenos y otros más irregulares. Eso también entra en mi parcela para hacerle rendir más. No hemos sabido sacarle todo lo que tiene, pero es un jugador que se parte la cara y ese es el perfil que se necesita para crecer.

¿Cómo se sustituye a los retirados Pablo García y Jesús Fernández? No sólo en la pista, sino también en el vestuario.

A nivel deportivo es cuestión de buscar otros jugadores. Tiradores sí hay, pero es complicado hallar a un jugador de la calidad de Jesús Fernández. Quizá cambiemos el perfil del jugador para no buscar tanto el balón interior como este año. Sustituirles en el vestuario ya es más complicado, pero han dejado unas buenas raíces. Los jugadores de estos años han visto lo que debe hacer un capitán, y cuando se van unos líderes siempre aparecen otros.

Fernández dijo que la ventaja es que ahora tendrá una plantilla sin limitaciones para entrenar.

Todo tiene su parte buena y mala. A los dos les debo muchísimo y soy consciente de que estamos aquí por su 'culpa'. Hubo momentos complicados para encajar sesiones, hacer entender a sus compañeros que ellos sí tienen que entrenar por la mañana aunque haya gente que no venga, limitar la táctica por la tarde para que estén todos... Hay que seguir dando pasos para profesionalizar el club y ahora habrá una plantilla totalmente disponible.

¿Tiene ya pensado el equipo del próximo curso?

Me gustan muchísimos jugadores, pero aún es muy pronto. Tenemos claro que en una Liga con un partido por semana podemos irnos a una rotación más corta, nueve jugadores en lugar de once, y meter así a gente de la casa como Germán Martínez, que se lo ha merecido. De ese modo repartiremos el presupuesto de otra manera y podremos fichar a jugadores que nos den un plus.

Tras su buena campaña, será complicado retener a Bowie.

Sí, su idea es jugar en una segunda categoría de cualquier país. Ya estuvo en Alemania y quiere probarse. Se ha integrado y nos encantaría que siguiera, pero su intención es estar más arriba y condiciones tiene.

¿Se le va a ofrecer la renovación a De Lattibeaudiere?

Eso se verá en función de cómo vayamos haciendo la plantilla. Tiene unas capacidades tremendas y hemos disfrutado viéndole jugar, pero es irregular. Un día te hace 42 y otro cero. La media es 21, pero prefiero a alguien que me haga dos veces 21. Es un jugador especial que, cuando conecta, cambia partidos. Si hay gente solvente a su alrededor puede darnos un plus, pero si tenemos muchos de ese perfil y coincide que ninguno está, al final la lías.

Si se repite el lema de que la próxima temporada toca crecer, ya sólo cabe lograr el ascenso.

Eso parece, pero no hay problema. Intentaremos dar un paso más aunque lo tenemos que tomar con tranquilidad. Nadie sube en septiembre ni en noviembre. Las cosas se consiguen con paciencia. Todos nos hemos quedado con esa espina y afrontaremos ese reto con ilusión.

Si en esta campaña notó la presión por subir, la próxima puede ser insoportable.

Entiendo que la gente quiera alegrías, pero ha de ser consciente de que esto no es cuestión de fichar y subir. Las cosas hay que construirlas y no es tan fácil como se piensa. Al ser de Granada te dicen por la calle lo del ascenso continuamente, pero prefiero tener la presión de lograr éxitos en mi ciudad que luchar en otro club por no descender.