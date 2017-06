«Siempre estaré ahí para el baloncesto de Granada»

Su modestia le impide aceptar el calificativo de leyenda, pero pocas palabras se adecuan mejor a un jugador que ha defendido la elástico de un club nazarí (CB Granada y Fundación) durante diez temporadas y que en esta tercera y última etapa ha sido santo y seña del cuadro rojinegro. Jesús Fernández (Villena, 1975) dice adiós a las canchas sin el broche soñado de un ascenso a LEB Oro. Sin embargo, ni siquiera ese inesperado revés hace sombra a la trayectoria de un ala-pívot al que se le apodó 'americano' por su elevado rendimiento y encandiló a miles de aficionados en la ciudad de la Alhambra, donde siempre se recordará su entrega, su dedicación, su saber estar y, cómo no, su reverso por la línea de fondo.

Tantos años diciendo que es el último, que va a colgar las zapatillas... Y ahora es de verdad.

Es una decisión bastante meditada, no es fruto de una calentura. Vine hace tres años para divertirme y lo hemos conseguido. Se ha hecho un equipo competitivo que ha crecido en todos los aspectos y estoy feliz de haber contribuido en eso, pero hay que decir basta algún día.

¿No hay opción de que el presidente vuelva a 'engañarle' y siga una temporada más?

No. El club tiene que dar un paso al frente y profesionalizar el equipo para que esté disponible en todo momento. Pablo (García) y yo hemos hecho un esfuerzo para estar siempre al 100%, pero al final trabajamos y el cuerpo está cansado. Ahora Pablo Pin tendrá la tranquilidad de disponer de toda la plantilla, tanto por la mañana como por la tarde, para trabajar todos los días.

La familia toma al fin la delantera en su vida.

Es el punto número uno en esta decisión. Mi mujer Yadira se merece un monumento. Dieciocho años conmigo sin un fin de semana libre. Mis hijos también lo han sufrido, porque les encanta verme jugar en el Palacio, pero al final tienen once y siete años y no los he disfrutado. Ahora es el momento.

Dejar el baloncesto con el fenomenal estado físico que tiene desde que trabaja y juega...

Es cierto que me cambió el físico a raíz de empezar con Puleva, a los que les dedico un agradecimiento enorme por la opción para compatibilizar mi labor allí con el deporte. Eso ha sido clave para seguir jugando. Al perder diez kilos con respecto al año en EBA las rodillas sufren menos y he podido competir.

Caer en semifinales no es la despedida soñada, pero al menos fue en el Palacio y ante su público.

El año pasado me quedó el sabor amargo de no haber podido competir por culpa de la lesión. Me quedé bastante fastidiado, pero en este sí he podido hacerlo al estar bien físicamente hasta el final. Me quedo con eso y con haberme despedido en el pabellón donde me he sentido más a gusto. La afición de Granada siempre me ha hecho sentir en casa y despedirme en el Palacio ha sido el mejor regalo de todos.

Tras el triunfo en la Copa, todo el mundo esperaba haber llegado un poco más lejos.

Todos esperábamos el ascenso, pero hay que pensar que este club tiene cinco años de vida y está compitiendo bastante bien, profesionalizándose poco a poco. Se está haciendo un trabajo excelente y se conseguirán las cosas. El deporte tiene cosas buenas y malas. Este año ha sido uno con un mal final, posiblemente injusto, pero hay que aceptarlo para aprender y seguir luchando.

Muchas emociones afloraron en el quinto partido ante Zornotza.

No tenía nada pensado porque estaba convencido de que íbamos a ganar y meternos en la final, pero no pudo ser. Cuando vi el cambio de Edu Pérez se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza y fue una despedida muy emotiva. Aunque lo tuviera pensado desde septiembre, uno nunca está preparado. También fue especial para Pablo García, que ha sido un auténtico capitán y un referente en el vestuario, incluso sin jugar. Por ello se merece todos los elogios del mundo.

Ha recibido cientos de mensajes estos últimos días. ¿Alguno le ha tocado la fibra sensible?

Me quedo con todos. Cuando acabó el partido empecé a recibir mensajes de Valencia, Ourense, Menorca... En ellos reconocían que he sido una persona trabajadora, que he disfrutado al máximo y que he durado mucho más de lo que pensaban. Tengo casi 42 años, no es normal. Salí de Villena con 14 años, que no es fácil, pero mi familia siempre ha estado ahí y ahora cuento con mi mujer y mis hijos. La vida sigue y toca vivirla de otra manera.

¿Qué futuro le augura al Covirán, ya sin Jesús Fernández?

Uno mejor, ¿no? Es broma. Jesús Fernández es uno más de los jugadores que han pasado por el club. Pero mucho más meritorio me parecen los jugadores que estuvieron dos años sin cobrar y poniendo sus coches para jugar fuera. Ellos hicieron un esfuerzo titánico y, gracias a ellos, el club está donde está.

Llegó al Covirán tras anunciar su retirada del baloncesto profesional, pero aún le quedaba gasolina para rato como bien demostró.

Tras la desaparición del 'Cebé' y la creación de la Fundación, vine al Veleta a ver algunos partidos y cuando fiché lo hice para encontrar un lugar en la vida. Es un camino muy difícil. Cuando sales de la burbuja del deporte te sientes desnudo. Puleva me dio la oportunidad de una nueva vida y nunca pensé que tres años después iba a seguir jugando. Cuando uno disfruta es difícil dejarlo. Óscar (Fernández-Arenas) y Pablo (Pin) me lo pusieron muy fácil. Si no llega a ser por ellos lo habría dejado antes. A Pablo también le agradezco que nunca me haya tratado de un modo especial por ser yo, como podrían haber hecho otros entrenadores. A ninguno nos gusta que nos critiquen, pero cuando tuvo que hacerlo lo hizo y me alegro de ello.

Está claro que un ascenso habría sido el broche perfecto, ¿pero se le queda alguna espina?

No. Mientras uno dé lo máximo tendrá la conciencia tranquila. Nadie en el club debe sentirse mal o pensar que esto sea un fracaso porque todo el mundo trabaja al 200% para conseguir las cosas. El éxito llegará. La afición siempre ha estado y demanda un poco más, como debe ser, pero esto no es un proceso sencillo. Tarde o temprano se estará arriba y con esta afición es más fácil.

Vivió como capitán la desaparición del 'Cebé'. ¿Sirven estos tres años para pasar ese mal trago?

Nada compensa aquella experiencia tan negativa. Lo pasamos mal por la gente y por nosotros, que no nos merecíamos eso. Pero al final el trabajo y la ilusión te devuelven arriba. Hubo gente que apostó y se sacrificó en su momento para que ahora estemos donde estemos.

Entre todos han rescatado el baloncesto del letargo en el que se sumió en 2012. Un gran legado que dejar a Granada.

Siempre le he dicho a la gente del club que el más agradecido por estar aquí era yo. He tenido la oportunidad de haber vivido estos tres años y haber contribuido a este crecimiento del baloncesto en Granada. Estuve en los mejores momentos y también en los peores. Ahora toca sonreír de nuevo. Han sido diez temporadas en la ciudad y me ha dado tiempo a vivir de todo.

Si se le pregunta a cualquier aficionado no tendrá ninguna duda. ¿Se siente una leyenda del baloncesto granadino?

No. Siempre he intentado ser honesto conmigo mismo y con el deporte que amo. A partir de ahí, la gente te demuestra su cariño porque ve el esfuerzo y con eso me quedo. Por aquí han pasado jugadores muy referentes y otros a los que no se les ha oído pero que han hecho muchísimo por el club. Ellos son las verdaderas leyendas.

¿Enseñará ahora a los niños de las escuelas de Otura su reverso por la línea de fondo?

Tenemos un gran proyecto gracias a la Fundación y a Óscar -el presidente- para que haya otro deporte en el pueblo, pues sólo había fútbol. El crecimiento ha sido bastante bueno y los niños se divierten a la vez que aprenden los valores de este deporte. Para eso y para que les sirva en la vida estamos trabajando.

¿Es esa la forma en la que seguirá ligado al baloncesto o contempla alguna otra alternativa?

Tengo muy claro que tengo un trabajo y que debo simultanearlo con otras cosas. La escuela de Otura me permite ese camino gracias a la labor de Nuria y Sergio, a los que les reconozco públicamente su esfuerzo. Siempre estaré ahí para el baloncesto de Granada. Si en un futuro me llaman para cualquier otra cosa y todo concuerda, adelante. Si no, siempre estaré para ver los partidos y animar. Mi mujer y yo decidimos que nuestra vida esté aquí. Espero que nos queden muchas experiencias y el deporte es una de ellas.